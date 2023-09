Tenis de mesa: el mendocino Gastón Alto, tras un nuevo sueño olímpico

Se ha convertido en el mejor jugador de tenis de mesa de Mendoza de todos los tiempos y, esta altura de su vida, Gastón Alto sigue buscando mantenerse en la elite a nivel continental e internacional y, desde este domingo, en La Habana, Cuba, junto a la Selección Argentina disputará el Panamericano de la especialidad, que otorga dos plazas para los Juegos Olímpicos de París 2024.

Gastón Alto con su hermano Matías, entrenador de la selección argentina de tenis de mesa de damas, quien también está en La Habana, Cuba.

En los últimos tiempos, el jugador de Mendoza de Regatas ha logrado grandes resultados, los que hablan de la vigencia y de su juego a sus 38 años, por lo tanto hacen más relevante su carrera en estos días, que creció con el rose internacional a partir de sus 30 años.

Con la Selección Argentina, que conduce Gustavo Levisman, el tenismesista mendocino estuvo concentrado y entrenando en la ciudad de Oporto, Portugal, donde también lo hicieron el sanrafaelino Santiago Lorenzo y los porteños, Horacio Cifuentes y Martín Betancort.

Gastón Alto se ilusiona con llegar a competir en sus segundos juegos olímpicos y, que la Selección Nacional pueda clasificarse por primera vez, como equipo.

Una misión que no será para nada fácil teniendo en cuenta que este Preolímpico arroja dos plazas y donde, Argentina tendrá que enfrentarse a los poderosos cubanos, brasileños, estadounidenses, canadienses y venezolanos.

Antes de embarcarse a la ciudad cubana, Alto comentó a diario Los Andes: “Estuvimos entrenando en Europa, donde realizamos la última etapa de preparación de cara a los Panamericanos a los que llegamos muy bien “, comentó Gastón, quien está también junto a su hermano, Matías, es entrenador del equipo femenino nacional.

Junto a la Selección Argentina, Alto estuvo además, entrenando algunos días en Mendoza, San Rafael y Buenos Aires: “Trabajamos algunos días en Mendoza con el equipo y fuimos rotando los entrenamientos, y además estuvimos compitiendo en dos torneos del Circuito Mundial, en Perú y Brasil”, aclaró.

¡Horacio Cifuentes y Gastón Alto, ganadores de la medalla dorada en Tenis de Mesa!. / Gentileza.

Alto, es el jugador mendocino que más títulos argentinos ha ganado en la disciplina, además de ser medallista de oro, bronce y plata en los Panamericanos, Odesur y Sudamericanos. “Estuve jugando en un torneo en Suiza antes de viajar a La Habana, donde se jugará en todas las modalidades equipos, dobles, dobles mixtos e individuales clasifican dos equipos de continente. Hay chances, pero son 5 o 6 países que pelearemos por esos puestos. Van todos; Argentina Brasil, Canadá, Estados Unidos, Chile, México, Puerto Rico, además de Cuba que es muy fuerte. Vamos a ver si tenemos la chance, por primera vez en la historia, en participar en los juegos olímpicos, por equipo”, comentó.

- ¿También van a participar del Panamericano que se realizará en octubre en Santiago de Chile?

- Para ese Panamericano, también estamos clasificados, pero también tenemos el Circuito de Europa y las Ligas. Vamos a paso a paso, porque el objetivo principal es el campeonato en Cuba que da plazas para París.

-Después de tus 30 años tu carrera creció de manera increíble ¿A qué lo atribuís?

- Con los años uno va aprendiendo un montón de cosas, pero lo que me vino bien después de los 30, es estar en permanente competencia. Estoy en Europa la mitad del año, lo cual significa un esfuerzo importante, se dejan de lado amigos, hijo y familia. Y he mejorado mucho en la calidad con la ayuda de mi preparador físico Pablo Stahringer, la de mi hermano Matías, que es mi entrenador, el club Regatas, que me ayuda. Pero sobre todo, en el deporte hay que saber bancarse perder y continuar entrenando, entrenando y no rendirse. Lo atribuyo mucho a eso.

-Cómo fue la experiencia de enfrentar, en el Mundial, al mejor de todos los tiempos; Ma Long.

- No esperaba ni deseaba que me tocara un sorteo así, pero me tocó. Después me puse contento, pero no es fácil enfrentarse en los torneos con el N°1 del mundo y el más ganador de toda la historia. Un fenómeno a quien admiro como jugador. Fue un lujo y creo que el resultado fue holgado, pero estuve a la altura y lo disfruté un montón al partido. Estaba súper motivado por enfrentarlo. Me dejó conforme mi nivel, me hubiese gustado avanzar de ronda, pero no se pudo. Pero es un lujo que me di en plena competencia.