El día que el Pocho Lavezzi le cambió la vida a un santiagueño que estaba por cerrar su kiosco

Emiliano, dueño de un kiosco en Santiago del Estero, vivió una experiencia que describió como “mágica” cuando el exfutbolista Ezequiel Lavezzi visitó su local. Este encuentro fortuito, días antes de que el exfutbolista fuera internado por un accidente en Punta del Este , se convirtió en un antes y un después para el negocio del kiosquero, que estaba al borde del cierre.

Hace unos meses, Emiliano se encontraba en una situación desesperada, debatiéndose entre continuar con su kiosco o cerrar definitivamente debido a problemas económicos. La visita de Lavezzi, según Emiliano, fue una “señal del universo”, un guiño del destino que le recordaba que no debía rendirse.

Según contó en una entrevista con TN, le compró un fondo de comercio con un amigo que más tarde le jugó una mala pasada por lo que estaba en essa disyuntiva. “Estaba muy mal económicamente”, confesó.

La visita del exfutbolista ocurrió en diciembre del año pasado, cuando estaba en Santiago del Estero para presenciar la final de la Copa de la Liga entre Rosario Central y Platense. “Mi negocio está a cinco cuadras del estadio Único. Llega Diego, el hermano del Pocho, con sus hijos. Empezamos a charlar y hay gente en común que conozco de Rosario, que son vecinos de ellos. Establecimos una linda relación y me dijo que era el hermano del Pocho”, contó.

Minutos después entró el exfutbolista y le prometió: “Si salimos campeones, volvemos”. Sus palabras ilusionaron a Emiliano, que en un principio pensó que era poco probable e irreal. “Dije ‘Qué va a volver’, porque en ningún lugar en el mundo se vio una figura así. Sería como que Messi fuera a un kiosco”, comparó el kiosquero en diálogo con TN.

EL GESTO DE LAVEZZI QUE CAMBIÓ LA VIDA DE EMILIANO

Finalmente, Rosario Central salió campeón y dicho y hecho el Pocho cumplió con la promesa. No solo volvió, sino que también tuvo un gesto impensado: le regaló su camisa de vestir a Emiliano, marca Gucci. El simple acto generó un impacto positivo en el kiosco, marcando un antes y un después. “Me dijo que salió más caro ir a Santiago del Estero a ver la final de Central que la final del Mundial de Qatar”, recordó entre risas.

Luego de que Rosario se consagrara campeón de la Copa de la Liga, el Pocho volvió al kiosco donde le hizo la promesa a Emiliano. Foto: Gentileza TN.

Emiliano, que inicialmente dudaba de la posibilidad de que Lavezzi regresara, consideró este encuentro como algo más que casualidad: “Tiene que ver con el universo porque estas cosas suceden muy poco”.

“Cuando me plantee´cerrar el negocio a los días me aparece el Pocho. Lo tomé como un mensaje, lo tomo por ese lado. Es muy loco, a veces cómo conspira el universo y lo más impactante fue que me regaló su camisa de vestir”, comentó.

La camisa Gucci que le regaló Lavezzi a Emiliano. Foto: Gentileza TN.

“Le pedí al universo que me diera una señal y son cosas que realmente ni en películas suceden. Espero que el universo nos vuelva a reencontrar”, reflexionó sobre su encuentro con el ex PSG y bromeó: “Algo ayudó a mejorar, y si no, voy a tener que subastar la camisa que me regaló”.