El contundente mensaje del hijo del Pocho Lavezzi en redes sociales

El exfutbolista Ezequiel Lavezzi fue internado en la tarde de este sábado en un centro médico de la Ciudad de Buenos Aires debido a una nueva crisis de salud, donde el periodista Luis Ventura llegó a afirmar que se trataría de una sobredosis.

Lo cierto es que entre medio de los rumores, fue Tomás Lavezzi, hijo del ex futbolista de la Selección Argentina, apareció en redes sociales con un contundente mensaje para desmentir la información sobre un supuesto exceso de drogas: “Mi papá se encuentra bien y en tratamiento, dejen de inventar cosas que no son verdad. No tiene ninguna sobredosis y nada de eso que dicen”.

Hay que decir que una primera versión de lo ocurrido confirmaba que Lavezzi había sido ingresado en la Clínica Zabala con la compañía de su familia. Sin embargo, de acuerdo a la Comisaría Vecinal 14 B que le informó a TN, Lavezzi fue trasladado en una ambulancia privada de la Prepaga Swiss Medical al Sanatorio Dharma, una institución dedicada al tratamiento de la salud mental.

Tomás Lavezzi, el hijo del exfutbolista salió a desmentir los dichos - Instagram

Recordemos que días atrás Tomás, quien forma parte de las inferiores de Unión de Santa fe, compartió en su cuenta de Instagram una publicación junto a sus padres celebrando las fiestas. “¡Qué felicidad compartir con ustedes! lo más grande que tengo. Son alucinantes”, escribió el hijo del Pocho.

Tomás Lavezzi y su papá Ezequiel suelen compartir viajes de vacaciones.

Pero esta no fue la única actividad pública del joven en los últimos días, ya que previo a la Navidad, el Pocho Lavezzi sufrió un accidente doméstico en su casa de José Ignacio, en Punta del Este. El futbolista fue trasladado al Sanatorio Cantegrill y en un primer momento se dijo que había sido apuñalado. Sin embargo, la Policía de Maldonado dijo que lo habían asistido por una lesión en su omóplato, mientras investigaba lo sucedido.

“Para todos aquellos que se preocuparon por mi papá, se encuentra bien”, destacó el adolescente en un posteo que realizó en sus Stories de Instagram, red social en la que tiene más de 55 mil seguidores. En esta misma línea, fue contundente respecto a la salud de su padre y a la repercusión que tuvo el suceso que protagonizó. “Dejen de inventar versiones porque detrás de esto hay una familia”, Había manifestado el propio Tomás en ese entonces.