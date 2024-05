Corrupción en el tenis: el argentino Eduardo Agustín Torre involucrado en arreglo de partidos

Una pésima noticia sacude al tenis argentino y sobre todo a Eduardo Agustín Torre quien supo estar ubicado en el escalón número 596 del ranking ATP luego de que la Agencia Internacional de Integridad del Tenis (ITIA) anunciara su suspensión por los próximos cinco años tras cometer “35 infracciones del Programa Anticorrupción del Tenis”.

Según informó en un comunicado oficial el ente con sede en Londres, el tenista nacido en Olavarría en 1994 fue sometido a una dura sanción relacionada “con un caso penal recientemente concluido que involucra a una organización de amaño de partidos en Bélgica. La colaboración entre la ITIA y las autoridades belgas dio lugar a una condena de cinco años de prisión para el líder de la organización, Grigor Sargsyan. Los cargos contra Torre se relacionan con delitos de 2017, pero el caso de la ITIA se aplazó hasta después de la conclusión del proceso penal”.

Asimismo, desde la ITIA confirmaron que Torre “no respondió a las acusaciones. El caso fue dictaminado por el Oficial de Audiencias Anticorrupción (AHO) independiente, Amani Khalifa, quien también impuso a Torre una multa de 35.000 dólares. Al no responder a los cargos de la ITIA, Torre efectivamente admitió su responsabilidad por todos los cargos y accedió a las sanciones”.

Las infracciones incluyeron la “facilitación de apuestas, la manipulación del resultado de los partidos, la solicitud de dinero o beneficios para influir negativamente en los mejores esfuerzos de un jugador, la falta de denuncia de enfoques corruptos y la falta de denuncia de delitos de corrupción”.

Respecto a la sanción en sí para el tenista argentino que tuvo su último partido oficial en el circuito de ATP en noviembre de 2018 en un Future en Viña del Mar, regirá a partir del 26 de abril de 2024 hasta la medianoche del 25 de abril de 2029.

Hasta entonces, el argentino, que si bien actualmente está radicado en México jugando al pádel profesional, tendrá prohibido jugar entrenar o asistir a cualquier evento de tenis autorizado o sancionado por los miembros de la ITIA (ATP, ITF, WTA, Tennis Australia, Fédération Française de Tennis, Wimbledon y USTA) o cualquier asociación nacional.

Con la sanción para Torre ya son seis los tenistas argentinos sancionados por la ITIA por no cumplir con el Programa de Anticorrupción del Tenis. Anteriormente estuvieron involucrados en este tipo de casos Patricio Heras, Nicolás Kicker, Federico Coria, Franco Feitt y Nicolás Arreche.

El detalle de las sanciones de los tenistas argentinos

Federico Coria (14/6/2018) fue suspendido por 8 meses y 10.000 dólares (recudido a 2 meses y 5000 dólares con la condición de que no cometa más delitos) por no reportar enfoques corruptos en el Future de Sassuolo (Italia) en 2015 y no colaborar con una investigación de la TIU. “El teléfono celular suministrado a la TIU para su examen se había devuelto a su configuración de fábrica, aunque se aceptó que no se había hecho con un propósito inadecuado”, comunicó el organismo.

Nicolás Kicker (19/6/2018) fue suspendido por 3 años (la pena era de 6, pero se le redujo la mitad mientras no cometa más infracciones) y multado con 25 mil dólares por arreglar un partido en el Challenger en Padua (Italia), en junio de 2015, y otro en Barranquilla (Colombia), en septiembre de ese año. En marzo de 2020 le disminuyeron el castigo a 2 años y 8 meses. Volvió a jugar en febrero de 2021.

Patricio Heras (3/9/2018) fue suspendido por 3 años py multado con 25.000 dóalres por haber cometido “delitos”, entre ellos arreglar un partido en el Challenger de Barranquilla, 2015. El inicio de su suspensión fue retroactivo al 27/7/2018. En juliode 2021 quedó “liberado” y desde entonces jugó Interclubes en Europa y además trabaja como entrenador.

Franco Feitt (13/4/2021)fue suspendido de por vida del circuito después de “admitir múltiples casos de arreglo de partidos entre 2014 y 2018″. Fue el mayor castigo para un jugador de nuestro país; además, recibió una multa de 25.000 dólares. Vive en España y se dedica a jugar profesionalmente al pádel.

Nicolás Arreche (6/1/2022) fue suspendido durante cuatro años al ser declarado “culpable de infringir las reglas del Programa Anticorrupción de Tenis (TACP)”. Además de la prohibición, Arreche recibió una multa económica de 8000 dólares. Según la ITIA, “se descubrió que Arreche había ideado o intentado idear el resultado de los partidos de tenis y no informó acerca de los enfoques corruptos. Los incidentes tuvieron lugar en partidos entre 2017 y 2019″.