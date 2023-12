Matías Estalles: el verdadero “Señor de los Anillos” en la Superliga Mendocina de Básquetbol

Matías Estalles sigue escribiendo páginas doradas en su trayectoria basquetbolística. En la noche del viernes logró su título diecinueve en nuestra provincia, siete de ellos, los que quedan en el historial de campeones de la Federación Mendocina. No quedan dudas de que el hombre es sinónimo de éxito. Fue determinante en la serie del Torneo Clausura ante San José, y se puso el equipo al hombro cuando más se lo necesitó en la Final Anual ante Rivadavia.

“Canichito”, como se lo denominó desde temprana edad por su juego aguerrido, muy parecido al de su padre Raúl “Caniche” Estalles, vieja gloria del básquetbol provincial, fue forjando una carrera fructífera a base de mucho esfuerzo. Primero lo hizo como un trabajo, después una pasión que no podía dejar de lado mientras cursaba su carrera universitaria, a este presente victorioso que, a sus 39 años, lo encuentra como un jugador con mil batallas sobre sus espaldas pero a quien le queda hilo en el carretel para seguir haciendo historia. Es que sus 25 puntos ante el Naranja en el “Torito” Rodríguez de San Martín no hizo otra cosa que ratificar que Matías Estalles es de esos jugadores que llegaron a este mundo para poner patas para arriba a los libros históricos. Y lo sigue haciendo. Es el jugador más laureado de Mendoza y va por más.

En la previa del juego decisivo ante Rivadavia, el plantel de Atenas lució una bandera en apoyo a Rubén Rosales, ferviente colaborador y dirigente. Foto: José Gutiérrez / Los Andes

“Estoy muy feliz. Emocionado todavía. Siento que es algo que le debía a Atenas. Haber aportado mi cuota de arena para esta consagración me pone contento”, comentó en diálogo con Los Andes, Matías Estalles, quien más que “Canichito” ya es un Pitbull, como muchos colegas lo rebautizaron por su potencia física y su garra para afrontar cada partido como si se tratara del The Last Dance. Así es este ala pivot devenido en un centro que marca diferencias por agilidad, jerarquía y convicción.

-¿Con el deber cumplido, las sensaciones del día después?

-Siento una felicidad enorme. Mucha paz. Me propuse junto a mis compañeros ser campeón y lo logramos. En lo personal quería volver al club para ayudar a sumar otra estrella. Cumplir eso a los 39 años, con mucha responsabilidad, con tiempos cortos para la familia porque también trabajo, llena el alma. Es un premio al esfuerzo. Ver a niños que te abrazan, dan besos y te hacen firmar camisetitas, no tiene precio. La gente de Atenas es incondicional. Siempre te alienta y levanta. Pasé muchas finales con el club. Algunas las gané y otras las perdí, pero como decía, es algo que no tiene precio este nuevo título. Siento que todo está en orden.

-Jugaron como si nada hubiese pasado días antes.

-Es que esta clase de partidos no tiene mañana. Hablando con términos futboleros, salimos con los tapones de punta. Después de unas finales desgastantes con San José (Torneo Clausura), llegamos cansados, aunque por momentos contamos con un poco de, joven, que tiene otro roce, pero lo tomamos como una sola oportunidad y la supimos aprovechar.

-Recién hablaste con San José. Si bien lo que suma es el título del viernes por la noche, haber ganado esa serie del Clausura les dio un gran envión anímico...

-Por supuesto. Haber ganado la serie de ese clásico significó mucho. Los miraba a la cara a los pibes y siempre pensaba que estábamos para más. San José es un equipo guerrero, que no se entrega nunca. Pero supimos quebrarlo por suerte nos quedamos con la victoria y el pasaje a la final del año. Reitero, ganarle a ese rival fue muy valioso.

En un Torito Rodríguez casi desierto, el Apache se quedó con el título de la Superliga de Básquet. Foto: José Gutierrez / Los Andes

-Volviendo a la final ante el Naranja y luego de un primer tiempo parejo, ¿pensaste que iba a ser palo a palo hasta el cierre?

-Se planificó el partido de esa manera, con la idea de que iba a ser cerrado. En la primera parte nos hicieron daño con el tiro perimetral. Sin ánimos de ofender, pensé que iba a ser más duro. En el tercer cuarto se mantuvo la paridad y en el cuarto final, con el tanteador a favor, supimos trabajarlo mejor. Cada ataque logramos capitalizarlo para llegar con seguridad al cierre. En una final no se da siempre de tener una luz a tan poco del final, pero nunca dudé de que nos llevábamos la estrella. Este equipo estaba convencido de la parada que se estaba jugando.

-La Final Anual se puede considerar una especie de revancha por la serie final perdida en el Torneo Apertura.

-Llegue como refuerzo para la segunda parte de la temporada, pero me parece que sí, tiene que ser una revancha para los chicos que jugaron esa final del Apertura con Rivadavia. Ese equipo de Atenas también era diferente. Mis compañeros estaban muy mentalizados en esta estrella anual, porque es la que cuenta y te marca para siempre. Uno que es más experimentado se da cuenta de algunas cosas. En mi caso, por ejemplo, hablaba con los más chicos y trataba de transmitirles tranquilidad, de que confiaran en sus condiciones, y a varios los escuché decir “ésta no se nos puede escapar”.

-¿Hubo algún punto de inflexión en el segundo semestre que los llevó a ponerse la idea fija de ganar el Clausura y la Final Anual?

-A lo largo del campeonato nos pasaron varias cosas feas, muchas injusticias. Es como que nos querían debilitar. Pero al contrario, nos terminaron fortaleciendo como club y equipo. No tener la localía en nuestra cancha fue un aspecto negativo, siempre fuimos visitantes. Y la pasión que nos transmitió la gente de Atenas fue el punto de inflexión que no nos permitió bajar lo brazos, redoblamos esfuerzos y ahora somos justos campeones. Cuando te lastiman, sacas fuerzas de cualquier lado, y nuestros seguidores fueron fundamentales en momentos muy difíciles.

-A lo largo de tu carrera tuviste entrenadores con diferentes estilos de juego, algunos que son más tacticistas que otros, y esos otros a los que les gusta ir al frente sin importar la jerarquía de un rival. ¿En cuál pondrías a Mauricio Pedemonte?

-Es complicada esa pregunta porque realmente Atenas te hace siempre ir al frente, no importa si al frente tenés un equipo de la NBA, de Mendoza o de la Liga Nacional. En relación al Pipío (Pedemonte) por momentos fue táctico y en otros nos pidió el doble de nuestras condiciones de acuerdo a cada secuencia del juego. Tuve grandes entrenadores en mi carrera y de todos alguna cosa aprendí. Siempre estaré agradecido por todos los que me ayudaron a ser cada día un mejor jugador.

-Por tu juego de los últimos partidos, da la impresión que hay Matías Estalles para rato. ¿Es así?

-Sinceramente tengo que evaluar varias cosas sobre mi futuro. Si hoy te digo algo de que voy a seguir jugando, estaría creando falsas expectativas, porque es algo que no tengo resuelto todavía. Vamos a ver si seguimos jugando. Tengo ganas, me siento bien, pero hay que sentarse a pensar. Mi familia me necesita. Debo poner la cabeza en frío y analizar muchas cosas. Este año jugué por el apoyo incondicional de mi gente, de mi mujer e hijos, pero no puedo ir más allá.

El “Canichito” Estellas volvió a celebrar: todos sus títulos

Con Atenas

1 Clausura 2000

2 Liga C 2010

3 Clausura 2010

4 Anual 2010

5 Anual 2013

6 Clausura 2015

7 Anual 2015

8 Apertura 2019

9 Clausura 2023

10 Anual 2023

Con otros clubes

1 Apertura 2003 (De Paolis)

2 Clausura 2003 (De Paolis)

3 Anual 2003 (De Paolis)

4 Clausura 2004 (De Paolis)

5 Apertura 2007 (Anzorena)

6 Liga C 2007 (Anzorena)

7 Apertura 2017 (Anzorena)

8 Anual 2017 (Anzorena)

9 Apertura 2005 (Talleres)