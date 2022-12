La emoción del “banglargentino” ante tanto cariño: “En Argentina me aman como yo los amo desde que tenía 10 años”

“Mi amigo, felicitaciones. ¡Ganamos el partido!”. En Cape Town (Sudáfrica) son las 23:25 del miércoles 30 de noviembre y Argentina acaba de ganarle a Polonia por 2 a 0, lo que le permite a la Celeste y Blanca sellar la clasificación en el primer puesto del Grupo C a los Octavos de final de la Copa del Mundo Qatar 2022. En Bangladesh, donde nació Robiul Hossain (34) -aunque esté viviendo por trabajo en la mencionada Cape Town- son las 3:25 ya del viernes. Pero a la multitud festejando el triunfo de la Selección Argentina en las calles de Daca (capital de ese país del Sudeste Asiático) poco le importa qué marca el reloj.

El mensaje de WhatsApp con las felicitaciones por el 2 a 0 de Argentina a Polonia lo envía Robiul a un número de Mendoza, y llega a las 18:25 hora argentina, momento en que también cientos de miles de argentinos han salido a la calle a festejar la clasificación y mientras ya piensan en Australia. Pero es una de las infinitas muestras que este hombre bangladesí expone para dejar en claro, una vez más, que ama a Argentina profundamente. Es el mismo hombre -que trabaja como representante de ventas- que no deja de tuitear fotos, videos e imágenes de la Selección Argentina. “No tienen idea, hermano, de lo que Argentina significa para nosotros. ¡No saben cuánto los amamos!”, contó Robiul a Los Andes el miércoles, en la previa del partido de “la Scaloneta”. Y su historia recorrió Mendoza, Argentina y el mundo, en el artículo y en las redes sociales.

La emoción del “banglargentino” ante tanto amor argentino: “Me aman como yo los amo desde que tenía 10 años”. Foto: Robiul Hossain

“¡Es increíble ver que la gente de Argentina me ama de la misma manera en que yo los amo desde que era un niño de 10 años!”, cuenta, emocionado, Robiul y luego de las infinitas repercusiones de su entrevista con Los Andes. ¡Si hasta en las redes sociales más de un mendocino ya lo invitó a conocer la provincia, a alojarlo en su casa y hasta y a compartir un asado con vino! “El asado será excelente, pero no el vino. El té o el café serán buenos”, respondió Robiul en español -con ayuda del traductor de Google- ante una de tantas invitaciones mendocinas.

“Le conté a mi madre sobre el artículo y, al principio, ella no me creía. Todavía no ha podido leerlo bien (NdA: lo traducen automáticamente al inglés desde la misma página). ¡Pero ya se puso feliz de ver mi foto en el artículo!”, confiesa el “banglargentino”, sonriente.

Y esa situación vivida con su madre este miércoles termina de cerrar la anécdota que comenzó hace ya 16 años, con una frase que todavía recuerda Robiul.

“¿Por qué vas a gastar plata en la bandera de un país que ni conoce a Bangladesh?”

El 10 de junio de 2006, por la fase de grupos de la Copa del Mundo que se jugó en Alemania ese año, la Selección Argentina derrotó a Costa de Marfil por 2 a 1. Robiul, quien ya tenía 18 años y todavía vivía en Goshkamota (un pequeño pueblito en el distrito Noakhali, dentro de la división de Chittagong y al Sur de Bangladesh) caminó 6 kilómetros aquella noche para poder ver por primera vez en su vida un partido de ese equipo al que amaba desde hacía 8 años ya.

Y es que, para el Mundial de Francia 1998, Robiul vio una foto de Gabriel Batistuta con la camiseta celeste y blanca en una casa de té de su pueblo. Y fue en ese momento en que nació su amor por la Argentina. Robiul tenía 10 años en 1998, pero no pudo ver ningún partido -ni de Argentina ni de todo ese mundial- ya que no tenía televisión ni electricidad en su casa.

Ocho años después, ya para el partido con Costa de Marfil en 2006, el entonces adolescente bangladesí pudo cumplir su sueño y ver el primer partido de Argentina en TV. La pantalla era muy chiquita y había mucha gente en el lugar, por lo que debió conformarse solamente con escuchar los goles de Hernán Crespo y de Javier Saviola en aquel partido.

“Recuerdo que en 2006 le pedí a mi madre algo de dinero para que pudiese comprar una bandera de Argentina. Pero mi mamá me dijo que ni siquiera me conocían allá. ‘¿Por qué vas a gastar tu plata en un país que ni siquiera conoce a Bangladesh?’, me dijo ella. ‘No tienen que conocernos, mamá. Yo igual los amo, por favor dame algo de plata’, le dije”, recuerda -emocionado- Robiul Hossain luego de leerse a sí mismo en la entrevista. “Ahora le voy a decir a mi mamá que la gente en Argentina sabe que los amamos, y que ellos nos retribuyen ese amor”, reflexiona.

Un amor incondicional e infinito

La República Popular de Bangladesh se encuentra en el Sudeste Asiático. Es un país muy pequeño, aunque con una gran población (casi 170 millones de habitantes). El idioma que se habla en el lugar es el bengalí -uno de los diez más hablados en el mundo (lo hablan casi 265 millones de personas)- y la religión principal es el Islam, ya que más de 90% lo sigue y el otro 10% son hindúes y de otras religiones, como la cristiana.

Aunque el cricket es el deporte más popular, aman el fútbol y nada es más importante para sus ciudadanos que la Copa Mundial de la FIFA. Y tienen un amor incondicional e infinito por la Selección Argentina, que se remonta al Mundial de México 1986 y que ha traspasado de generación en generación.

La emoción del “banglargentino” ante tanto amor argentino: “Me aman como yo los amo desde que tenía 10 años”. Foto: Robiul Hossain

Durante los partidos que el equipo argentino ha jugado hasta el momento en Qatar, todo el país se ha paralizado. Y luego de las victorias ante México y ante Polonia, una multitud ha salido a festejar por las calles de Bangladesh, con banderas y la camiseta celeste y blanca. ¡A 17.000 kilómetros de Argentina!

Para entender de dónde viene ese amor por Argentina -que nació gracias al fútbol-, hay que hacer un repaso por la historia de este país. Bangladesh era parte de la Colonia de la India Británica a comienzos del siglo XX. Como creadores del fútbol, los colonizadores se encargaron de popularizar el fútbol en esa región, por lo que se convirtió en una de las mayores pasiones del territorio. Pero el quiebre llegó en 1942, durante la Segunda Guerra Mundial. Cuando los ingleses se enfrentaron con Japón en la Batalla de Singapur, estratégica y territorialmente los británicos quedaron en una posición de desventaja. El entonces primer ministro inglés, Winston Churchill, decidió confiscar el transporte, las cosechas y todos los bienes a Bangladesh, en caso de que ese país decidiera apoyar a Japón. Y ese fue el comienzo de “La Gran Hambruna de Bengala”, en el que murieron más de 3 millones de habitantes. Y también fue el comienzo del rencor eterno de los habitantes del lugar para con los ingleses.

“Nos volvimos muy pobres, y desde ese momento odiamos a los británicos”, explica el propio “banglargentino”. ¿Y cómo entran el fútbol y Argentina en la historia bangladesí? En el Mundial de México 1986 y luego de que Argentina derrotara a Inglaterra por 2 a 1. “En 1986, Maradona anotó 2 goles contra Inglaterra. Y ese fue el punto desencadenante con el que la gente se enamoró de Argentina, cuando ganó la Copa del Mundo en México. Entonces, el nombre de Argentina, el del país que había derrotado a Inglaterra y a Alemania para ganar la copa, se metió en boca de todos. En todos los rincones de Bangladesh, en todos los puestos de té, se hablaba de Argentina y la gente alababa a Maradona y Argentina. Y ese amor comenzó a crecer entre generaciones durante las décadas siguientes. En aquellos tiempos la gente no sabía nada de Argentina, ni de su gente, ni de sus culturas, ni de sus tradiciones. ¡Pero Argentina había vencido a Inglaterra!”, cuenta, con pasión.

El día en que Messi y Argentina jugaron un partido en Bangladesh

El 6 de septiembre de 2011, Argentina y Nigeria se enfrentaron en un partido amistoso disputado en Bangladesh. Fue triunfo para Argentina, 3 a 1, con una actuación brillante de Messi. “Desde ese día de 2011 en que Messi y Argentina jugaron en Bangladesh, más gente se interesó y empezó a aprender más de Argentina. Poco a poco empezaron a buscar en Google. No creo que muchos de los fanáticos argentinos de Bangladesh sepan demasiado sobre las tradiciones y la cultura de Argentina, pero apuesto a que están ansiosos por aprender. Yo aprendí mucho a lo largo de los años”, reconoce Robiul Hossain.

“Estamos conociendo más de Argentina día a día. La gente se vuelve loca cuando Argentina gana un partido, ¡pero se vuelve loca cuando Argentina gana contra Brasil! También hay muchos fanáticos de Brasil en el país y a veces se pelean por eso y se lastiman. Apoyamos a Argentina cada vez que juegan, ya sea la Copa América o la Copa del Mundo. Es un hermoso amor emocional por Argentina, aunque somos conscientes de que muchos argentinos puede no haber oído hablar de Bangladesh. Alguna vez leímos una noticia que decía que Maradona no sabía dónde está Bangladesh. Pero nosotros no nos preocupamos por si nos conoce o no. Nuestros padres lo amaban a él y a Argentina, por lo que le hizo a Inglaterra”, concluye.