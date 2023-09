Disparos y explosiones: investigan un supuesto ataque OVNI en Bahía Blanca

En los últimos días, un video que circuló en las redes sociales mostrando disparos y explosiones cerca de la Base Comandante Espora en Bahía Blanca generó un gran revuelo. Rápidamente, comenzó a circular la versión de un supuesto enfrentamiento entre soldados argentinos y cuatro objetos voladores no identificados (OVNIs). Sin embargo, las autoridades militares aclararon que se trató de un ejercicio de adiestramiento de un helicóptero y que no se utilizó munición de fuego en el proceso. A pesar de esta explicación, la Comisión de Estudios del Fenómeno OVNI en Argentina está investigando el caso.

Los eventos ocurrieron el pasado martes alrededor de las 20:00 en las cercanías de la Base Comandante Espora, ubicada a 11 kilómetros del centro de Bahía Blanca. Numerosos vecinos lograron grabar audios y videos que posteriormente se convirtieron en denuncias sobre el incidente, lo que causó una gran agitación en las redes sociales.

LA VERSIÓN OFICIAL DE LA ARMADA:

Horas después de que la versión del supuesto ataque alienígena se volviera viral en Argentina y el mundo entero, fuentes oficiales de la Armada emitieron un comunicado desmintiendo tal enfrentamiento y explicando que se trataba de un vuelo de adiestramiento. El comunicado detalla: “Durante la tarde/noche del martes se realizaron actividades de adiestramiento programado, que involucraron vuelos en la zona de la Base Aeronaval Cte. Espora. Una unidad perteneciente a la 2° Escuadrilla Aeronaval de Helicópteros, del tipo Sea King, realizó un vuelo establecido en el plan anual de instrucción. La actividad de adiestramiento se realizó entre las 19:50 y 22:30 horas del martes 5 y NO INVOLUCRÓ EL USO DE MUNICIÓN DE NINGÚN CALIBRE”.

LA CEFORA INVESTIGA EL HECHO:

Por otro lado, la Comisión de Estudios del Fenómeno OVNI en Argentina (CEFORA) recibió información sobre el avistamiento de cuatro OVNIs que, según testigos, llegaron desde el mar y se posaron en diferentes áreas de la región, incluyendo un lugar de almacenamiento de municiones y un fortín.

Andrea Pérez Simondini, titular de CEFORA, comentó: “En principio es importante decir que fueron varios disparos, con distintos tipos de municiones o armas, que duró aproximadamente 20 minutos, entre las 8:10 y 8:30, lo que generó que muchos vecinos hicieran denuncias”.

Además, señaló al medio La Nueva: “Hoy doy confirmación de que es una mentira lo que dicen las autoridades, porque hay más de 50 videos y audios. Hemos accedido a cámaras de seguridad y grabaciones de toda índole”. Pérez Simondini finalizó: “Vale aclarar que cuando hablamos de ovnis, no nos referimos a extraterrestres, sino a objetos que no se pueden identificar. Por lo menos uno de ellos era de características triangulares, oscuro. Por otro lado, tenemos un video donde se ven dos luces naranjas, que no sabemos todavía de qué se trata, y otro donde efectivamente se ve un helicóptero que está haciendo vuelos en círculos”.

