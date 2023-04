Para alquilar balcones: Maxi Rodríguez confirmó que Lionel Messi está invitado a su partido despedida

El 24 de junio es y será un día emblemático para el mundo del fútbol y sobre todo para los argentinos, no solo porque cumplen años Lionel Messi y Juan Román Riquelme, sino porque además será el día del partido despedida de Maximiliano Rodríguez.

Además, para agregarlo más condimentos futbolísticos, el 24 de junio también se cumple otro aniversario del golazo que anotó Maxi Rodríguez ante México en la Copa del Mundo de Alemania 2006.

El partido en cuestión se llevará a cabo en el estadio Marcelo Bielsa y contará con la presencia de varias figuras del fútbol argentino e internacional, teniendo en la lista de invitados a Lionel Messi excompañero y amigo de Maxi.

Maxi Rodríguez confirmó que Lionel Messi, Marcelo Bielsa, Lionel Scaloni, Gabriel Heinze, el Kun Agüero, Javier Zanetti y Sorín serán algunos de los INVITADOS para su despedida el próximo 24 de junio, justo el día del cumpleaños de Leo.



Además, el partido será Newell's

“Va a ser uno de los invitados, eso está claro, es una fecha especial porque es el cumpleaños de él. Las expectativas son siempre las mejores, uno quiere que esté acá presente. Lo va a ir definiendo a medida que se acerque la fecha, pero va a ser uno de los invitados”, argumentó Maxi.

A su vez, la Fiera adelantó otros nombres rutilantes que dirán presente en el estadio de Newell´s para su partido homenaje.

El enorme Maxi Rodríguez presentó su partido despedida del próximo 24/6. Entre los invitados están Messi (cumple ese día), Scaloni, Heinze, Kun Agüero, Bielsa y Scocco. José Pékerman y Tata Martino serán los entrenadores.

Entre ellos aparecen Lionel Scaloni y Gabriel Heinze, dos personajes identificados con la Lepra, que a pesar de que estaba pensado que sean los entrenadores, el propio Maxi aseguró que los quiere adentro de la cancha.

“Los entrenadores no van a ser Scaloni ni el Gringo Heinze, vamos a intentar que jueguen un poco a la pelota. No me quiero hacer el misterioso, van a estar dirigiendo José Pekerman, por lo que fue como profesional y como persona conmigo, y el Tata Martino”, comentó.

¿QUÉ DÍA DE SU CARRERA VOLVERÍA A VIVIR LA FIERA? Maxi Rodríguez relató cuál sería esa jornada histórica que le gustaría revivir.



📺 @ESPNFutbolArg | #ESPNF90 pic.twitter.com/R1dQg7yXfN — SportsCenter (@SC_ESPN) April 26, 2023

“Marcelo Bielsa también va a ser uno de los invitados, puede haber tres entrenadores, el Kun que haga lo que quiera, si quiere stremear que lo haga, si quiere estar en el banco también”, añadió la Fiera.