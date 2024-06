El presidente provisional del Senado advirtió que “se tendría que aclarar” el nombramiento de Crexell en la Unesco

El presidente provisional del Senado, Bartolomé Abdala, solicitó aclarar las acusaciones de intercambios de favores a cambio de votos en el contexto de la reciente aprobación de la Ley Bases. Las recriminaciones surgieron especialmente alrededor del caso de la senadora neuquina Lucila Crexell, quien cambió su postura para apoyar el proyecto y luego fue propuesta como embajadora de la Unesco en París.

Abdala dialogó con Lorena Maciel en el programa de Radio con Vos y manifestó que el proyecto se trabajó intensamente en el plenario con “mucho diálogo y creatividad”. “No me consta y sí me interesaría que se aclare porque no enaltece para nada la tarea del Congreso de la Nación”, agregó.

En el mismo contexto subrayó la importancia de resolver la controversia de manera clara y reconoció que estas situaciones no son ajenas a las discusiones en el recinto, informó Noticias Argentinas. Sin embargo, aseguró que él “no participó ni estuvo al tanto de ningún acuerdo de ese tipo”.

“Cada senador tuvo la libertad de expresar sus ideas durante muchas horas de debate. Transcurrió todo con bastante normalidad”, destacó el legislador. El presidente provisional del Senado también informó que la Ley Bases ahora será tratada por la Cámara de Diputados, con discusiones programadas para la última semana de junio.

“La responsabilidad ahora es de Diputados. Esperamos que haya un diálogo constructivo. Salió la ley que se pudo. Siempre en la vida se hace lo que se puede”, concluyó.

Oscar Zago admitió que Crexell recibió la embajada en la Unesco por su apoyo a la Ley Bases

oscar zago sesion ley omnibus

Horas antes, Oscar Zago, exjefe de bloque en Diputados de La Libertad Avanza, también abordó el tema, negando cualquier acto de corrupción relacionado con el nombramiento de Crexell.

“Vos consensuas, vos arreglas, cada gobernador quiere llevar agua para su molino. Además, vos tenés que cubrir lugares y cargos. Siempre hay una cuestión de beneficios para las gobernaciones. La senadora lo venía buscando hace mucho tiempo. Son acuerdos con consensos, no son dádivas”, explicó el diputado del Movimiento de Integración y Desarrollo en declaraciones a Radio Splendid.

En la misma línea opinó que “en este caso, no hay hecho de corrupción”. De esta manera, desestimó las acusaciones de que el nombramiento de Crexell fue una recompensa por un voto favorable para la Ley de Bases.