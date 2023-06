El próximo rival de Godoy Cruz en la Copa Argentina y cómo es el camino del único mendocino en carrera

Godoy Cruz Antonio Tomba marcha a paso firme y sus fanáticos desbordan de alegría. Y no es para menos. Desde que Daniel Oldrá tomó la dirección técnica junto con Nicolás Olmedo y Nelson Ibáñez, el Expreso levantó, en todo sentido. A base de grandes partidos cumple tanto en la Liga Profesional como en la Copa Argentina, el certamen nacional que apareció como una nueva y concreta chance para Mendoza.

En Córdoba y ante Defensores Unidos de Zárate, Godoy Cruz se impuso este martes por 3-1 y no dejó pasar la chance de la clasificación a 16avos de final. Con contundencia, el mix que Oldrá puso en cancha hizo los deberes y eliminó al CADU, el muy buen equipo de la Primera Nacional que pelea fuerte en la zona A.

Godoy Cruz sacó al CADU en Córdoba y avanza en la Copa Argentina / CDGCAT

Vale destacar que el Bodeguero es el único representante de la provincia aún con vida en la Copa Argentina 2023, ya que Independiente Rivadavia fue eliminado por Belgrano de Córdoba y All Boys hizo lo propio con Gimnasia y Esgrima en 32avos.

Villa Mitre de Bahía Blanca, próximo rival de Godoy Cruz en la Copa Argentina

Más allá de que el Tomba pelea en la Liga Profesional por meterse en la clasificación a la próxima Copa Sudamericana, es bueno recordar que la Copa Argentina se juega siempre a partido eliminatorio, en todas sus fases, y que clasificará al campeón a la Copa Libertadores de América 2024. Un premio espectacular.

Es en ese marco que el Tomba ya empezó a mirar con buenos ojos la llave de la Copa Argentina. En la siguiente ronda enfrentará a Villa Mitre de Bahía Blanca, todavía con fecha y estadio a definir. El elenco bahiense es uno de los protagonistas de la zona A del Federal A, la tercera división del fútbol argentino.

Si bien cada rival es duro y tanto la cautela como el esfuerzo deben reinar los 90 minutos, un buen partido de Godoy Cruz lo insertará entre los mejores 16, es decir, en octavos de final.

El Tomba hizo los deberes y clasificó en la Copa Argentina 2023. Es el único club de Mendoza que sigue en carrera. / CDGCAT

Si Godoy Cruz Antonio Tomba se mete en la instancia de octavos, su rival será el ganador del cruce entre Chaco For Ever y Rosario Central. Entonces, dado el rendimiento actual de los dirigidos por Oldrá, ¿por qué no apuntar a algo más?

Si nos aventuramos a pensar en la llave de cuartos de final, Godoy Cruz chocaría con Banfield, Estudiantes de Río Cuarto, Centro Español o Defensa y Justicia. Solo uno de ellos será cuartofinalista con el deseo de acceder a semifinales.

San Lorenzo, Belgrano, Vélez y Argentinos Juniors transitan el mismo camino que Godoy Cruz hacia las semis, pero para eso falta mucho. De todos modos el análisis sirve para conocer quiénes podrían ser los contrincantes de un elenco mendocino que, a esta altura, no es menos que nadie. Y que se atreve a soñar.

El camino de Godoy Cruz en la Copa Argentina

El camino de Godoy Cruz en la Copa Argentina. / Promiedos

Seguí leyendo