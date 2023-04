Godoy Cruz en la mira de los árbitros y perjudicado por el VAR

Godoy Cruz está teniendo una temporada irregular en gran parte producto de su rendimiento, pero también viene sufriendo con los fallos arbitrales y con las determinaciones del VAR.

Ante Lanús se vivieron dos situaciones en las que Jorge Baliño y Silvio Trucco, quien estuvo encargado del VAR, pudieron participar y decidieron ignorar una tarjeta roja y un penal.

En la primera jugada Tomás Belmonte intentó parar una pelota dentro del área, pero el balón pegó en la mano del volante, que estaba bastante separada del cuerpo, y Baliño decidió seguir jugando y desde el VAR no lo llamaron.

En la otra situación, Leandro Díaz disputó la pelota en el aire con Lucas Arce y cuando cayó le dio un manotazo intencional en la cara. Agresión clara que ni el juez, ni su “ayuda” frente a un monitor consideraron que era para expulsión, cuando claramente lo era.

Las otras veces que “el VAR no llamó”

En la fecha 9 ante Argentinos Juniors, el árbitro Sebastián Zunino ignoró un clarísimo penal de Lucas Villalba contra Lucas Arce, pero lo más extraño es que el VAR tampoco intervino cuando la infracción era muy evidente… ¿quién fue el encargado de revisar las jugadas con la tecnología? Sí, Jorge Baliño.

Lo más doloroso de ese partido es que el Tomba cayó 3-0 ante el Bicho, sin atenuantes, pero esa jugada del penal no cobrado se dio cuando el encuentro estaba 1-0 para Argentinos y podría haber significado el empate para el equipo que en ese momento dirigía Diego Flores.

Otra situación donde la comunicación entre los jueces no funcionó fue en el partido por la fecha 6 ante Racing, cuando Federico Rasmussen recibió una de las más groseras camiseteadas del torneo, cuando la pelota estaba en juego, y que Leandro Rey Hilfer no vio y que no fue corregido por Ariel Penel que estaba en el VAR.

Mientras tanto, Godoy Cruz es el equipo con más penales en contra del torneo: 6 en 12 fechas y la mayoría son finitos y donde la tecnología sí llamo al juez en campo para revierta su sanción.

Mientras que en la fecha 4, con Fernando Echenique como árbitro, Estudiantes visitó el Malvinas Argentinas y se llevó un triunfo por un cabezazo de Luciano Lollo de un tiro de esquina que no tendrías que haber sido cobrado, ya que en la jugada previa al tiro de esquina le cometieron infracción a Pier Barrios y que fue ignorada por Germán Delfino.

Así es el torneo de Godoy Cruz hasta el momento, sumergido en una irregularidad que no le permite hilvanar triunfos, pero también perjudicado por las decisiones arbitrales.