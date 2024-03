Cornejo busca en Canadá inversores para explotar cobre en Malargüe

Con la misión de atraer inversores para desarrollar la minería del cobre en el sur mendocino, el gobernador Alfredo Cornejo encabezó la comitiva que viajó a Canada para asistir a una de las ferias más prestigio a nivel global, la Prospectors & Developers Association of Canada (PDAC).

Dentro de la nutrida agenda del mandatario provincial, estaban previstas reuniones con Anglo American y Mirasol Resources, dos empresas del rubro que podrían invertir en Mendoza. También tenía previsto un encuentro con José Fernández, subsecretario de Desarrollo Económico y Energía del Departamento de Estado de EEUU.

La comitiva oficial que encabeza Cornejo en la PDAC en Toronto, Canadá, la integran la ministra de Energía y Ambiente, Jimena Latorre, el director de Minería, Jerónimo Shantal, y el director ejecutivo de Impulsa Mendoza, Emilio Guiñazú,

El enfoque está puesto en promocionar a nivel mundial las oportunidades que se encuentra al sur de la provincia, específicamente en el distrito Malargüe Occidental en el que actualmente hay cuatro proyectos en la etapa de exploración de cobre.

Cerro Amarillo comenzó la perforación para obtener información concreta de cuánto mineral (pórfidos de cobre) y de qué cantidad hay en el subsuelo, aunque las expectativas son favorables. Los otros tres desarrollos son El Burrero, Las Choicas y La Adriana que por estos días se está trabajando en la apertura de los caminos para empezar la perforación.

Las proyecciones indican que los cuatro proyectos que están en Malargüe aportarían unas 500.000 toneladas de mineral. Pero de lograr duplicar las operaciones en el departamento más austral de la provincia, se podría llegar a triplicar la producción de cobre (1.500.000 toneladas).

Los atractivos mineros de Mendoza

Según las estimaciones, las inversiones solamente en exploración y estudios de cuatro proyectos cupríferos lleguen a US$ 1.332 hasta 2050 y, en producción, a US$ 12.693, es decir, unos US$ 470 millones anuales en la provincia, con exportaciones por unos US$ 3.150 millones al año.

Con esos números en mente, Alfredo Cornejo se instaló en Canadá con el objetivo fijo de impulsar el potencial minero del cobre en la región. Algo que requiere una inversión significativa en exploración para convertir esos recursos existentes en reservas explotables.

La búsqueda está sustentada en la creciente demanda de minerales que contribuyan a transitar el camino hacia el cambio en la matriz energética para aprovechar los recursos que son 100% renovables, como la energía eólica.

Sin ahondar en demasiados detalles, para construir un aerogenerador se necesita 4,7 toneladas de cobre. O para disponer de una batería de litio, hace falta contar con un 32% de cobre, entre los componentes. Litio lleva solo el 5%.

Ahora bien, que puede ofrecer Mendoza que le resulte atractivo a Anglo American o Mirasol Resources.

Entre las fortalezas que ofrece la provincia, puede prestar eficientemente una multiplicidad de servicios para el sector empezando por el diseño de los proyectos de inversión o profesionales para realizar la etapa de exploración. También están los servicios metalúrgicos, de catering y campamentos, por mencionar algunos.

Otro aspecto que el gobierno piensa poner sobre la mesa es la amplia experiencia de empresas mendocinas dedicadas específicamente a la actividad minera, pero que por estos días deben trabajar en provincias vecinas o el exterior.

Hay capacidad suficiente para ejecutar obras civiles, perforar, realizar mantenimiento de rutas de acceso, efectuar muestreo geológico o monitoreo medioambiental, entre otras tantas tareas. También está el equipamiento necesario para desarrollar todas las actividades que implican la apertura del yacimiento y su explotación.

La agenda de Cornejo en Canadá

Durante el transcurso de la mañana, el gobernador Cornejo mantuvo una reunión con la embajadora de Argentina en Canadá, Josefina Martínez Gramuglia.

Durante la reunión, que se desarrolló en la feria, la embajadora se puso a disposición para realizar acuerdos de libre comercio entre Canadá y Argentina, informó el Gobierno.

La diplomática sugirió que lo mejor es establecer vínculos directamente con las provincias canadienses de Saskatchewan y Alberta.

Alfredo Cornejo encabezó la comitiva mendocina que viajó a Canadá a buscar inversores mineros.

Posteriormente, Cornejo Latorre y Shantal mantuvieron un encuentro con representantes de Saskatchewan Research Council (SRC). Se trata de una de las principales organizaciones públicas de investigación y tecnología de Canadá.

El organismo brinda servicios de investigación aplicada, desarrollo, demostración y comercialización de tecnología, otorgando a los proyectos mineros, el Certificado de Calidad Ambiental bajo los estándares internacionales.

Dentro de la agenda, Cornejo tenía previsto encontrarse con José Fernández, subsecretario de Desarrollo Económico y Energía del Departamento de Estado de EEUU. Y luego dos encuentros claves con los representantes de las empresas Mirasol Resources y Anglo American.

Entre medio estaba prevista una entrevista con Paul Harris, periodista que integra el staff de Minning Journal, la principal revista minera de inversión y negocios del mundo.

Para cerrar una intensa jornada, el Gobernador iba a encontrarse con los integrantes de la Cámara Argentina de Empresarios Mineros (CAEM).

Minería sin conflicto ambiental

Uno de los principales puntos en los que el gobierno mendocino está poniendo énfasis es en el desarrollo de la actividad minera con el menor impacto ambiental posible.

Es por ello que hacen foco en que el cobre, como mineral esencial para producir energía limpia, su exploración y explotación se realizaría con una modalidad sostenible, que prevé un consumo estimado de agua bajo (0,8% en años con caudal normal), con recirculación y recuperación de 80% de esa agua y altos estándares internacionales. Esto, junto con una gobernanza colectiva y comprometida con la sociedad.

Primero Cornejo y después Jimena Latorre, ministra de energía y Ambiente aclararon que la actividad se puede llevar a cabo dentro de la normativa vigente: la famosa ley 7722.

“Si nos guiamos por el análisis del estado en el que se encuentra actualmente el cobre, está sulfurado, no está oxidado, y esto quiere decir que se puede extraer el mineral, se puede separar el mineral por un procedimiento que se llama flotación y eso no requiere del uso de ninguno de los de los químicos que están prohibidos por la ley vigente”, había dicho a Los Andes, la ministra Latorre.

Precisamente, en Malargüe, siguen atentamente el progreso de cada una de las gestiones que conduzcan a poner más proyectos mineros en marcha, sin que se genere conflicto social.

Celso Jaque, jefe comunal malargüino aseguró que “estamos acompañando” el proceso y “lo más importante es que todo esto que estamos realizando en el marco de la legislación vigente en Mendoza qué es lo que necesitamos todos”.

El intendente sureño insistió en la importancia de que “se cumpla con la actual ley que existe en Mendoza respecto de cuáles son las condiciones para el desarrollo minero” porque “en la medida que podamos llevar a cabo estos proyectos, que demuestren que pueden ser con un desarrollo sustentable, le va a servir a mi departamento y le va a servir a Mendoza”, remarcó.

Para finalizar, Jaque puso énfasis en la necesidad de impulsar proyectos que desarrollen económicamente a la provincia porque “si no aprovechamos todos los recursos, no tendremos futuro hacia adelante, qué es lo que tenemos que hacer de manera responsable entendiendo la necesidad de un desarrollo económico sostenible, dando oportunidad de que la gente esté adentro y preservando el ambiente, porque en definitiva tenemos una obligación con todas las generaciones venideras”.