Quinta a fondo: Marista vapuleó al Jockey (R), lo dejó sin invicto y se consolida como candidato

Si el título en el Top 8 del Regional del Oeste no hizo otra cosa que confirmar que Marista RC es el mejor equipo de la temporada en el rugby de Mendoza, ahora el equipo sigue por el buen camino, a pesar de haberse quedado en el camino en el Torneo Provincial, la segunda competencia que se disputa por estos lares en este segundo semestre del año.

Sin embargo, Los Curas apuntaron fuerte en otro horizonte. En hacer un buen papel en el Torneo del Interior “A” y vaya si no lo están logrando. El representativo mendocino fue hasta Rosario, para medirse con otro de los equipos que llegaba a la quinta fecha como invicto, y lo vapuleó por un contundente 42-14 y, lo cual no solamente le permitió sumar el triunfo número cinco en la edición 2023 del certamen que nuclea a los mejores equipos del Interior del país, sino también, conservar en soledad el liderazgo del Grupo 1. Pero eso no es todo. Con su rendimiento del último fin de semana, el plantel que dirige Pablo Piñero terminó de ponerse el rótulo de gran candidato al título máximo.

Los de calle Terrada, en la previa, tenían una parada difícil en Rosario frente a un rival que tampoco había perdido. Pero Marista RC sorteó con creces el nuevo desafío. Tuvo un juego que rosó la perfección y y terminó arrollando al Jockey en su propio reducto. Los destacados en la tarde santafesina fueron Telmo Fernández (anotó tres tries) y Julián Hernández, quien condujo a su equipo a una victoria que lo impulsa aún más en la tabla de posiciones.

📊 ¡Posiciones del Torneo del Interior A Copa Zurich!



Tras la quinta jornada, así quedaron posicionados los clubes en sus respectivas zonas.

En otro de los encuentros, hubo clásico rosarino, donde Duendes RC -defensor de la corona- se impuso a Gimnasia y Esgrima (GER) por 23-16; para los vencedores marcó un try Mateo Negroni y el apertura Valentino Dicapua acertó seis penales, en tanto los puntos de GER fueron convertidos por Santiago Kerckhaert (un try) y Ramiro Picotto (tres penales y una conversión).

En la Zona 1, hay nuevo líder: Córdoba Athletic, el monarca de su provincia, que como visitante venció por 36-13 a Santa Fe Rugby. Athletic sumó a través de los tries de Omar Gutiérrez, Genaro Fissore, Tomás Bocco (2) y un try-penal; además, Genaro Keller aportó dos conversiones y un penal, mientras que Tomás Caffaratti logró una conversión.

Todos los resultados del TDI “A”. Zona 1: Los Tarcos 27-CURNE 24, Santa Fe RC 13-Córdoba Athletic 36, Urú Curé 27-Club Atlético Estudiantes 12 y Universitario (Tucumán) 17-San Martín (Villa María) 23. Zona 2: Jockey Club (Córdoba) 39-Old Lions RC 10, Tucumán Rugby 32-Universitario (Córdoba) 26, Duendes RC 23-Gimnasia y Esgrima de Rosario 16 y Jockey Club (Rosario) 14-Marista RC 42.

Resultados del Torneo del Interior “B”. Por la cuarta fecha de la competencia, en los encuentros de la Zona 3, se produjeron los siguientes marcadores: Huirapuca 22-Tala RC 18, Natación y Gimnasia 23-La Tablada 45; en la Zona 4: Jockey (Salta) 34-Mar del Plata 33 y Tucumán Lawn Tennis 36-Sociedad Sportiva (BB) 19; mientras que en el emparejamiento 5, se dieron: CRAI 42-Sporting (Mar del Plata) 30 y Banco Mendoza 17-Old Resian 31. Por último, en el Grupo 6: Teqüe RC 36-Liceo RC 38 y Universitario (Rosario) 37-Aranduroga RC 12.

POSICIONES DEL TORNEO DEL INTERIOR “A”

ZONA 1

Equipo Pts PJ PG PE PP TF TC

Córdoba Athletic 18 5 4 0 1 169 110

CAE (Paraná) 15 5 3 1 1 150 128

Urú Curé 14 5 3 0 2 151 116

Universitario (T) 14 5 3 0 2 126 135

Los Tarcos RC 10 5 2 1 2 124 167

San Martín (VM) 9 5 2 0 3 129 140

CURNE 6 5 1 0 4 123 147

Santa Fe Rugby 6 5 1 0 4 117 146

ZONA 2

Equipo Pts PJ PG PE PP TF TC

Marista RC 21 5 5 0 0 185 123

Jockey (Rosario) 16 5 4 0 1 118 132

GER 15 5 3 0 2 162 115

Jockey (Córdoba) 11 5 2 0 3 139 129

Duendes RC 11 5 2 0 3 147 128

Universitario (Cba.) 10 5 2 0 3 129 165

Tucumán Rugby 9 5 2 0 3 133 153

Old Lions RC 2 5 0 0 5 102 170

POSICIONES DEL TORNEO DEL INTERIOR “B”

Zona 3

Equipo Pts PJ PG PE PP TF TC

Tala RC 13 4 3 0 1 96 87

Huirapuca 13 4 3 0 1 91 90

La Tablada 12 4 2 0 2 130 81

Nat. y Gimnasia 2 3 0 0 4 84 143

Zona 4

Equipo Pts PJ PG PE PP TF TC

Tuc. Lawn Tennis 15 4 3 0 1 124 77

Jockey Club (Salta) 13 4 3 0 1 136 132

Mar del Plata 9 4 2 0 1 130 100

Soc. Sportiva (BB) 0 4 0 0 3 78 159

Zona 5

Equipo Pts PJ PG PE PP TF TC

CRAI 17 4 4 0 0 133 99

Old Resian 9 4 2 0 2 112 113

IPR Sporting (MdP) 9 4 2 0 2 112 109

Banco Mendoza 2 4 0 0 4 78 114

Zona 6

Equipo Pts PJ PG PE PP TF TC

Universitario (R) 15 4 3 1 0 131 82

Liceo RC 12 4 3 1 1 137 125

Teqüe RC 10 4 2 0 2 115 125

Aranduroga RC 2 4 0 0 4 72 123