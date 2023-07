Liga de Honor de Futsal: Cementista se quedó con la medalla de bronce y se subió al podio

En el encuentro por el tercer puesto, el Poli venció 6-3 a La Reserva de Caleta Olivia y finalizó en el tercer lugar de la División de Honor 2023.

Por el tercer puesto, Cementista venció por 6-3 a La Reserva y se metió en la Liga de Honor 2024. / Genitleza: Christian Sosa (Futsal de Primera).

El equipo dirigido por Víctor Fernández perdía 1-0 por el gol de Almada, pero con intensidad y un futsal de alto vuelo lo dio vuelta en el primer tiempo: Tagua, Verón, Gallina y Miranda pusieron el 4-1 con el que se fueron al descanso.

En el complemento, Montecino descontó y Gallina puso el 5-2. El arquero Chaile descontó con un golazo para los santacruceños y Miranda puso el 6-2 final tras una asistencia de Zambuto.

Al igual que en 2023, el Poli completó el podio y se clasificó para la edición 2024 de la División de Honor.

SÍNTESIS

LA RESERVA (3): Gonzalo Melitele; Adrián Rivera, Nicolás Montecino, Ezequiel Oviedo, Alan Cortez. DT: Pablo Barrionuevo. Ingresaron: Kevin Vargas, Román Morales, Facundo Echeverria, Kevin Chaile.

CEMENTISTA (6): Ignacio Audero; Juan Gallina, Agustín Castro, Nicolás Masters, Franco Miranda. DT: Victor Fernández. Ingresaron: Mauro Morales, Gonzalo Abrego, Lautaro Biondi, Santiago Verón, Diego Tagua, Renzo Zambuto, Tomás Granata.

Estadio: Arena Aconcagua

Goles: PT; 4′28′' Almada (LR); 9′47′' D. Tagua (C); 12′ Verón (C); 15′15′' J. Gallina (C); 19′ F. Miranda (C). ST; 2′ Montecino (LR); 5′27′' J. Gallina (C); 14′44′'Chaile (LR); 16′ Miranda (C).

Árbitros: Mariano Misurelli - Cristian Camer.

