Los favoritos continúan a paso firme en el Top 10 del Rugby de Cuyo

El Torneo Regional de Cuyo Top 10 llevó a cabo el pasado fin de semana el segundo capítulo, en sus modalidades Oro y Plata, sin resultados sorpresivos. Es así que en el encuentro más importante de la jornada sabatina de la competencia principal, que fue transmitido en vivo por DirecTV, Los Tordos superó a CPBM por 24 a 7, con tries de Damián Barrionuevo, Agustín Orrico y Álvaro García, más tres conversiones y un penal de Tomás Arrigoni. Para el conjunto de Chacras de Coria, Facundo Consorte marcó un try y Fabricio Stirpa sumó una conversión.

Por su lado, Marista RC, actual campeón, superó en condición de visitante a San Juan RC por 27 a 20 para subirse a la punta del certamen. Los tries del representativo mendocino llegaron de la mano de Telmo Fernández (2 -acumula tres en la competencia-), Santiago Dora y Lucas Bartolini, mientras que Francisco Frúgoli agregó dos conversiones y un drop. Para los sanjuaninos, apoyaron Bautista Scadding y Bautista Cúneo. Mariano Reinoso sumó dos conversiones y un penal, mientras que Cúneo aportó otro penal.

En tanto que Teqüe, el otro líder que tiene el Top 10 de Oro, goleó a Huazihul por 45-20. Para los Azules de General Ortega marcaron tries Joaquín Ginevra, Enzo Falaschi, Gabriel Regules, Álvaro Castillo, Gonzalo Pérez, Lautaro Andrada más un try penal, mientras que Enzo Falaschi agregó cuatro conversiones. Huazihul sumó gracias a un try y otro try penal de Juan Nievas, mientras que sumó dos penales de Teo Azar y José Camacho, una conversión.

En Buena Nueva, el Mendoza RC, que se consagró campeón hace unas semanas atrás del Torneo Apertura, superó con lo justo a Banco RC por 17-16. Para los Conejos marcaron Ignacio Lucero (2 -suma 3 en el torneo-) y Mariano Cicconi, en tanto que Franco Dimatteo acertó una conversión. Para los locales, Sebastián Vanín anotó el único try, Ezequiel Gabardós aportó una conversión y dos penales, y Nicolás Robles sumó otro penal.

Por último, Liceo RC se impuso sobre el XV de la Universidad Nacional de San Juan por 28-15. Federico Giménez (trymen del certamen con 4), en dos ocasiones y Estanislao Correa Llano, apoyaron para los Clavos, mientras que Ramiro Pérez aportó dos conversiones y tres penales. El equipo de la vecina provincia sumó con conquistas de Gerónimo Adarvez y Facundo Gutiérrez más una conversión y un penal de Teo Azar.

Posiciones del Top 10 Oro. Marista y Teqüe suman 9 puntos; Liceo y Mendoza RC, 8; Los Tordos y Club del Personal del Banco Mendoza (CPBM), 5; San Juan RC, 2; UNSJ y Banco RC, 1; Huazihul, 0. Próxima fecha (3): CPBM-Teqüe, Liceo-Los Tordos, Mendoza RC-San juan RC, Marista-UNSJ y Huazihul-Banco RC.

Resumen de lo que sucedió en el Top 10 Plata. Alfiles 49-Chancay 25, Rivadavia 7-Universitario 46, San Jorge 12-Peumayén 7, Jockey (SJ) 41-Belgrano 26, fueron los resultados. Las posiciones quedaron de la siguiente manera: Universitario, 9 unidades; Peumayén, 6; Tacurú y Alfiles, 5; Belgrano, Chancay, San Jorge y Jockey (SJ), 4; Los Teros, 1; Rivadavia, 0. Próxima fecha (3): Universitario-Tacurú, Peumayén-Rivadavia RC, Belgrano-San Jorge, Los Teros-Alfiles y Chancay-Jockey (SJ).

Cabe recordar que el próximo fin de semana no habrá actividad en ninguna de estas dos competencias y habrá que ver para cuándo la Unión de Rugby de Cuyo programa la tercera jornada de ambos certámenes.