Video: Jesús, el hincha del Tomba que “peregrinó” a Chile para ver el partido de Godoy Cruz contra Colo Colo

La historia parece salida de un relato de bar o de una juntada de asados con amigos. Se trata de una anécdota que trascendió lo meramente personal para convertirse casi en un mito provincial y el ejemplo más acabado de lo que mueve la pasión por los colores.

Jesús Sarmiento tiene 32 años y es padre de dos niños. Se gana la vida amasando pan y tortitas todos los días, los que reparte cada mañana para llevar dinero al hogar.

Pero su rostro y su pasión salieron del barrio y llegaron a todo el país a través de los medios de comunicación y las redes sociales luego de que su amor por el bodeguero se hiciera público de una forma muy singular. Es que el miércoles pasado Jesús tomó una decisión bien de hincha: salió caminando a buscar su DNI extraviado y pero cambió el rumbo y enfiló para Chile.

De allí en adelante, la hazaña: llegar, como sea, al vecino país para ver el partido que el Expreso tenía este jueves frente a Colo Colo por Copa Libertadores.

“Se me ocurrió de repente, se me había perdido el documento y lo fui a buscar al control de la 40. Un chofer me dijo que estaba ahí y lo conseguí. Después fui hasta la Panamericana, estaba yendo mal y me volví a Luján”, detalló a Los Andes.

“De ahí anduve por el centro de Luján. Me tomé un micro hasta la ruta 7 y de ahí caminé una hora y media más o menos, hasta que tres chicas que eran hinchas de Godoy Cruz me alzaron y me llevaron hasta Potrerillos”, agregó.

Jesús continuó enumerando los hitos de su itinerario, que parecen más bien las postas de un peregrino que sigue a su máxima devoción: “Me alzó un gendarme y con él llegué hasta Uspallata, después caminé como 4 horas y me volví loco. Después me alzó un camionero que me llevó hasta Horcones y ahí me quedé esperando a la hinchada de Godoy Cruz”.

Una vez reunido con el resto de los simpatizantes bodegueros, Jesús recibió la entrada que le habían regalado: “Me mandaron la entrada, esto es una familia donde estamos todos juntos”.

“Le agradezco a toda la familia bodeguera, le mando un saludo a mi hijo, a mi (otro) hijo que está en España. Gracias al Tomba, gracias por esto”, remarcó feliz. Es que no es para menos, Los Andes lo entrevistó a metros del Estadio Monumental David Arellano minutos antes del inicio del partido entre el Expreso y Colo Colo. La fe mueve montañas.