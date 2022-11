Locura por Argentina en Bangladesh: “No tienen idea de cuánto los amamos”

En su perfil de Twitter, Robiul Hossain tiene una foto de Diego Armando Maradona con la camiseta celeste y blanca que vistió en la Copa del Mundo de 1986 (y que ganó en suelo mexicano). Además, su foto de portada es la del plantel argentino que venció a la Selección de Brasil en el Maracaná y se alzó con la Copa América 2021 (en la imagen se ve al equipo festejando con el trofeo). Al lado de su nombre, en tanto, Robiul agregó dos banderas (la de su país natal, Bangladesh, y la de Argentina), mientras que su descripción en esta red social es por demás clara: “Fan a muerte de Argentina y del Barcelona FC”.

“Estoy interesado en aprender español, porque algún día voy a ir a visitar el país de mi infancia, Argentina”, cuenta con ilusión. Y eso que nunca viajó a Argentina. Pero lo define como “su país, el de su infancia”, porque siempre ha soñado con conocerlo (y lo sigue soñando). Las palabras de este hombre de 34 años podrían ser las de todo un pueblo, las de todo un país que ama a Argentina –y en especial a la Selección Argentina de Fútbol- y que sale a festejar a la calle cada vez que el equipo gana un partido. El sábado último, luego de que el equipo de los Lionel (Messi y Scaloni) venciera a México por el Mundial de Qatar 2022, decenas de miles de fanáticos salieron a festejar a las calles de Bangladesh con banderas y la camiseta celeste y blanca.

Robiul Hossain nació en Bangladesh y ha vivido casi toda su vida en ese país ubicado al Sudeste Asiático (pegado a la India). Actualmente vive en Cape Town (Sudáfrica), donde está trabajando como representante de ventas, pero eso no le impide seguir a la Selección como un argentino más. “A veces miro a través del Atlántico sabiendo que Argentina está del otro lado. ¡Estoy tan cerca!”, sueña en voz alta. Y envía una captura de Google Maps que demuestra que, efectivamente, Cape Town y Argentina están prácticamente a la misma altura. Pero con un océano en el medio.

“Lo que sea por mis hermanos en Argentina”, responde Robiul con una más que destacable generosidad y predisposición cuando se le ofrece hacer una entrevista para que, con sus propias palabras y desde el fondo de su corazón, intente explicar cómo se vive esa pasión por la Selección Argentina en ese país ubicado a más de 17.000 kilómetros de esta parte del mundo. Y, como si con las fotos y videos que se difundieron hace unos días luego del triunfo de la Selección ante México no fuera suficiente para dimensionar ese amor incondicional, este representante de ventas bangladesí se encarga de ponerlo en palabras. “No tienen idea, hermano, de lo que Argentina significa para nosotros. ¡No saben cuánto los amamos!”, confiesa.

¡Si hasta, sin haber viajado, Robiul sabe de Mendoza y sus atractivos! “Sé que Mendoza está en la zona de la Cordillera de los Andes. ¡Amo la montaña y vivo cerca de ella aquí en Sudáfrica! También sé que Mendoza está cerca de la frontera con Chile y oí de Mendoza cuando Los Pumas y los Springboks jugaron un partido de rugby internacional. Sé que es una de las 5 ciudades más importantes de Argentina y me gustaría conocer más de ella y de su gente”, se explaya como quien ha estudiado sobre el tema y se encuentra rindiendo un examen final.

Fútbol, el origen de todo el amor

“Definitivamente el amor por Argentina empezó con el amor por el fútbol. A lo largo de la historia nosotros fuimos colonia de la India Británica, éramos parte de la región de Bengala y que era una de las partes más ricas de la India. Pero los británicos nos vaciaron antes de abandonar el subcontinente indio. Hubo una gran hambruna en la región de Bengala y los manuales de historia cuentan que millones de personas murieron en esas hambrunas. Nos volvimos tan pobres y desde ese momento odiamos a los británicos. ¡Todavía los odiamos!”, resume Robiul en inglés. Aunque aclara que pronto aprenderá español y podrá dar notas y mantener conversaciones fluidas con sus “hermanos argentinos”.

Hasta el momento, la explicación de este bangladesí se limita meramente a tristes hechos y antecedentes históricos, pero es poco lo que remite al fútbol (más allá de que comenzó con la aclaración de que el amor a Argentina empezó por el fútbol). “Luego, en 1986, Maradona anotó 2 goles contra Inglaterra. Y ese fue el punto desencadenante con el que la gente se enamoró de Argentina, cuando ganó la Copa del Mundo en México. Entonces, el nombre de Argentina, el del país que había derrotado a Inglaterra y a Alemania para ganar la copa, se metió en boca de todos. En todos los rincones de Bangladesh, en todos los puestos de té, se hablaba de Argentina y la gente alababa a Maradona y Argentina. Y ese amor comenzó a crecer entre generaciones durante las décadas siguientes. En aquellos tiempos la gente no sabía nada de Argentina, ni de su gente, ni de sus culturas, ni de sus tradiciones. ¡Pero Argentina había vencido a Inglaterra!”, cuenta, apasionado, el hombre.

De regreso a la historia documentada, Bangladesh era parte de ese Imperio Británico a comienzos del siglo XX. Como creadores del fútbol, los colonizadores se encargaron de popularizar el fútbol en la región, por lo que se convirtió en la mayor pasión de este territorio. Sin embargo, el quiebre llegó en 1942 y durante la Segunda Guerra Mundial. Cuando los ingleses se enfrentaron con Japón en la Batalla de Singapur, estratégica y territorialmente los británicos quedaron en una posición de desventaja.

Fue entonces que el entonces primer ministro inglés, Winston Churchill, decidió confiscar el transporte, las cosechas y todos los bienes a Bangladesh, en caso de que ese país decidiera apoyar a Japón. Ese fue el comienzo de “La Gran Hambruna de Bengala”, en el que murieron más de 3 millones de habitantes. Y también fue el comienzo del rencor eterno de los habitantes del lugar para con los ingleses.

“Hay una frase en bengalí que dice que ‘Todo es hermoso en Argentina’. Son los jugadores de fútbol, es la gente, es la bandera”, reafirma Robiul.

Cada día te quiero más

Este representante de ventas nacido en Bangladesh y quien vive en Sudáfrica ni siquiera había nacido cuando Diego Armando Maradona “vengó” a los ciudadanos de ese país y a las millones de víctimas que murieron como consecuencia de la hambruna generada por el vaciamiento británico. Porque Robiul Hossain nació en 1988, dos años después del Mundial ganado por la Selección en México.

Sin embargo, su fanatismo por el fútbol lo llevó a que –con 10 años- descubriera a la Argentina que jugó el Mundial de Francia en 1998 y encontró a su primer gran héroe argentino: Gabriel Omar Batistuta.

“Me hice fanático de Argentina en 1998 cuando vi una de las fotos de Gabriel Batistuta en un puesto de té en mi pueblo, con la bandera de Argentina. ¡Él era como un superhéroe de Marvel para mí! No puedo explicar la alegría de, con 10 años, ver a un jugador de pelo largo con una hermosa camiseta celeste y blanca. Me enamoré de esa camiseta y de esa bandera. Pero no pudimos ver los partidos, porque no teníamos electricidad ni televisión en todo nuestro pueblo.

Robiul nació y vivió de niño en Goshkamota, un pequeño pueblito en el distrito Noakhali, dentro de la división de Chittagong y al Sur de Bangladesh.

Ocho años después de aquel Mundial que enamoró a este “hermano” bangladesí de Argentina y de su equipo, en 2006 y ya por el Mundial en Alemania, Robiul vio por televisión su primer partido de la Celeste y Blanca. “Fue contra Costa de Marfil y caminamos 6 kilómetros con mis amigos para ir a un lugar donde pudiéramos verlo. Nos encantó, gritamos con cientos de fanáticos de Argentina. ¡La televisión era tan pequeña que no podíamos ver! Pero cuando escuchamos los goles de Crespo y de Saviola, saltamos con una alegría inimaginable”, rememora sobre el primer partido de la Selección Argentina que vio en su vida.

Cuando llegó internet, la gente comenzó a saber más sobre Argentina. De acuerdo a las palabras de Robiul, otra gran razón del amor de Bangladesh por Argentina en la actualidad es la popularidad de Lionel Messi. Porque, según asegura, la Pulga hizo que desde las generaciones más jóvenes hasta los habitantes más ancianos del país asiático se convirtieran en fanáticos.

“A cualquier equipo del mundo donde juegue un argentino, la gente en Bangladesh va a apoyarlo. La mayoría de la gente es hincha del Barcelona (por cuando Messi jugó en ese club)”, prosigue.

El día en que Messi y Argentina jugaron un partido en Bangladesh

El 6 de septiembre de 2011, Argentina y Nigeria se enfrentaron en un partido amistoso disputado en Bangladesh. Fue triunfo para Argentina, 3 a 1, con una actuación brillante de Messi. “Desde ese día de 2011 en que Messi y Argentina jugaron en Bangladesh, más gente se interesó y empezó a aprender más de Argentina. Poco a poco empezaron a buscar en Google. No creo que muchos de los fanáticos argentinos de Bangladesh sepan demasiado sobre las tradiciones y la cultura de Argentina, pero apuesto a que están ansiosos por aprender. Yo aprendí mucho a lo largo de los años”, reconoce Robiul Hossain.

Su sueño de conocer Argentina no se limita únicamente a venir, pasear y regresar. De hecho, este vendedor bangladesí se imagina a sí mismo viviendo en la Patagonia Argentina o al costado de la Cordillera de los Andes.

“Estamos conociendo más de Argentina día a día. La gente se vuelve loca cuando Argentina gana un partido, ¡pero se vuelve loca cuando Argentina gana contra Brasil! También hay muchos fanáticos de Brasil en el país y a veces se pelean por eso y se lastiman. Apoyamos a Argentina cada vez que juegan, ya sea la Copa América o la Copa del Mundo. Es un hermoso amor emocional por Argentina, aunque somos conscientes de que muchos argentinos puede no haber oído hablar de Bangladesh. Alguna vez leímos una noticia que decía que Maradona no sabía dónde está Bangladesh. Pero nosotros no nos preocupamos por si nos conoce o no. Nuestros padres lo amaban a él y a Argentina, por lo que le hizo a Inglaterra”, agrega, con emoción.

Lo que un argentino tiene que saber de Bangladesh, según sus habitantes

Entre tantas frases memorables, emotivas y pasionales de Robiul Hossain sobre la pasión que despierta Argentina en Bangladesh, resuena aquella referida a que los argentinos conocen (conocemos) muy poco sobre este país. ¡Y qué mejor que un bangladesí para resumir lo más importante de su país, como para tener un curso acelerado e inicial sobre Bangladesh!

Un hincha argentino en Bangladesh murió de un infarto, luego de la derrota de Argentina ante Arabia Saudita. Foto: Comillar Kagoj

“Somos la República Popular de Bangladesh. Estamos ubicado en el Sudeste Asiático y somos un país muy pequeño, aunque con una gran población (casi 170 millones de habitantes). Hablamos bengalí, ya que el bengalí es uno de los diez idiomas más hablados en el mundo (lo hablan casi 265 millones de personas en Bengala occidental de India y Bangladesh.) La religión principal en Bangladesh es el Islam, ya que más de 90% lo sigue y el otro 10% son hindúes y de otras religiones, como la cristiana. Nos encanta el fútbol, aunque pero el cricket es el deporte más popular ya que jugamos en la Copa del Mundo. Pero cuando se trata de la Copa Mundial de fútbol, nada es más importante. Para nosotros ‘fútbol’ significa Maradona, Argentina y Messi. Nos encanta el arroz y el pescado es nuestro plato principal, ya que tenemos más de 700 ríos. También tenemos un raro tigre de Bengala en nuestros bosques. Y, por sobre todas las cosas, somos locos emocionales amantes del fútbol de Argentina”, concluye en su descripción.