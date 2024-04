El rugbier Rodrigo Isgró se quedó con la Cruz al Mérito 2023: conocé todos los ganadores de los Premios Huarpe

En el retorno de los premios Huarpe al Auditorio Ángel Bustelo, Rodrigo Isgró se llevó la Cruz al Mérito 2023, en una noche que convocó a todo el arco deportivo provincial, en la búsqueda de reconocer a sus más destacados protagonistas por sus triunfos y trascendentes participaciones.

Esta Fiesta del Deporte fue organizada por la Comisión Directiva del Círculo de Periodistas Deportivos de Mendoza, y bajo el respaldo de la Subsecretaría de Deportes de Mendoza.

Desde su instauración en 1983, los Huarpe han reconocido a los mejores deportistas de cada disciplina. Por su parte, la Cruz al Mérito Deportivo, establecida en 1946, rinde homenaje al deportista más destacado de la temporada.

Este premio, uno de los más antiguos y tradicionales del país, ha honrado a figuras emblemáticas del deporte mendocino: los campeones mundiales Pascual Pérez y Nicolino Locche, el ciclista Ernesto Contreras, los rugbiers Federico Méndez y Roberto Grau y los campeones mundiales de hockey patín Mario Rubio y Pablo Cairo, entre otros.

Los últimos galardonados fueron Federico Accardi, integrante de la Selección Argentina de fútbol para no videntes, y la montañista Laura Horta, primera argentina en conquistar una cumbre de más de 8.000 metros en el Himalaya.

En la ocasión, Rodrigo Isgró se llevó el máximo reconocimiento a partir de la obtención del 2do Seven con la Selección Argentina de rugby, además de conseguir el pasaje a los Juegos Olímpicos de París 2024. El rugbier, que no pudo participar por estar de viaje, surgió en el Mendoza RC y disputó el pasado Mundial de Francia con Los Pumas. “Sus grandes desempeños en el rugby seven le valieron ser elegido el Mejor Jugador del Mundo de la especialidad”, expresó el Círculo de Periodistas.

La noche tuvo momentos de mucha emoción, como el homenaje a Víctor Antonio Legrotaglie, recientemente fallecido. El Víctor recibió la Cruz al Mérito en 1971 y es una leyenda del fútbol de la provincia. Además, hubo un espacio para la reflexión, tras el reconocimiento póstumo a Florencia Guiñazú, jugadora del Atlético Argentino, quien fue víctima de un femicidio hace unas semanas atrás.

También hubo un Huarpe honorífico del atletismo para Juan José Fernández, quien a sus 75 años consiguió la medalla de bronce en el Mundial Master en pista cubierta. Además, en Salto Triple consiguió el tercer lugar en el torneo disputado en Polonia.

En cuanto a menciones especiales en deporte adaptado, hubo dos: para Rodrigo Garro, por sus títulos internacionales en distintas pruebas, y para Solange Abigail Moreno, por su participación el Panamericano de Boccia con el seleccionado argentino, donde alcanzó el tercer puesto.

Todos los deportistas que ganaron los Premios Huarpes 2023

En total, 54 las disciplinas fueron premiadas, por lo tanto, más de 150 los deportistas ternados. A continuación, todos los ganadores:

1-Atletismo: Renzo Cremaschi:, el atleta de la UNCuyo logró en el 2023 el Campeonato Nacional de mayores en los 110 metros con vallas por cuarta vez consecutiva.

2-Ajedrez: Indalecio López Miller:: a los 26 años este ajedrecista iniciado en Regatas consiguió el título mendocino en 2023 frente a rivales poderosos y consagrados. Es profesor y representa a Andes Talleres. Un maestro

3-Hockey sobre césped masculino: Mauro Coria: lo largo del año pasado este jugador del Club Alemán se destacó en su equipo y en la final del Clausura logró el gol del triunfo. Fue la figura.

4-Sóftbol: Jimena Paz: con Municipalidad de Capital, ganó todo, se consagró campeona del Apertura, Oficial y Clausura. Y lo máximo fue el título del Torneo Aconcagua, Argentino de clubes, y fue la mejor jugadora del torneo.

5-Ciclismo de pista y ruta: Julieta Benedetti: la lujanina obtuvo el oro en sub 23 y el subcampeonato en Elite en el Campeonato Argentino de Ciclismo realizado en Mendoza.

6- Esgrima: Agostina Rocío Toledo: representa al Club Español de San Rafael, y es campeona Argentina de espada en cadete, integró la selección Argentina en el Sudamericano y es campeona mendocina en espada en cadetes y mayores.

7-Fútbol femenino: Julieta Cruz: la alvearense obtuvo el campeonato de Primera División con Boca Juniors y disputó con la Selección Argentina la Copa del Mundo en Australia y Nueva Zelanda. Fue el primer Mundial para la mendocina. También estuvo en los Juegos Panamericanos Santiago 2023.

8-Handball femenino: Giuliana Zafarana: es una jugadora fundamental en el funcionamiento ofensivo de Municipalidad de Maipú, que logró el título del Clausura y el Anual.

9-Futsal masculino: Jesús Sánchez: con el Jockey Club obtuvo el título del Mundial de clubes llamado Continental Cup disputado en Brasil. En la final vencieron a los locales de Maringá Seleto. Sánchez un verdadero caudillo.

10-Futsal femenino: Verónica Cabrera: fue capitana de la selección argentina que cayó en la final del Mundial frente a Brasil. También las mendocinas Melisa Schulze, Luna Tucci y Daniela Martínez integraron el equipo.

11-Tenis: Ignacio Dapas: compitió en la categoría menores en la gira Sudamericana grado 1 en 9 países. Ganó dos torneos de Cosat (Confederación Sudamericana de Tenis) y perdió una final. Ganó todos los Regionales.

12-Tenis de mesa. Gastón Lorenzo: el tenismesista de Regatas, fue campeón argentino individual y además en dobles junto a su compañero Gastón Alto. Participó del campeonato Mundial y además en varias fechas del circuito mundial. Es el mejor argentino del ranking y todavía sueña con ganarse un lugar en los Juegos Olímpicos.

13-Bochas: Leonardo Correa: Como campeón mendocino de Primera categoría compitió en el Nacional y fue subcampeón de segunda, siendo el primer mendocino en conseguirlo. Se destaco en varios torneos en diferentes lugares del país. Estuvo nominado para los premios Olimpia.

14-Handball masculino: Martín Maya: jugador de Municipalidad de Tupungato que integró el equipo subcampeón del torneo Sur-Centro (Panamericano) de categoría Junior disputado en San José de Brasil. Fue el goleador del equipo que además fue ganador del Apertura local y subcampeón anual.

15-Básquetbol femenino: Victoria Gauna: la mendocina surgida en Andes Talleres juega en Bishop University, de Canadá y dese la próxima semana jugará la Liga de México. Está en la selección nacional argentina y tuvo un gran desempeño en los Panamericanos con la medalla de bronce. Ahora, se vienen los sudamericanos.

16-Golf: El equipo del Club de Campo Mendoza: que logró el Campeonato Argentino Interclubes en su edición número 113°. Es uno de los torneos más antiguos del mundo y se juega desde 1908. En estos ocho jugadores, cinco son de apellido Benenati: los hermanos Federico, Guillermo y Andrés y los hermanos mellizos Juan Francisco y Emiliano, hijos de Federico.

17-Natación: Martín Maglione: el nadador de Regatas, en el Campeonto de la República logró el primer lugar en juveniles en 200 metros combinados y fue tercero en el Argentino absoluto; en el sudamericano juvenil fue subcampeón por duplicado en dos pruebas de relevos.

18-Ciclismo mountain bike: Agustín Córdoba: su velocidad y su estrategia le permitieron imponerse en varias de las competencias que le dieron el campeonato mendocino Elite.

19-Hockey en línea: Bruno Bassani: Arquero de Los Cóndores de la UNCuyo, además integra la preselección argentina mayor. Es uno de los jugadores de hockey en línea con mayor proyección.

20-Fútbol Primera Nacional, Federal y Liga: Matías Reali: le dio a Independiente Rivadavia una veloz ofensiva por la punta derecha para su compañero Arce convirtiera muchos goles. Pieza fundamental para que la Lepra fuera campeón de la Primera Nacional y lograra el ascenso.

21-Padel: Germán Buenanueva: fue el único mendocino que jugó la Premier de Padel que se disputó en el Aconcagua Arena de Mendoza donde quedó a un paso del cuadro principal al perder en la qualy en dupla con el cordobés Vera.

22-Vóleibol femenino. Maia Najul: tiene 20 años es de Tunuyán, una de las 4 mejores jugadoras de beach voley de la argentina. En su gira por Europa fue 2da en Gran Canaria y 3ra en Italia y Grecia junto a Cecilia Peralta. También fue campeona argentina y disputó el Mundial en Tailandia U21 junto a la rosarina Morena Abdala. Su sueño es clasificarse a los Juegos Paris 2024.

23-Karting: Uma Secchi: es la primera mujer que logra el campeonato mendocino senior de 125, con 16 años es la reina de la velocidad arriba de un kartiung.

24-Patinaje artístico: María de la Paz Fausti: fue medalla de bronce en la categoría Solo Dance Word Skate infantil en el Mundial disputado en Colombia.

25-Automovilismo: Julián Santero: fue subcampeón de Turismo Carretera peleando el primer lugar hasta el final. Además, fue subcampeón del TC2000. Y completó con un tercer lugar en el campeonato de la clase 3 del Turismo Nacional.

26-Básquetbol masculino: Matías Estalles, como integrante de Atenas Sport Club fue clave para que su equipo ganara el torneo Clausura y luego las finales del torneo Anual 2023. El Caniche hijo se lo merece.

27-Boxeo: Maximiliano Nicolás Segura. Es un pugilista juninense de 26 años, que ostenta dos títulos internacionales y que debutó en 2017 y encadenó siete triunfos al hilo, seis de ellos por nocaut. En el 2023 defendió su cetro Sudamericano frente a Néstor Abdallah, y sumó la corona Feconsur del Consejo Mundial, tras derrotar por KO al venezolano Kelvinyer Salazar en La Colonia, de Junín.

28-Ciclismo BMX: Luz Jazmín Torres, la maipucina a los 14 años logró su tercer título Argentino consecutivo en el ciclismo BMX. Es dominante de su categoría en Mendoza y también ganó en dos fechas de la Copa Latinoamericana.

29-Fútbol Internacional y Primera A: Hernán López Muñoz: la picardía, la gambeta y las sutilezas que salen de sus pies y le dieron a Godoy Cruz varios triunfos a lo largo del año que le permitieron pelear los torneos y clasificarse a la Libertadores.

30-Hockey sobre patines masculino: Exequiel Tamborindegui: Demostró sus condiciones en el equipo de Banco Mendoza a lo largo de 2023 con el campeonato Clausura.

31- Pelota mano: Leandro Rodríguez: jugador de Regatas que obtuvo el cuarto puesto en el Mundial de Alzira, en Valencia, España en abril del año pasado. Y se anunció el Mundial de 2026 de pelota a mano en Mendoza.

32-Hockey sobre patines femenino: Julieta Fernández: la jugadora surgida en Andes Talleres está entre las mejores del mundo y el año pasado jugó la final de la Champions de Europa que perdi´'o su equipo Club Patí Vila-sana de Cataluña

33-Kickboxing: Fernando Amaya: es imbatible a nivel local y nacional. Entre sus logros en el 2023 fue campeón Argentino profesional en 78 kg, campeón sudamericano profesional en 75 y campeón Regional en 79kg. Se está preparando en Buenos Aires para pelear contra un top 10 del Mundo.

34-Pelota a paleta: Santiago Blanco: juega para Club Español de San Rafael, y fue campeón provincial de menores en Buenos Aires donde fue considerado la revelación del torneo. A su edad ya compite en la Segunda categoría.

35-Pesas: Benjamín Ocampo: se impuso en el campeonato argentino en 73kg, en Sub 20 y actualmente fue convocado para integrar la Selección Argentina de la categoría. Tobías Lucero, logró el subcampeonato en 61kg en la división Sub 20.

36-Polo: Bruno Bertozzi: Es un jugador de 17 años, Clásico y aguerrido. Ha progresado rápidamente en muy poco tiempo. Tiene 1 gol de hándicap y se mantiene activo en el circuito regional de polo. En el 2023 participó de los torneos Vendimia y de las Bodegas, siendo semifinalista con su equipo en ambos. También jugó en San Juan y en La Plata se coronó campeón.

37-Montañismo: Claudio Fredes y Emanuel Pérez: Hicieron cumbre en el Aconcagua el 28 de julio en pleno invierno. Durante el invierno Cerro está desolado, completamente vacío. No hay otros andinistas ni personal de la Patrulla de Rescate ni comunicación. Con temperaturas bajo cero esta dupla hizo la hazaña que muy pocos han logrado.

38-Hockey sobre césped femenino: Julieta Médici: fue una pieza fundamental con su juego y sus goles en Murialdo para la obtención de los torneos Apertura y Clausura. Las Canarias las dominantes del 2023.

39-Motociclismo: Francisco Moreno: De Tupungato al mundo el piloto mendocino terminó 2do en el Dakar 2023 en la categoría cuatriciclos. Ganó una etapa. También fue 2do en el Desafío ruta 40 por el Mundial de Rally Cross Country.

40-Pruebas combinadas, Triatlón: Emilia Vargas, la juvenil triatleta de Regatas fue campeona de los Juegos Evita de playa, subcampeona Argentina juniors, campeona mendocina de duatlón. Es la mejor triatleta de Mendoza.

41-Remo: Candela Cappa: se consagró como campeona Argentina en single damas junior y fue campeona Sudamericana Junior en el cuatro sin timonel de Argentina.

42-Rugby. Rodrigo Isgró. Con la Selección Argentina de rugby Seven, obtuvo el 2do en la temporada pasada y además consiguió el pasaje a los Juegos Olímpicos de Paris. Ganó 3 torneos y en 3 fue subcampeón. El mendocino surgido en Mendoza RC tuvo asistencia perfecta en 66 partidos con 33 tries en 11 etapas. Además jugó para Los Pumas el Mundial de Francia. Sus grandes desempeños en el rugby seven le valieron ser elegido el Mejor Jugador del Mundo de la especialidad.

43-Squash: Agostina Carrión Pioli: ganó con 16 años el Circuito Nacional 2023 y fue finalista del Circuito de Squash femenino de mayores.

44-Tiro: Octavio Fontana, con edad de cadetes mayores, obtuvo el Nacional en pistola 10 metros en Buenos Aires. También logró un segundo lugar en juniors en el Nacional de armas de aire, en Córdoba compitiendo en categoría superiores hasta en el Nacional de mayores.

45-Turf. Daniel Gómez. Es un jockey mendocino que ha dedicado su vida al turf y ganó Clásicos del Hipódromo de Mendoza, en La Punta, San Juan y Río Cuarto. Con el caballo McKlin formaron una dupla que ya quedó en la historia del deporte hípico de la provincia-

46-Vóleibol masculino­ Agustín Loser: Además de ser el mejor jugador en la historia del vóleibol mendocino es uno de las grandes figuras en la Selección Argentina, que jugó la etapa final de la Liga de las Naciones 2023 por 1ra. vez. El alvearense llegó siendo el mejor central y el máximo bloqueador. El Comité Olímpico Argentino lo eligió como el mejor jugador del año 2023.

47-Windsurf: Fernando Consorte: tuvo un 2023 magnífico en varias especialidades náuticas. Fue subcampeón Mundial clase Fórmula Foil master en San Rafael, y también subcampeón mundial clase raceboard en Alemania. Tuvo dos títulos sudamericanos y varios campeonatos nacionales.

48-Deporte adaptado: Juan Carlos Montenegro: además de competir en los torneos mendocinos, este ajedrecista ciego, compitiendo contra sus pares, ha logrado meterse en los primeros lugares. Fue cuarto en el Panamericano. Posee ranking internacional y ha jugado todas las finales nacionales.

49-Judo: Francisco Alvarado, este judoca participó en el torneo Sudamericano realizado en nuestro país, compitió en categoría Senior en 90 kilos y logró la medalla de bronce.

50-Gimnasia aérobica: Kevin Riveros. Otra vez este deportista de Centro Aeróbico Maipú logró desempeños brillantes a lo largo de la temporada a nivel Nacional y además fue medalla de plata en el Sudamericano de Uruguay.

51-Gimnasia artística: Delfina Estoco. La gimnasata de Akros con su rendimiento a lo largo del 2023 la llevaron a entrar en el top 10 de la elite de Argentina. Ganó varios torneos y en el Nacional disputado en Mendoza fue primera en suelo.

52-Equitación: Nicolás De Monte, entre sus títulos resaltan los torneos en 1ra categoría 1,40 metros de Casa David, Vendimia, Aniversario del Club Hípico, además de primeros lugares en San Juan y Rosario. Compite para la Quinta Ecuestre La Pradera.

53-Karate: Tobías Escalona, logró los primeros lugares en la Copa del Atántico, en Tucumán y en el torneo Clausura para obtener el mejor puntaje en el kumite cadetes varones de 57 kilos.

54-Taekwondo: Mateo Di Leo. En la categoría lucha-adultos. A los 18 años en su primer año en la categoría superior se consagró campeón nacional y es titular de la Selección Argentina. Compite en el Panamericano para tratar de clasificarse a los Juegos Olímpicos. Una mención especial para Edgardo Juri que con su discapacidad auditiva ha logrado el título argentino.

Entrega de distinciones especiales Premios Huarpes 2023

Rodrigo Garro: consiguió títulos internacionales en distintas prueba en torneos disputados en Neuquén, en Chaco y en Buenos Aires es el primero en el ranking argentino de los 400 metros.

Solange Abigail Moreno: Como integrante del seleccionado argentino participó en el Panamericano de Boccia y logró el tercer puesto.