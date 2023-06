Video: el descargo de Sofi Martínez tras su cruce con el Coco Basile en la despedida de Juan Román Riquelme

Dentro de lo que fue una verdadera fiesta, durante la despedida de Riquelme se vivió un momento muy tenso entre Sofía Martínez y Alfio Basile. La periodista, que trabajaba para la transmisión de la TV Pública, se encontró con el Coco en el vestuario, donde había entrado para entrevistar a los jugadores. Y el ex entrenador, sin pelos en la lengua, la invitó a retirarse de una forma un tanto polémica.

“Qué hacés acá, nena. No podés estar acá. Te vas asustar. Es un vestuario de hombres”, le recriminó el ex técnico, mientras la cronista le contestaba que el canal le había dado permiso para ingresar. Un día después, Sofi Martínez habló sobre ese momento y aclaró que las cosas quedaron de la mejor manera entre ambos.

Le explicación de Sofi Martínez

“Lo que pasa en los partidos despedida, que no son partidos oficiales sino que tienen otro color, es que te dan la posibilidad de ver cómo los jugadores se saludan entre ellos, que no se ven hace un montón de tiempo”, comenzó a relatar la periodista en el programa radial Perros de la Calle.

“Lo lindo de estos encuentros, y que siempre se hace, es estar en los vestuarios en la previa: cuando ven qué camiseta ponerse, cuando se saludan, cuando se ponen los botines...”, continuó. Y precisó que este momento había sido planificado por la producción: “Es por una cuestión de derechos, en la despedida de Maxi también pasó. Estuvimos en el vestuario, hablamos con Batistuta, entre otros, con todos los jugadores que estaban ahí. Es parte de lo que se hace en la transmisión de un partido despedida”.

Messi y Sofi Martínez

La periodista reveló que la idea del canal “era entrar a los dos vestuarios” durante la previa, y que ella estaba encargada del de Argentina, mientras que Tití Fernández entraría al de Boca.

“A mí me vinieron a buscar y me dijeron ‘ya está para entrar al de la Selección’, porque obviamente se están cambiando. Nos vinieron a buscar, la seguridad me dijo que todo estaba ok. Y bueno, la cuestión que me dieron aire y yo arranqué un poquito antes en el hall. Cuando voy a entrar, salta el Coco Basile, que estaba sentado ahí en uno de los asientos, y me dice ‘no podés estar acá, salí’”, detalló Martínez.

Este fue el momento de mayor incomodidad que se vio durante la transmisión yque tomó a todos por sorpresa. “Acá no está nadie cambiándose. Me la estás haciendo, Coco. Me estás mintiendo”, respondió la reportera, que siguió su trabajo con normalidad.

“Te juro que yo en ese momento sentí que me lo decía en joda. Al principio fue mi primera reacción. Yo no podía creer que me esté diciendo eso en serio. Porque estaba recontra chequeado que tenía que entrar”, explicó.

Antes de finalizar, Martínez aclaró que todo quedó de la mejor manera: “Efectivamente él no sabía que iba a entrar. Y también es cierto que su concepción es de otros días y es para respetar. Él siente que una mujer no puede entrar a un vestuario de hombres. Creo que más allá de las formas, él tuvo una buena intención conmigo. Después hablamos y quedó todo perfecto, todo bien”.

