Las polémicas que hicieron explotar a los jugadores, hinchas y cuerpo técnico de Godoy Cruz

La derrota de Godoy Cruz ante Tigre desató una ola de críticas contra el árbitro Fernando Echenique por el gol anulado a Daniel Barrea y el penal no cobrado contra Nicolás Fernández.

El que enfrentó a la prensa fue el “Ruso” Rodríguez quien dejó en claro la postura tombina: “La verdad es que no lo podíamos creer cuando anuló el gol, tampoco entendimos por qué la jugada siguió porque si es foul se tiene que cortar automáticamente. Si hay offside se deja seguir y después de chequea la jugada, pero si hay un foul la jugada se tiene que cortar y se cortó cuando la pelota entró al arco”, comenzó diciendo el capitán de Godoy Cruz.

Además contó la charla que tuvo con el juez, luego de anular el tanto: “Dijo que había un agarrón, que lo había chequeado y yo le dije que desde mi lugar se vio como lo abrazaba el defensor”.

El que también habló fue Daniel Oldrá, quien decidió evitar la polémica: “No voy a hablar nada, ustedes lo vieron. No hace falta que yo diga nada. Recién termina el partido, hay que analizar, yo creo que no fue nada, pero ustedes que lo ven de afuera más fácil. Nosotros estamos en la cancha con las pulsaciones a mil, no me corresponde decir nada. Todos lo vieron y queda ahí”, sentenció el “Gato”.

Las jugadas de la polémica