La famosa Maratón de Nueva York incluirá una tercera categoría para personas no binarias

El próximo 6 de noviembre Nick Dill, un atleta que se identifica como no binario, correrá en la maratón que se celebrará en Nueva York en una tercera categoría, pensada para personas no binarias.

No es la primera maratón de la que participa el aficionado a carreras de fondo, que ya ha logrado la hazaña de finalizar la categoría reina en menos de tres horas.

Nick Dill, competidor de la maratón en la categoría no binaria. Foto: AFP

“Antes corría en la categoría masculina”, explica Nick, bailarín profesional antes de convertirse en acupuntor. “Nací niño y me identifiqué como tal durante años”.

“Pero después (en enero) me declaré no binario, sentía un malestar, una confusión cuando solo había hombres o mujeres” entre las opciones propuestas por los organizadores de las carreras. “¿Qué elegir? Soy los dos a la vez, pero también ninguno de ellos”.

Luego de la danza y la gimnasia, ya adulto, Nick empezó a correr. “Estaba estresado a causa de esta energía masculina tóxica” que hay en este entorno. “Tenía miedo de no estar en mi sitio”.

1.2 millones de personas se identifican como no binarias en USA

La Maratón de la Ciudad de Nueva York. Foto: Web

Según un estudio del centro de investigación Williams Institute de la Universidad de UCLA publicado en junio de 2021, unas 1.2 millones de personas se identifican como no binarias en Estados Unidos.

La Maratón de Nueva York reúne a 50,000 corredores congregando a más de 2 millones de espectadores y es considerado uno de los mayores eventos deportivos de la ciudad.

Hay más de 10,000 corredores extranjeros. Las actividades relacionadas con el maratón comienzan una semana antes en la ciudad, como la carrera de 8 kilómetros que se realiza el domingo anterior.

Según una lista establecida por el activista Jake Fedorowski, más de 200 eventos deportivos proponen ahora tres categorías diferentes en Estados Unidos.

“Para alguien que no se identifica como hombre ni como mujer, no tener alternativa crea una barrera mental, un obstáculo más para poder participar plenamente” en la carrera, explica Kerin Hempel, directora de la asociación New York Road Runners, que organiza el maratón de Nueva York, el primero que ha dado este paso.

“Esto ha sido una liberación”

La Maratón de la Ciudad de Nueva York. Foto: Web

De 16 corredores el primer año, en 2021, la categoría ha pasado a más de 60 este año en Nueva York. Otras grandes citas del calendario, desde Boston a Londres, han seguido los pasos.

“Esto ha sido una liberación”, dice Jake Caswell, analista clínico no binario de 25 años que fue atleta de alto nivel en el campeonato universitario estadounidense bajo los colores de la Universidad de Columbia.