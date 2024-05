Tras varios escándalos, el polémico Caruso Lombardi dejó de ser el entrenador de Miramar Misiones en Uruguay

Tras poner su renuncia a disposición el martes, el entrenador argentino Ricardo Caruso Lombardi dejó de ser el entrenador de Miramar Misiones. El DT explicó los motivos por los cuales quería irse del recién ascendido a la Primera División de Uruguay y este miércoles Edgardo Lasalvia, asesor deportivo del club, confirmó su salida.

El pasado lunes, Caruso Lombardi fue protagonista en el fútbol uruguayo por propinarle insultos racistas al árbitro Javier Freres. Este escándalo se originó con su expulsión en la derrota ante Liverpool por 2-1 como visitante: se sobrepasó con el referí antes de dejar la cancha. “Negro de mie..., jetón”, le dijo, y todo quedó filmado, lo que generó un fuerte repudio en el país vecino.

Debido a esto, el entrenador se mostró totalmente arrepentido por el altercado, en una entrevista con el programa 100% Deporte de Sport 890, pero anticipó su futuro: “Mi posición es irme de Miramar Misiones. Yo no puedo estar cinco partidos sin dirigir a mi equipo. Me van a dar cinco partidos de suspensión porque van a usarme de ejemplo. Ayer tuve un día amargo”.

Ante estas declaraciones, el escándalo xenófobo, la presentación de la renuncia por parte de Caruso, y el pésimo momento deportivo que atraviesa el recién ascendido (el equipo marcha último con 8 puntos en 13 partidos) Edgardo Lasalvia, asesor deportivo del club, confirmó que el entrenador no dirigirá más al club.

El DT, reconocido por salvar a varios equipos argentinos del descenso, también contó que habló con los dirigentes y que les dijo que no se “sentía bien” con esta situación. “No quiero perjudicar al club. Yo no soy de protestar de la forma que lo hice el lunes. Reaccioné mal y son cosas que no suelen pasarme”, agregó.

Ah, todavía quedaban más joyitas de Caruso Lombardi

Para dar el ejemplo, Caruso Lombardi confesó que llamó al árbitro Javier Feres -a quien insultó en el último partido- y le pidió disculpas por su exabrupto. Además le explicó que reaccionó de esa manera por la segunda expulsión que sufrió su equipo.

El 22 de mayo de 2024 será recordado por muchos amantes del fútbol uruguayo. Y es que ese día significó el fin de la etapa de Ricardo Caruso Lombardi en nuestro medio. Tras un exabrupto en el partido contra Liverpool, renunció a la dirección técnica de Miramar Misiones.

“Yo me doy cuenta cuando los árbitros me tratan mal. Siento que le caigo mal. Vengo de un país donde estoy enfrentado al poder, estoy enfrentado a full con Claudio Tapia, quien es amigo del presidente de la Asociación Uruguaya de Fútbol (Ignacio Alonso Labat)”, sentenció.

Miramar Misiones le ganaba 1-0 a Liverpool con un hombre menos hasta que Luciano Rodríguez marcó un doblete y dio vuelta el partido.