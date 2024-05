Ya hay empresas trabajando en Malargüe Distrito Minero Occidental

El Distrito Minero Malargüe Occidental está en la mira del Gobierno provincial por su potencial para modificar la matriz productiva de Mendoza, de la mano de la explotación del cobre, un mineral muy demandado en el mundo, por su vinculación con la transición energética. Sin embargo, ya hay empresas trabajando en esa área de 20 mil km2 y la mayoría se dedica a la extracción de yeso.

Desde el Ministerio de Energía y Ambiente detallaron que algunas de las compañías que desarrollan emprendimientos mineros en el MDMO son: Knauf, Minera Cañada Ancha, Holcim, Bianchi, Carbocalcio, Jas Minera, Chayle y Durlock. Se trata de productores y empresas que están inscriptos en el Registro de Productores Mineros y se dedican a extraer yeso, talco, cuarzo, bentonita, caliza, entre otros minerales de tercera categoría.

El Ejecutivo ya presentó en la Dirección de Minería el informe de impacto ambiental de Malargüe Distrito Minero Occidental, con el objetivo de agilizar los procesos de exploración. El distrito agrupará más de 200 permisos mineros bajo una sola Declaración de Impacto Ambiental, para que todos los proyectos puedan usar esta DIA como base.

Por otra parte, desde los primeros días de marzo el gobernador Alfredo Cornejo, la vicegobernadora Hebe Casado, la ministra de Ambiente y Energía, Jimena Latorre, y el director de Minería, Jerónimo Shantal, han participado de ferias y encuentros mineros -en Canadá, Australia y Chile-, con el objetivo de promocionar a Mendoza como un sitio donde se está impulsando la actividad.

Como resultado de esas gestiones, el grupo Hanaq, una multinacional con más de 50 concesiones de metales básicos y preciosos en Argentina, solicitó 20 permisos de exploración de cobre en el distrito minero en Malargüe. Sin embargo, no es la única que se mostró interesada: ha habido alrededor de 60 consultas de empresas, entre otras, Lithium y Fortescue.

Proyectos mineros en Mendoza. Foto: Gobierno de Mendoza.

Largo plazo

El Gobierno provincial ha desarrollado diversas acciones para intentar promover la minería -resaltando que la que se pueda hacer en el marco de la legislación vigente- y, en particular el cobre, porque se trata de un mineral muy demandado, porque resulta esencial, junto con el litio, para la transición energética. En este marco también se promovió la modificación del Código de Procedimientos Mineros, que fue aprobada el mes pasado.

El intendente de Malargüe, Celso Jaque, comentó que la comunidad del departamento tiene mucha expectativa por el desarrollo de una minería sustentable y con respeto por el medio ambiente, aunque también son conscientes de que el proceso es largo y que en las primeras etapas no se genera tanto derrame, como tampoco empezará “mañana” la explotación y todos los malargüinos tendrán trabajo.

Añadió que la Declaración de Impacto Ambiental seguramente va a acelerar este proceso y muchas más empresas se decidirán a invertir en proyectos de exploración, que es el paso inicial y debe darse en algún momento.

En un sentido similar, el ex director de Minería (durante la gestión de Rodolfo Suárez) Roberto Zenobi, destacó que Malargüe tiene muchas zonas interesantes desde lo geológico, la ubicación, los accesos y la posibilidad de tener como base la ciudad, El Sosneado, Bardas Blancas e, incluso, Las Leñas, sin necesidad de armar un campamento, lo que reduce la inversión inicial.

Para sumar un elemento adicional que hace que esta área resulte interesante, mencionó que la altura a la que hay que trabajar está por debajo de los 3 mil metros sobre el nivel del mar, cuando en San Juan se está perforando por encima de los 5 mil, situación que eleva los costos de subir personas y equipos, además de que a veces se enfrentan temperaturas de -35°C.

“Pero, como ingeniero de minas, no puedo decir si son importantes, porque ese potencial del que se habla no lo conocemos, ya que no ha habido exploración”, planteó. De ahí que considere fundamental que la gente no piense que las inversiones y las fuentes de trabajo llegarán pronto.

Añadió que San Juan tiene cinco proyectos prefactibilizados hace años y que El Pachón, un yacimiento de cobre y molibdeno, empezó a explorarse hace más de dos décadas y no pasa todavía a la etapa de explotación. En cuanto a los motivos, siendo que la legislación en la vecina provincia es menos restrictiva, indicó que influyen la falta de estabilidad económica y fiscal, como también de seguridad jurídica en el país.

Zenobi insistió en que Malargüe Distrito Minero Occidental es una alternativa y una posibilidad, pero que difícilmente se vea materializada en muchos puestos de trabajo durante esta gestión. Para ilustrarlo, comentó que la exploración de Cerro Amarillo demandó tres meses y la intervención de un grupo de 15 personas, especialistas, que la mayoría no eran malargüinos.

Sobre esto, precisó que hace un tiempo habló con Jaque y le preguntó si podía conseguir, en una semana, cinco camionetas equipadas para minería, con choferes habilitados y una traffic con habilitación para ingresas a un proyecto minero, pero no hay en el departamento. Como tampoco un soldador calificado o un perforista dispuesto a trabajar 20 días a una altura de 3 mil metros.

Minería

Por eso, el Colegio Argentino de Ingenieros de Minas está planeando ofrecer capacitaciones en Malargüe. La entidad tiene varias diseñadas, de perforación, voladuras, planificación, procesamiento de minerales y otras actividades anexas a la minería. “Hay que trabajar para que dentro de 4 o 5 años esto empiece a ser una realidad”, planteó Zenobi, quien es integrante de la institución.

Yeso

El ex director de Minería de la provincia detalló que en el sur de San Rafael y Malargüe se produce sobre todo yeso. El año pasado, precisó, se obtuvo también algo de asfaltita -un proyecto que se habilitó durante su gestión-, pero este verano ya no subieron por un tema de precios y otras cuestiones particulares.

Manifestó que existe potencial para que la explotación de yeso siga creciendo, porque hay mineral y mercados, pero el problema es que el flete duplica y hasta triplica el precio del producto. Detalló que el transporte a Paraguay, por poner un ejemplo reciente, tiene un valor de entre US$ 2.500 y US$ 2.700, mientras que la tonelada se vende a US$ 1.200 a US$ 1.500. Y cuando se trae al Gran Mendoza, el camión viaja 500 kilómetros vacío hasta Malargüe. Para poder ampliar la producción, indicó, se necesita infraestructura, ya sea mejores caminos o un tendido ferroviario.