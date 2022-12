En el país y en el mundo prácticamente no se habla de otra cosa: el amor de Bangladesh por Argentina pareciera no tener límites y, a la vez, no deja de sorprender. No solamente por los multitudinarios festejos en aquel país del Sudeste Asiático de casi 170 millones de habitantes cada vez que la celeste y blanca gana un partido en el Mundial de Qatar 2022, sino por las presentadoras y presentadores de televisión que dan las noticias en vivo con la camiseta de la Selección Argentina.

Tanto amor tiene una explicación lógica e histórica: el resentimiento de esa nación hacia Inglaterra, luego de la gran hambruna que se desató durante la Segunda Guerra Mundial y a raíz de que los británicos –que por entonces ocupaban esas tierras- vaciaron las cosechas y bienes de ese lugar ante un posible apoyo de Bangladesh a Japón en la Batalla de Singapur (1942). Como consecuencia de esta decisión –adoptada por el entonces primer ministro británico, Winston Churchill-, fallecieron más de 3 millones de personas en lo que se conoció mundialmente como la “Gran Hambruna de Bengala”.

El día en que Messi y la Selección brillaron en Bangladesh y revolucionaron al país más argentino de Asia. Foto: Twitter @bd_albiceleste

Desde entonces, al pueblo bangladesí lo invade un fuerte odio y rencor hacia cualquier símbolo identificado con la bandera británica. Y fue en 1986 cuando, de la mano del fútbol y de Diego Armando Maradona, encontraron a su “superhéroe”, a su “vengador”. Y es que el 10 le convirtió dos goles a Inglaterra en la Copa del Mundo de México 1986, lo eliminó de esa competencia y luego la Selección Argentina se consagró campeona del mundo en el Estadio Azteca. Desde entonces, el pueblo de Bangladesh tiene un amor incondicional por Argentina –en especial, por su selección de fútbol-, y es un amor que trasciende de generación en generación.

A lo largo de toda la historia del fútbol profesional, la Selección Argentina jugó un único partido en Bangladesh (aunque, luego de tantas muestras de amor, no sería una locura ir programando una nueva gira). Fue un amistoso, el 6 de septiembre de 2011, en el estadio Bangabandhu de Daca (capital de Bangladesh) y ante una multitud. El rival de aquel partido fue la selección de Nigeria, y el triunfo fue 3 a 1 para la Selección Argentina, conducida por aquel entonces por Alejandro Sabella y quien había asumido recientemente como DT de la albiceleste.

Lionel Messi, amo y señor aquel día en Bangladesh

Argentina y Nigeria protagonizan uno de los duelos con más historia dentro del fútbol internacional. Desde aquel partido de la Copa del Mundo de Estados Unidos 1994 (triunfo para Argentina por 2 a 1, el mismo día del doping positivo a Diego Maradona), ambas selecciones se enfrentaron –contando aquella oportunidad- en 5 Copas del Mundo (se sumaron a Estados Unidos 1994, Corea – Japón 2002, Sudáfrica 2010, Brasil 2014 y Rusia 2018). Además, la final de los Juegos Olímpicos de Atlanta 1996 ya los había enfrentado –triunfo para los africanos-, al igual que el Mundial Sub 20 de Holanda 2005 y los Juegos Olímpicos de Beijing 2008 (ambos partidos con triunfo para Argentina).

Aquel partido en la capital de Bangladesh tenía un sabor especial. Y es que si bien en el Mundial de Sudáfrica Argentina había derrotado 1 a 0 a Nigeria en la fase de grupos, el 1 de junio de 2011 ambas selecciones había jugado otro partido y la goleada había sido para los africanos, que se lucieron con un 4 a 1 en Abuja (Nigeria). Ese último partido había tenido a Sergio “Checho” Batista como DT argentino, en reemplazo de Maradona –que había renunciado después del Mundial de Sudáfrica-. Y la goleada sufrida contra Nigeria también había marcado el comienzo del fin del ciclo de Batista frente a la mayor.

El día en que Messi y la Selección brillaron en Bangladesh y revolucionaron al país más argentino de Asia. Foto: Twitter @bd_albiceleste

De hecho, para el amistoso contra Nigeria en Bangladesh, el técnico ya era Alejandro Sabella, quien 3 años después se consagraría como subcampeón del mundo en Brasil 2014. Pero todo eso era desconocido aquella tarde-noche bangladesí, cuando en Daca, Argentina y Nigeria jugaron el sexto partido oficial de la historia entre sí.

En lo que tuvo que ver exclusivamente con el fútbol en sí y durante aquel amistoso en Bangladesh, fue todo un monólogo argentino, de principio a fin. Con un Leo Messi enchufadísimo, Argentina derrotó 3 a 1 a Nigeria en Bangladesh. Gonzalo Higuaín, Ángel Di María (ambos en el primer tiempo y tras espectaculares jugadas de La Pulga) y Uwa Elderson en contra –ya en el segundo tiempo- convirtieron los goles argentinos en el único partido que ha jugado Argentina en Bangladesh. Obasi había descontado y convertido el 1 – 2 provisorio para Nigeria, también en el segundo tiempo.

La actuación de Messi en aquel amistoso fue deslumbrante, tanto que aquel mismo pueblo que desde hacía 25 años amaba a Diego Maradona por su “venganza” contra Inglaterra, descubrió aquella tarde de 2011 a su heredero, Lionel Messi y quien ya brillaba en el Barcelona.

Aquel día, para Argentina y en Bangladesh, jugaron: Sergio Romero, Nicolás Burdisso, Martín Demichelis, Nicolás Otamendi, Pablo Zabaleta, Javier Mascherano, José Sosa, Marcos Rojo, Lionel Messi, Gonzalo Higuaín y Ángel Di María. Otamendi, Messo y Di María son los sobrevivientes de aquel equipo que ahora están en Qatar.

El día en que Messi y la Selección brillaron en Bangladesh y revolucionaron al país más argentino de Asia. Foto: Twitter @bd_albiceleste

Fiebre celeste y blanca en Bangladesh

Si bien la locura bangladesí por Argentina se ha vuelto más evidente durante los partidos de la Copa del Mundo de Qatar 2022 –que se juega actualmente-, ya en aquel partido contra Nigeria y disputado hace 11 años quedó en claro la hospitalidad y el cariño de este pueblo hacia la Selección Argentina.

Luego de haber jugado contra Venezuela en Calcuta (India), a comienzos de septiembre de 2011 la Selección Argentina llegó a Bangladesh para el segundo amistoso de esa gira, contra Nigeria. Con el recuerdo de Maradona tomando revancha contra los ingleses por la hambruna y los saqueos a los lugareños en épocas de la Segunda Guerra Mundial, el equipo argentino fue recibido con todos los honores en Bangladesh y en aquella oportunidad.

El día en que Messi y la Selección brillaron en Bangladesh y revolucionaron al país más argentino de Asia. Foto: Twitter @TorresErwerle

Durante el partido, Argentina jugó prácticamente de local y contó con el apoyo del público bangladesí. Pero además, en las inmediaciones del estadio y en las calles y viviendas de Bangladesh, todas las casas y rincones se pintaron de celeste y blanca. Incluso, esos dos colores se apoderaron de la ciudad y dejaron en un segundo plano al verde y rojo de la bandera de ese país asiático.

¿Y si Argentina vuelve a Bangladesh?

Durante las últimas horas, y en especial luego de tanto amor incondicional que se ha visto de parte del pueblo bangladesí hacia Argentina –salen a festejar a la calle las victorias albicelestes aunque sean las 3 de la mañana en ese país-, en las redes sociales comenzó una llamativa campaña.

El día en que Messi y la Selección brillaron en Bangladesh y revolucionaron al país más argentino de Asia. Foto: Twitter @LaNacionWebArg

Los fanáticos de Argentina proponen que, una vez culminado el Mundial de Qatar 2022, la Selección Argentina vaya a jugar un partido en aquel país, como ya hizo por primera y única vez en 2011. La propuesta cada vez suma más adhesiones, y recientemente la propia Selección Argentina agradeció toda esta pasión en las redes.

“¡¡Gracias por el apoyo a nuestro equipo!! ¡Están re locos como nosotros!”, escribió la cuenta @Argentina en Twitter.