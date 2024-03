Mendoza podría ser el Vaca Muerta del cobre

El gobernador Alfredo Cornejo puso en marcha un plan agresivo para poner nuevamente a la minería en el centro de la escena y ya hasta se habla de Mendoza como el Vaca Muerta del cobre.

El puntapié inicial fue la presentación del plan estratégico para el sector, Pilares, en lo que fue el Foro de Inversiones y Negocios que organizó el CEM y a partir de ahí aceleró a fondo.

En simultáneo a la participación del gobierno mendocino en una de las ferias más importantes del mundo en materia minera, como lo es la PDAC en Canadá, en la que mantuvo una apretada agenda y multiplicidad de reuniones con posibles inversores en la explotación del cobre en Malargüe, envió a la Legislatura el proyecto para reformar el Código de Procedimientos mineros.

Todas las acciones fueron acompañadas desde lo discursivo con dos ejes centrales. Al mismo tiempo que salieron a destacar el potencial que hay en el departamento más austral de la provincia en lo que es cobre junto a los ingresos en miles de millones de dólares que le reportaría a Mendoza, la mano de obra que implicaría, entre otros puntos relacionados, se enfocaron en lo que podría ser un punto crítico en todo el proceso, el ambiente.

Para este último punto pusieron énfasis en remarcar que si queremos energías limpias, hace falta el cobre, no hay vueltas. Pero además, para desactivar cualquier reclamo, desde Cornejo hasta la ministra de Energía y Ambiente, Jimena Latorre, pasando por todos los funcionarios implicados en la gestión, lo primero que aclararon es que todos los posibles proyectos a desarrollar, están planteados bajo las estrictas normas que establece la legislación vigente, es decir la Ley 7.722.

El gobernador Alfredo Cornejo expuso en el Mendoza Day sobre el potencial minero del sur provincial. Foto: Prensa Gobierno de Mendoza.

Precisamente, la reforma al Código de Procedimientos que regula la actividad, introduce normas que hacen a la protección del ambiente y hasta bajo pena de caducidad si no se cumplen los requerimientos, por ejemplo, en lo que hace a las buenas prácticas mineras.

A partir de la semana que está por comenzar, el foco estará fijo en la Casa de las Leyes mendocina que comenzará a discutir las reformas al Código, pero no será lo único. Está a un paso de concretarse la presentación de la Declaración de impacto Ambiental (CIA) para lo que será Malargüe Occidental Distrito Minero y así empezar a recorrer el camino administrativo, que después concluirá con el ingreso a la Legislatura para su tratamiento.

Mendoza y el Vaca Muerta del cobre

La misión que encabezó el gobernador Cornejo en Canadá tuvo como objetivo central atraer la atención de empresas interesadas en invertir en Mendoza. Pero para ello hubo que hacer primero una tarea de docencia para explicar que la actividad no está prohibida (por la Ley 7722), y que los proyectos están enmarcados perfectamente en la legislación vigente.

“Lo han tomado como el despertar de Mendoza después de tanto tiempo en la minería. Cuando nos empezaban a escuchar y se empezaron a dar cuenta que no era solo una visita con manifestación de intenciones, sin perjuicio de que todos creían de que Mendoza estaba en la lista negra de la minería porque tenemos una legislación que es restrictiva, pero nosotros les contamos que tenemos un plan estratégico para aún, con esa legislación, poder hacer minería”, firmó Jimena Latorre, poco antes de subir al avión que la traería de regreso a la provincia.

Dentro de esa descripción de la nueva Mendoza minera, la exposición se centró en presentar la oportunidad con una comparación, “podríamos tener el Vaca Muerta del cobre en Mendoza con el potencial que tenemos”, dijo la titular de la cartera de Energía y Ambiente.

“Fue primero un trabajo de docencia, de explicar que no está prohibida la actividad, tiene algunas restricciones, pero nosotros estamos dentro de esa legislación, encontrando la forma de poder hacerlo y se mostraron muy interesado, de hecho muchos de ellos nos dijeron que ya estaban hablando con algunos propietarios mineros”, confió Latorre.

“Lo cierto es que hoy lo que tenemos que hacer es perforar para sacar esas muestras y poder monetizar y cuantificar y definir qué recursos tenemos bajo la tierra y eso es una actividad en sí misma, la exploración. San Juan, que todos lo conocemos como una provincia minera y que tiene tanta riqueza asociadas, hace años que está explorando nada más y recién ahora va a empezar a producir. Ese es el camino que queremos empezar a transitar nosotros, porque no hay ningún obstáculo ni con la 7722 ni con la ley de ambiente”, agregó.

Dentro del cronograma que se fijó el Gobierno ahora viene la etapa de defender en la Casa de las Leyes el proyecto de reforma al Código de Procedimientos Mineros que ingresó la semana pasada y ahora “empieza a debatirse, a discutirse en las comisiones de la legislatura”. En tanto la empresa provincial “Impulsa Mendoza está terminando el Informe de Impacto Ambiental del distrito Malargüe”, comentó la ministra.

“Son acciones simultáneas que van por carriles distintos, pero todos hacen al mismo objetivo que es poder activar la exploración este año”, remarcó la funcionaria de Cornejo.

Armar toda la cadena

Alfredo Cornejo desembarcó en Toronto (Canadá) con el plan estratégico Pilares bajo el brazo para mostrar que la provincia no solo cuenta con tierra y el mineral bajo ella esperando que lo extraigan.

La intención es que no solo se desarrolle la etapa de producción primaria de la minería (exploración y explotación) sino que se avance en los otros eslabones de la cadena que implican el procesamiento y transporte del mineral, la manufactura y por último la entrega al usuario.

Para presentar ese panorama como factible, se detallaron todas las fortalezas que hay en la provincial del sol y el buen vino. Hay una multiplicidad de servicios para el sector empezando por el diseño de los proyectos de inversión o profesionales para realizar la etapa de exploración. También están los servicios metalúrgicos, de catering y campamentos, entre otros tantos.

Otro aspecto que el gobierno puso sobre la mesa es la amplia experiencia de empresas dedicadas específicamente a la actividad minera, que son netamente mendocinas, aunque trabajen afuera.

Además hay capacidad instalada suficiente para ejecutar obras civiles, perforar, realizar mantenimiento de rutas de acceso, efectuar muestreo geológico o monitoreo medioambiental, entre otras tantas tareas. También se cuenta con el equipamiento necesario para desarrollar todas las actividades que implican la apertura del yacimiento y su explotación.

Ese es parte del mensaje que transmitió en el encuentro con representantes del Grupo Grosso, firma pionera en la exploración minera en Sudamérica o con Fortescue empresa mundial de minería de metales y energía verde con sede en Australia.

También mantuvo reuniones con Belararox (BRX), Arvind Misra, una compañía de exploración canadiense, Wealth Minerals, Henk Van Alphen, World Copper, Anglo American entre otras tantas.

Alfredo Cornejo encabezó la comitiva mendocina que viajó a Canadá a buscar inversores mineros.

“Cuando nosotros les contábamos que esto era una estrategia que veníamos planificando desde distintos sectores con el plan estratégico que surgió de los mismos empresarios mendocinos, la modificación del Código de Procedimiento, el hub logístico de Pata Mora, no dijeron que es lo que estábamos esperando, porque además hay tanto apetito y tanta ansia de explorar y de producir cobre, porque hay una demanda mundial creciente y una incertidumbre de dónde va a salir todo ese cobre para la transición energética y la electrificación, que ellos tenían esa disyuntiva, que sabían el potencial que tiene Mendoza pero también lo tenían como que no se podía hacer minería”, contó Jimena Latorre.

Jaque al tanto de todo

Sector del peronismo allegados al intendente de Malargüe, Celso Jaque, echaron a andar la versión de que el jefe comunal no había sido consultado para nada sobre la creación del Distrito Minero y mucho menos los pasos a seguir para avanzar con el plan de desarrollo de la actividad en su departamento.

La ministra de Energía y Ambiente, Jimena Latorre, aseguró que el intendente malargüino estaba al tanto de todo el proceso.

“Hablá con Jaque y te vas a dar cuenta de que él está al tanto”, lanzó la funcionaria sin dudar.

Con respecto a Malargüe distrito minero “ha estado en contacto tanto con el Director de Minería (Gerónimo Shantal) como conmigo y con la gerencia de Impulsa, y sabe de qué se trata. Así que no tan solo que está de acuerdo, sino que apoya estos proyectos y de hecho va a tener que intervenir necesariamente en el caso del distrito Malargüe cuando se le pide el informe sectorial al municipio”, detalló Latorre.

Además comentó que sobre “la modificación del Código él sabía que se iba a presentar, lo habíamos estado hablando las dos veces que viaje a Malargüe, una en enero y otra en febrero, así que lo sabía, de hecho dijimos de trabajar con los legisladores al respecto”, acotó.

Para tirar abajo una ley hay que derogarla

Jimena Latorre fue taxativa, para desechar una ley hay que derogarla “acá y en la china, no hay otra opción” por lo tanto, la reforma al Código de Procedimiento Minero “no tiene nada que ver con la legislación vigente y en ningún lado se habla de derogan un solo artículo de la 7722″, remató.

La ministra de Energía y Ambiente insistió en que “estamos aggiornando un código de 1945 incorporandole conceptos ambientales y estándares ambientales, que en esa época no habían. De eso no dicen nada, o sea que acá no levantan el pulgar ni para lo que supuestamente es de su interés”, les lanzó a los detractores del proyecto.

Latorre aseguró que “justamente buscamos incorporar todos los criterios y parámetros ambientales y también en conceptos de transparencia, por ejemplo, la obligatoriedad de tener un plan de buenas prácticas mineras, con las responsabilidades y las sanciones, incluso llegando hasta la caducidad en el caso de un incumplimiento de los deberes” prosiguió.

“No hay ninguna modificación ni derogación de las 7722 y por otra parte hay una modificación de un código de hace 70 años que trae muchos conceptos que son los que ellos mismos (por los ambientalistas o antimineros) están constantemente invocando, así que no encuentro el punto de conflicto”, finalizó.