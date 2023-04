Federico Chiapetta habló del Mundial Sub 20, el Rugby Championship y la chance de que Messi venga a Mendoza

El Subsecretario de Deportes, Federico Chiapetta, habló sobre el Mundial Sub 20, el partido entre Los Pumas y los All Blacks por el Rugby Championship y una sorpresa con la Selección Argentina.

En el programa “Argentina También Juega” de Radio Aurora, Chiapetta aseguró que “Mendoza y La Plata son las dos provincias con más partidos, reciben 12 partidos cada sede y el resto seis. Hemos sido bien considerados por los servicios que ofrece Mendoza”, comenzó contando el funcionario.

A la hora de analizar los encuentros que se disputarán en el Malvinas Argentinas, Chiapetta aseguró que Mendoza tiene uno de los mejores partidos de todo el Mundial: “Tenemos uno de los mejores partidos del Mundial (Italia-Brasil) y en casi toda la primera fase hay dos partidos por jornada, es decir que es ideal para ir con el mate e instalarse en el estadio a ver fútbol”.

Estadio Malvinas Argentinas podría albergar el Mundial Sub 20

Sobre la venta de entradas y los horarios de los partidos, el Subsecretario de Deportes aseguró que se reunirá este jueves con gente de la FIFA: “Este jueves a las 8 de la mañana tengo una reunión con la gente de FIFA y AFA, ahí se van a definir los horarios y la venta de entradas, además de definir los campos de entrenamientos”.

Mendoza fue elegida por todo lo que brinda como ciudad y por eso fue elegida por las autoridades de la FIFA: “Vamos a tener una especie de búnker de FIFA y AFA para trabajar en la región por las comodidades que entrega la provincia”.

Autoridades de la FIFA visitaron las instalaciones del estadio Malvinas Argentinas. / Gentileza.

Sobre la polémica que se armó por el supuesto pedido para cambiar el nombre del Malvinas Argentinas, el funcionario aclaró: “No creo que haya algo en contra mío, lo tomo como que estamos en un año difícil tanto para el gobierno y la oposición. El Ministro (Matías) Lammens tuvo que salir a explicar algo tan obvio y por lo que se armó un despelote incomprensible”.

La llegada del Mundial Sub 20 a Mendoza provocó que Godoy Cruz tuviera que salir a buscar estadio y rápidamente acordó utilizar el de Gimnasia, algo que fue aplaudido por Chiapetta: “El fútbol a veces es una locura y celebro que Godoy Cruz juegue en la cancha de Gimnasia. Lamentamos que Godoy Cruz no pueda jugar en el Malvinas pero la FIFA nos pide eso, hicimos todo lo posible para que pueda jugar ese último partido (contra Unión) en el estadio, pero no se pudo”.

Rugby Internacional en el estadio Malvinas Argentinas de Mendoza, Selección Argentina de Rugby Los Pumas enfrentará a los All Blacks Foto: José Gutierrez / Los Andes

También se mostró feliz porque las entradas para el partido entre Los Pumas y All Blacks por el Rugby Championship están agotadas desde hace rato: “Es equiparable a un River-Boca o un partido de la Selección Argentina por eso se agotan las entradas tan rápido. Sabíamos que podía pasar desde el momento que empezamos a pelear por este partido durante tantos años. Esto lo generan los All Blacks y Los Pumas, siempre”.

También deslizó la posibilidad que la Selección Argentina juegue ante Uruguay por la eliminatorias: “En su momento lo hablamos, pero ahora AFA está metido en el tema Mundial Sub 20, pero el tema quedó instalado y vamos a seguir insistiendo para que nos tengan en cuenta. Al “Chiqui” Tapia lo volví loco, así que no puede decir que no sabe del tema”.