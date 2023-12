El mercado de pases de Godoy Cruz: qué jugadores continúan, quiénes se pueden ir y quiénes tienen que regresar

Mientras Daniel Oldrá y el resto de sus colaboradores terminan de ultimar detalles para la pretemporada que arrancará el 3 de enero en el Predio de Coquimbito, la dirigencia trabaja en cumplir las expectativas del cuerpo técnico en el armado del plantel 2024 que tendrá mucha competencia por delante, siendo la Copa Libertadores, el principal objetivo y la serie de la Fase 2 que deberá afrontar ante Colo Colo de Chile para ver si puede acceder al torneo más importante de clubes de la Conmebol o bien, pasa a jugar la instancia de grupos de la Sudamericana.

Más allá de eso y de los rumores que aparecen en estos días, hay varios jugadores que dejarán la institución más allá del 31 del corriente. Se sabe que la prioridad en estos días es buscar renovar el vínculo con Diego Rodríguez, aunque el arquero fue sondeado por clubes de la Major League Soccer de los Estados Unidos y también por dos clubes de la Liga Profesional, uno de ellos, Lanús. Si bien el “Ruso” no cerró ninguna puerta luego de la derrota del Tomba con Platense en las semifinales de la Copa de la Liga, semanas antes había anunciado que difícilmente podía continuar otro año en la Bodega. Ante este panorama, Godoy Cruz debe salir a buscar arquero. Según una fuente dirigencial, hubo contactos con un par, aunque “todavía no se llegó a ningún acuerdo formal”.

El caso de Rodríguez no es el único que preocupa. Hay muchos otros jugadores que tienen las horas contadas en el Expreso. Gianluca Ferrari, quien no tuvo mucha participación en la Copa Liga Profesional es uno de ellos. El defensor superó una lesión que lo tuvo mucho tiempo alejado de la actividad y cuando estuvo en condiciones de regresar, las grandes performances de Pier Barrios y Federico Rasmussen, hicieron que el ex-San Lorenzo no pudiera sumar minutos como esperaba. Es por ello que analiza un ofrecimiento de Atlético Tucumán, cuya dupla técnica (Sergio Gómez y_Favio Orsi) lo conocen por su paso en la entidad mendocina.

Una situación parecida a la de Ferrari tiene que ver con Cristian Núñez. El volante paraguayo fue permanente pieza de recambio y le comunicó a Oldrá su deseo de tener más minutos. Por tanto, está analizando un par de ofrecimientos que le llegaron desde clubes de su país. De hecho, se dice que uno de ellos (Libertad) ya le habría enviado el bosquejo de un posible contrato para que lo analice junto a su representante. En la misma sintonía está Enzo Larrosa. El delantero que llegó desde Uruguay nunca terminó de adaptarse al fútbol argentino y entrará al mercado de pases como posible ficha de salida.

¿Hay más? Por supuesto. Tanto la dirigencia del Tomba como su entrenador saben que al menos una de sus figuras dejará la institución en los primeros días de enero. Hubo sondeos por Tomás Conechny desde un club de Buenos Aires, pero quienes tienen mayores posibilidades de emigrar son Tadeo Allende y Hernán López Muñoz. Ambos son seguidos de cerca por equipos italianos y sus agentes buscarían su salida en los próximo días. Por López Muñoz, sobrino nieto de Diego Armando Maradona, el que mostró cierto interés fue el Napoli, pero nunca envió una propuesta formal.

🤯🇦🇷 NAPOLI ESTÁ NEGOCIANDO POR HERNÁN LÓPEZ MUÑOZ, SOBRINO NIETO DE DIEGO ARMANDO MARADONA.



Vía @Sebasrur. pic.twitter.com/YolZJLYiWB — Sudanalytics (@sudanalytics_) November 29, 2023

Del paladar del Gato, pero sin novedades. Leonel Coira quedó libre de Boca Juniors y podría llegar a Godoy Cruz, desde donde confiaron que no hubo conversaciones con el jugador. Pero no sería el único que podría arribar a la Bodega desde el Xeneize. Es que desde hace tiempo que Juan Román Riquelme, presidente de la entidad azul y oro, sigue los pasos de Tadeo Allende, por lo que podría darse un trueque con dinero a cambio por el volante Vicente Taborda. Más allá de lo que pueda suceder, también dependerá de si Diego Martínez es confirmado como DT de Boca y su intención con el ex-Platense.

Coira, un juvenil que llegó a ser comparado con Lionel Messi había sido promovido por Jorge Almirón, pero no llegó a un acuerdo con la dirigencia boquense y debe buscarse club. “Tenemos que ser conscientes que el año que viene es importante, hay que estar a la altura. Dejamos la vara alta para seguir compitiendo arriba”, avisó Oldrá hace un tiempo. Con esa frase, se sabe que el Tomba necesitará trazar muy bien sus objetivos y estar bien armado para la Copa de la Liga, Libertadores o Sudamericana, y la Copa Argentina, competencia que lo tendrá debutando en los 32avos de final de la edición 2024, ante San Martín de San Juan.t

Todos los jugadores de Godoy Cruz que deben regrear al club

Roberto Ramírez, Valentín Burgoa, Gonzalo Goñi, Matías Ramírez, Leonel González, Guillermo Ortiz, Tomás Badaloni, Alan Cantero y Mario Galeano, son algunos de los jugadores que tienen que volver al Bodeguero. Muchos de ellos se quedarán a pelear un lugar y otros serán “renegociados”. En ese sentido, entrarían: Néstor Breintembruch, Iván Smith, Luciano_Pizarro, Matías González y Nahuel Brunet. Juan_Espínola fue adquirido por Olimpia (Paraguay).