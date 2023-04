El futuro inmediato de Oldrá y quién debe ser el nuevo DT de Godoy Cruz

La noche de lunes fue de grandes emociones en el estadio Malvinas Argentinas. Antes del inicio del juego, el sentido homenaje del plantel de Godoy Cruz a Nahuel Ulariaga, quien será operado por tercera vez de los ligamentos cruzados de una de sus rodillas el próximo 27 de abril. “No importa cuantas veces caigas, sino cuantas veces te levantes”, rezaba la bandera que exhibieron todos los jugadores del Tomba en el momento de posar para la foto tradicional de los equipos.

Ya durante el juego, el desarrollo del partido no dio respiro a los ojos del espectador, mucho menos para el análisis minucioso de cada jugada. Siete goles en 39 minutos le dieron forma a un encuentro de alto vuelo futbolístico, casi de Premier League.

Después del inolvidable empate 4 a 4, lleno de polémicas por los fallos de Jorge Baliño y el VAR (manejado por Silvio Trucco), fue el turno de que los entrenadores de ambos equipos hablaran en conferencia de prensa.

Daniel Oldrá, una vez más al frente del primer equipo de Godoy Cruz. / CDGCAT

La del “Gato” Oldrá, sin lugar a dudas, era una de las voces más buscadas en la gélida noche mendocina. El DT interino del Expreso comenzó analizando el entretenido encuentro: “Creo que fue un partido bastante atípico, a los 7 minutos ya íbamos perdiendo 2 a 0. Los jugadores hicieron un gran esfuerzo, lo pudimos emparejar. Ahí nomás, nos volvieron a hacer dos goles más y seguro que habremos tenido algunos errores, pero lo bueno es que se rebelaron y siempre fueron al frente. Por eso, pienso que al último pudimos empatar el partido, porque siempre pensamos en atacar y remontar el partido, que por ahí podríamos haber perdido 6 a 2 o 6 a 4, porque era eso el partido”.

Una de las respuestas que todos querían escuchar era acerca de la continuidad del cuerpo técnico que encabeza: “Soy interino hasta que ellos (por los dirigentes) decidan cuál va a ser el entrenador de Godoy Cruz, no me modifica lo que pienso y lo que siento. Esa es la gran realidad. No hace falta que me pidan. Seguro que hoy hay un entusiasmo y más por los chicos, por Nico (Olmedo), por el Loco (Ibáñez), pero yo sé bien lo que quiero y sinceramente pienso que Godoy Cruz, hoy por hoy, necesita tener otro entrenador para que sigan mejorando, porque hay un gran plantel. Es un grupo muy unido de muchos jóvenes y hoy le metieron una cuota de grandeza y de mucho huevo”.

Consultado sobre si los dirigentes le piden que continúe, expresó: “No hace falta que me lo pidan. Nosotros le vamos a dar el tiempo suficiente para que ellos piensen tranquilos. Sabemos que tenemos dos partidos, ahora en Santiago y después con Sarmiento, que serán muy duros, en muy poquito tiempo. No me seduce dirigir, se los vuelvo a repetir. Sé que por ahí el Nico (Olmedo) y el Loco (Ibáñez) están muy entusiasmados por lo que están viviendo y aparte por el cariño y el respeto que tienen los jugadores. A mí también me entusiasman un montón de cosas, pero si siempre he tenido algo bueno, que es saber mis limitaciones, esa es la realidad”.

Nicolás Olmedo y Nelson Ibáñez asumieron de forma interina, acompañados por Daniel Oldrá. / CDGCAT

Oldrá fue consultado por la actuación de Baliño y explicó: “Del árbitro no puedo decir nada por qué no me gusta y eso, por ahí, le doy valor a ustedes que están más fríos que yo, que estoy tan metido en el partido. La verdad es que no muchas veces hemos tenido la posibilidad de ver un partido así”.

El partido fue atípico y sobre esto, el popular Gato remarcó: “Creo que nunca vi un tiempo con 7 goles, al menos que recuerde acá, especialmente uno del club. Jugamos muy parecido, 4-3-3 los dos equipos. Se fue haciendo un ida y vuelta permanente, ellos sacaron ventaja en los primeros minutos, después ya en el segundo tiempo ellos también se conformaron un poco con el 4 a 3 y nosotros fuimos a buscar como podíamos”.

“Por ahí no se hizo tan lindo, pero el esfuerzo de los jugadores, que se brindaron ante la gente, que estuvo todo el momento alentando, nos llevó a empatar el partido. No sé si ha sido justo o no, después lo veremos más tranquilos, pero la verdad que para el que vino a ver hoy el partido, se habrá ido contento porque hubo un buen partido”, concluyó el DT.