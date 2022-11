Miriam Lanzoni cambió radicalmente su apariencia al raparse la cabeza y aumentar 9 kilos

Miriam Lanzoni shockeó a todos al compartir una fotografía en su cuenta de Instagram en la que luce irreconocible. la actriz y vedette que siempre ha mostrado su cuerpo escultural, reveló cómo será su próximo personaje en la ficción.

La artista tiene un nuevo aspecto físico y si alguien la cruza en la calle, difícilmente la reconocerá. Y es que tiene el pelo híper cortito y aumentó varios kilos.

Miriam tuvo que cortarse su larga cabellera a la altura de la nuca y raparse uno de los costados; un look sorprendente que nunca antes había usado. Todo por su nuevo rol en la ficción: Maru.

Además, en la postal que subió a su perfil de las redes sociales se la ve con algunos kilitos de más, ella puso su cuerpo por completo para poder interpretar su próximo papel para el film “Para saldar la deuda”.

“Saltar al vacío. Apostando todo, hasta la última gota de suspiro…. Así siempre”, escribió como epígrafe e inmediatamente recibió los aplausos de sus fanáticos y colegas.

Qué dijo Miriam Lanzoni de su impresionante cambio de look

La actriz y vedette compartió un Instagram live con Juan Etchegoyen para Mitre Live. Allí se presentó con su nueva apariencia y él lanzó: “¡Qué lookazo tremendo! Me sorprendiste con el drástico cambio de look”.

A lo que la artista confió: “Ayer una vecina me regaló una torta helada, fui a la casa, y cuando me ve por la cámara no me conoció. Me dijo que pensó que era un chico”.

“Me lo van a cortar más todavía, me hice este corte para una película, van por paso y es la primera vez que me lo corto así. Es para la película ‘Para saldar la deuda’, la película basada en la historia de mi mamá, un desafío precioso”, explicó Miriam.

“Es poner el cuerpo, las emociones, el corazón. Llevo aumentados 9 kilos, porque el personaje lo requería. Una transformación física distinta a la mía. Me pareció un desafío super copado e interesante. Es ponerte en el lugar del otro de verdad y me trajo cosas buenísimas”, detalló.

“La peli la vamos a empezar a rodar en noviembre, en Chaco. Viene de un trabajo de cuatro/cinco años. Mi madre y la familia entera sufrió violencia de género. Nunca lo conté en la tele porque me costaba. Pero fui evolucionando y estas cosas hay que contarlas porque es lo único que va a traer sanación de verdad y va a hacer que exista un cambio”, reveló.

Respecto a la reaccionó de su pareja, Christian Halbinger, Lanzoni contó: “Lo del pelo lo shockeó. Hay un cambio muy profundo que no tiene que ver solamente con el pelo sino con una cosa de actitud y de lo que me va pasando a mí, con lo que vengo laburando”.

