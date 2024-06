“Acuerdos consensuados”: Oscar Zago admitió que Crexell recibió la embajada en la Unesco por su apoyo a la Ley Bases

El diputado y exjefe del bloque de La Libertad Avanza (LLA), Oscar Zago, respondió hoy a las críticas de la oposición sobre el posible nombramiento de la senadora Lucila Crexell como embajadora de la UNESCO a cambio de su apoyo a la Ley bases. El diputado Zago afirmó que la designación “no es una dádiva”, sino el resultado de “acuerdos consensuados”.

En la misma línea opinó que “en este caso, no hay hecho de corrupción”. De esta manera, desestimó las acusaciones de que el nombramiento de Crexell fue una recompensa por un voto favorable para la Ley de Bases. Cabe destacar que la senadora recibió críticas de parte de la oposición luego de que votara en contra del DNU 70/23. Crexell obtuvo varias acusaciones por el cambio drástico luego del ofrecimiento diplomático del Gobierno.

“Vos consensuas, vos arreglas, cada gobernador quiere llevar agua para su molino. Además, vos tenés que cubrir lugares y cargos. Siempre hay una cuestión de beneficios para las gobernaciones. La senadora lo venía buscando hace mucho tiempo. Son acuerdos con consensos, no son dádivas”, explicó el diputado del Movimiento de Integración y Desarrollo en declaraciones a Radio Splendid.

Lucila Crexell al llegar al Senado el pasado miércoles (Federico López Claro).

De acuerdo con Noticias Argentinas, Zago también compartió su perspectiva sobre el extenso proceso de aprobación de la Ley de Bases, que aún debe ser ratificada por la Cámara de Diputados tras los cambios realizados en el Senado.

“El Gobierno viene buscando la Ley desde enero. Quizás no se debería haber presentado con tantos artículos. Estamos convencidos que son reformas necesarias. Quizás a la oposición se le hacía pesado cómo presentábamos un paquete tan grande de leyes”, comentó.

El diputado subrayó la importancia de la presencia constante de un representante del Ejecutivo en ambas cámaras para facilitar la aprobación de la Ley. “Siempre es clave alguien del Ejecutivo que se siente en Cámara Alta y Baja para que esto se logre. Una Ley sin el funcionario en la consulta constante es muy difícil”, evaluó.

Oscar Zago, quien se distanció de La Libertad Avanza para formar su propio bloque, reafirmó su independencia en la política actual. “A mí no me pica el boleto nadie. Yo soy parte fundadora, si no me gusta me voy. En el 2014 me fui de Juntos. No pude lograr el objetivo de un interbloque general y grande. Acá no hay bloques amigos, nos sentamos todos a dar discusión. Las decisiones las tomo yo. Di un paso al costado”, sostuvo.

Sobre su relación con la vicepresidenta Victoria Villarruel, el ex diputado del bloque oficialista mencionó que no tuvo reuniones en los últimos seis meses. “No creo que Victoria Villarruel tenga un gabinete propio, no me reuní nunca en estos seis meses, pero no creo que sea así, está trabajando muy cautelosamente, con una responsabilidad enorme”, afirmó.

Finalmente, respecto a su vínculo con el presidente Javier Milei, Zago señaló: “Con Milei me mandé dos o tres mensajes telefónicos, no está enojado conmigo”.