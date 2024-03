El exclusivo botín de Lionel Messi a beneficio de la lucha contra el cambio climático

Lionel Messi se convirtió esta semana en la figura principal de la campaña benéfica de la fundación Join The Planet, junto a la marca de anteojos sostenibles Karün Eyewear y el cantante de Coldplay, Chris Martin, para recaudar fondos para proteger a la cuenca del río Paraná de los efectos del cambio climático.

La colaboración se centra en ofrecer a la venta réplicas del botín izquierdo del ídolo, fabricadas por Karün mediante el reciclaje de residuos recolectados en playas de la Patagonia, Indonesia, China, Tailandia, India y Ghana. La idea también apunta a impulsar la limpieza de entornos naturales afectados por miles de toneladas de desperdicios, mayormente plásticos.

El lanzamiento de la campaña se dio mediante una transmisión en vivo por internet, en la que el astro argentino deseó: “Con esfuerzo y un sentido de comunidad, podemos cuidar del planeta”, en el marco de sus intenciones de trascender el ámbito futbolístico para respaldar acciones ambientalistas.

“Estamos emocionados de tener un impacto global a través de nuestra asociación con Join The Planet”, dijo Thomas Kimber, director de la Fundación Join The Planet; y fundador y CEO de Karün. Y remarcó: “Al unir fuerzas con Join The Planet y el legendario Lionel Messi para un producto colaborativo, estamos uniendo a millones de seguidores en todo el mundo para reconocer nuestra interconexión con la naturaleza”.

▶️ ¡QUÉ GRANDE LIO! | 👏



El campeón del mundo, Lionel Messi, anunció su alianza con la organización medioambiental estadounidense "Join The Planet" para respaldar una iniciativa enfocada en la conservación del Río Paraná. 🤩



🌊En el marco de esta asociación se prevé que Messi… pic.twitter.com/kibuS5rJq0 — DELPY 📱🎬 (@delpynews) February 28, 2024

“Después de más de 12 años construyendo nuestro Modelo Karün de Regeneración, aplicado en nuestros anteojos, colaborar con, probablemente, la persona más famosa en el mundo nos permite llevar este mensaje a millones de personas y tomamos este desafío con mucha humildad y responsabilidad. Este es un hito muy importante”, finalizó.

De qué se trata la escultura del botín de Messi y cómo adquirirla

La obra coleccionable incorpora plástico reciclado de redes de pesca, polipropileno de cuerdas y tapas de botellas y fibra de vidrio, que le otorga mayor durabilidad. Cada unidad vendrá con un certificado digital de autenticidad emitido por Blockhain. El objetivo de Join The Planet es proteger y regenerar los ecosistemas naturales en todo el mundo, pero en este caso se centrará en la limpieza y conservación del río Paraná en Rosario, la ciudad natal de Lionel Messi.

El producto saldrá a la venta el mes que viene, con promesa de novedades en el sitio www.jointheplanetproject.com y, vía redes sociales, a través de los perfiles de Instagram @jointheplanet y @karunworld.