Empresarios apoyan los diez puntos que propone firmar Milei

La Mesa de la Producción y el Empleo, integrada por diversas cámaras y entidades mendocinas, manifestó su acuerdo con los diez principios que mencionó el presidente Javier Milei en su discurso de apertura de las sesiones ordinarias en el Congreso Nacional. “Este nuevo camino de revalorización del sector privado redundará en generación de riqueza, inversiones productivas y mayor oportunidad de empleos de calidad, sin trabas ni intermediarios”, expresaron en un comunicado.

La percepción del sector empresario por parte del Gobierno nacional ha dado un giro manifiesto. De ser “amonestados” por los funcionarios en sus discursos cuando participaban en encuentros del sector privado, han pasado a ser considerados como el motor del crecimiento y la generación de empleo. Esto fue destacado en la apertura del quinto Foro de Negocios e Inversiones, que se realizó en Mendoza el jueves y viernes pasado, y, una vez más, en los discursos vendimiales, en el Desayuno de Coviar y el Agasajo de Bodegas de Argentina.

El fin de semana, la Mesa de la Producción y el Empleo emitió un comunicado titulado “Tiempo de acuerdos y actitud responsable de la dirigencia política”, en el que expresa su “total apoyo a la propuesta del Gobierno Nacional sobre la firma del Pacto del 25 de mayo, un nuevo acuerdo social tan necesario como urgente, que establece los diez principios del nuevo orden económico argentino, al que debemos adherir toda la sociedad y quienes nos representan”.

El texto señala que las reformas estructurales que proponen esos principios permitirán la reconstrucción de la economía nacional, para sentar las bases de un desarrollo sostenible y equitativo. Las entidades firmantes -ACDE, Acovi, AEM, CEM, FEM, UCIM y UIM- manifestaron su compromiso en colaborar en su implementación y la esperanza de que se llegue al consenso necesario, a partir de una “actitud responsable en la dirigencia política y los representantes del pueblo”, para que se concrete.

Asimismo, plantean que es fundamental “establecer un régimen laboral moderno y flexible, que posibilite la generación de nuevos puestos de trabajo; quitar el peso de las regulaciones que impiden el desarrollo del sector privado; mejorar la administración de las finanzas públicas para que sean sostenibles en el tiempo y permitan brindar servicios de calidad a sus ciudadanos; colaborar en la mejora en el clima de negocios y potenciar el acceso a los mercados internacionales para que nuestra producción pueda llegar al mundo, sin trabas, sin restricciones”.

Consenso

Federico Pagano, gerente general de Montemar e integrante del Consejo Empresario Mendocino (CEM), planteó que el empresariado es el único que puede crear empleos y que, por eso, se necesitan muchos más empresarios, locales e internacionales, y emprendedores. Pero que, para eso, se requieren modificaciones estructurales, como un cambio en la ley laboral, en la estructura tributaria, en las regulaciones. “Hay muchas trabas y oficinas. Tenemos que dejar de pedir permiso para cada paso que queremos dar. El empresario argentino tiene que poder hacer”, lanzó.

Asimismo, planteó que el horizonte trazado por el Gobierno nacional y al que el Ejecutivo provincial ha dado su apoyo explícito, debe ser acompañado por todos los argentinos para poder salir adelante. “Es muy importante que se borran los intereses políticos y que se entienda que el mandato social es este cambio. Ojalá empecemos un ciclo en el que el negocio de la política sea permitir el crecimiento, más empleo privado, mejor infraestructura y más oportunidades de negocios”, añadió.

Sin embargo, advirtió que es fundamental que los puntos expresados en el Pacto de mayo no se alejen, en la búsqueda del consenso, de lo que realmente se necesita. Por ejemplo, que la reforma laboral sea “fundacional y no de matices”, y lo mismo para las modificaciones tributarias, para la libertad de comercio y otros. “Es momento de dejar atrás lo que claramente fracasó y aplicar esquemas de países libres, donde los individuos son artífices de su futuro”, expresó.

Foto: José Gutierrez/ Los Andes

El titular de la Unión Industrial de Mendoza (UIM), Matías Díaz Telli, señaló que gran parte de los temas en los que vienen insistiendo hace varios años está incluido en los diez puntos que Milei ha propuesto para el Pacto de mayo, como una legislación laboral moderna. Recordó que, cuando el expresidente Alberto Fernández abrió las sesiones en 2022, resaltó que no se iba a modificar la ley de contratos de trabajo, pero consideró que fue lo mismo que si hubiera celebrado la vigencia de la ley de matrimonio civil de los ‘80, que castigaba la infidelidad de la mujer, pero no la del hombre.

Siguiendo ese razonamiento, Díaz Telli indicó que hay sectores que tienen una jubilación anticipada, cuando hoy las condiciones laborales son muy distintas a las de 30 o 40 años atrás (aunque no en todos los casos). O que el trabajo remoto es una realidad que no está contemplada por la normativa vigente. Incluso, mencionó la posibilidad de que, en lugar del retiro a determinada edad, se analice un régimen progresivo, por la extensión de la expectativa y calidad de vida, y también para poder seguir aportando al sistema previsional, que opinó debe revisarse, porque no es sustentable.

Sumó que se debe simplificar el sistema impositivo, porque una empresa con 50 o 100 empleados tiene una estructura contable que les permite navegar la complejidad tributaria, pero que esto es muy difícil para una pyme, en donde una misma persona debe realizar múltiples tareas y no cuenta con la capacidad de aprovechar ciertos beneficios.

“En Mendoza, las cámaras empresarias compartimos la visión de que es un momento bisagra y que hay que apoyar el consenso”, expresó Díaz Telli. Pero resaltó que los diez puntos son una invitación a sentar las bases para el desarrollo del país, no para expresar el acuerdo para una foto, y que espera que se llegue al 25 de mayo con ciertos avances en este sentido.

Fabián Ruggeri, presidente de la Asociación de Cooperativas Vitivinícolas Argentinas (Acovi), comentó que, si bien cada entidad que integra la Mesa de la Producción y el Empleo tiene sus particularidades, hay cuestiones en las que hay acuerdo y que, con respecto a las reformas propuestas por Milei, existe un consenso en que “sí o sí” se debe avanzar en modificaciones laborales, tributarias, judiciales, etc.

Y coincidió con lo que planteó el gobernador Alfredo Cornejo en sus discursos del sábado de Vendimia, cuando ofreció su apoyo al Gobierno nacional, aunque con condiciones, y resaltó que la vitivinicultura es uno de los sectores con gran potencial de crecimiento si se producen los cambios necesarios.

En el Agasajo de Bodegas de Argentina, Cornejo planteó que están trabajando con Nación “en sacar regulaciones absurdas y ridículas, que deben ser eliminadas porque esta industria sí que sabe competir” y añadió que, en un mercado abierto, la vitivinicultura tendría mejores resultados, ya que ha sabido ganar mercados “a pesar de los malos gobiernos nacionales y algunas influencias provinciales que los perjudican”.

Sostén nacional

La mesa mendocina no fue la única en expedirse con respecto a esta convocatoria a un pacto nacional. La Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) expresó que siempre piden “diálogo, negociación y acuerdos entre los representantes de los distintos sectores de la política argentina” y que la convocatoria del presidente “va exactamente en esa línea”.

La Unión Industrial Argentina (UIA) señaló que “el diálogo institucional y los consensos son imprescindibles para la concertación de políticas de Estado, con el indiscutible objetivo de garantizar previsibilidad y certidumbre sobre el futuro” y resaltó que “un acuerdo amplio que busque construir los instrumentos para tener una economía ordenada y previsible es la base para desplegar el potencial productivo”.