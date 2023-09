Presentaron dos cadáveres “no humanos” en la cámara de diputados de México y causó impacto mundial

En un hecho histórico, México lideró una audiencia pública que abordó la información relacionada con los Fenómenos Aéreos No Identificados (FANI), conocidos anteriormente como Objetos Voladores No Identificados (OVNIs). La audiencia se celebró en la Cámara de Diputados y fue encabezada por el presentador del programa “Tercer Milenio” y reconocido investigador de fenómenos extraterrestres, Jaime Maussan, en colaboración con el expresidente de la Mesa Directiva de San Lázaro, Sergio Gutiérrez Luna.

La audiencia comenzó con un acto protocolario en el que se pidió a todos los presentes que se comprometieran a decir la verdad en sus declaraciones. El evento marcó un hito importante, ya que fue la primera vez que una institución del gobierno en México se abrió al diálogo y discusión sobre este fenómeno.

Uno de los momentos más destacados de la audiencia fue la presentación de dos cuerpos íntegros disecados de presuntos extraterrestres que habrían sido encontrados en Cusco, Perú. “No se trata de seres que fueron recuperados en naves (...) sino son seres que estaban sepultados en minas de diatomea —área fosilizada—”.

Estos cuerpos, que se cree que tienen más de mil años de antigüedad, fueron sometidos a análisis de carbono 14 por parte de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). Según Maussan, “son seres no humanos que no son parte de nuestra evolución terrestre y que después de desaparecer no hay una evolución posterior”. Esta revelación generó gran interés y debate entre los asistentes.

El ufólogo, en su discurso, enfatizó la importancia histórica de la audiencia, el cual calificó como un “parteaguas en la historia” destacando el testimonio de exmiembros de las Fuerzas Aéreas de los Estados Unidos que confirmaron haber presenciado fenómenos relacionados con FANI. Además, señaló que el objetivo de la audiencia era establecer criterios para el estudio de estos fenómenos y su inclusión en la Ley de Protección del Espacio Aéreo, lo que convertiría a México en el “primer país” en reconocer oficialmente la presencia de seres no humanos en el planeta.

Abraham Avi Loeb, director del Departamento de Astronomía de Harvard y conocido por su investigación sobre el objeto interestelar ‘Oumuamua, se unió a la audiencia a través de videollamada. Loeb instó al gobierno mexicano a permitir que los científicos nacionales estudien el fenómeno FANI y compartió su experiencia en la expedición por el Océano Pacífico en busca de evidencia de vida extraterrestre.

La audiencia también contó con la participación de otros expertos y funcionarios de diferentes países, quienes resaltaron la importancia de seguir estudiando estos fenómenos debido a la creciente aparición de “casos extraordinarios”. Todos enfatizaron la necesidad de unidad y colaboración en la investigación de los FANI para comprender mejor su naturaleza y su impacto en la seguridad nacional y global.

