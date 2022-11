Curiosidades Mundiales: el arquero que dio la vuelta al mundo en barco para discutir un gol anulado a un árbitro

Muy probablemente Pedro “Koke” Contreras no quede en la historia del fútbol español de la manera en que realmente lo merece. Ni siquiera integrará -o integraría, hablando en potencial- un listado con los mejores 5 arqueros de la Selección Española. Pero, a su manera, “Koke” fue un héroe nacional. Porque hizo lo que decenas de millones de españoles quisieron hacer: decirle en la cara todo lo que sentía a quien fue “su gran ladrón” en el Mundial de Corea - Japón 2002.

Pero “Koke” no lo hizo por videollamada ni por las redes sociales, porque “Koke” no es el boxeador mexicano Canelo Álvarez, que tira la bomba de humo con un explosivo y mediático tuit y luego esconde la mano. “Koke” tampoco fue a la FIFA ni a la Federación de Fútbol de Trinidad y Tobago para pedir una audiencia formal con el juez de línea Michael Ragoonath. “Koke” Contreras cruzó el Atlántico, completó un itinerario de más de 6.000 kilómetros en su velero para llegar hasta Trinidad y Tobago y preguntarle a Ragoonath si realmente había visto que la pelota que envió Joaquín en forma de centro y que conectó Fernando Morientes de cabeza para lo que hubiese sido el 1 a 0 de España contra Corea había cruzado la línea final.

Porque, aunque las infinitas repeticiones de esa jugada clave dejaron en evidencia que la pelota no había salido, y que ese 1 a 0 para España que lo hubiera clasificado a semis en la Copa del Mundo Corea - Japón 2002 era válido, el juez de línea de Trinidad y Tobago levantó la bandera. Y el árbitro dio saque de arco para el equipo local, que -tras el 0 a 0 en tiempo regular y en prórroga- terminaría clasificando a semifinales tras vencer a España por 5 a 3. “Koke” Contreras fue el tercer arquero de esa Selección Española y su convocatoria fue por demás curiosa también, ya que una lesión con un frasco de perfume dejó afuera a quien iba a ir en su lugar. Y así se metió Contreras en la lista de la Copa del Mundo 2002, aunque no llegó a jugar ni un minuto.

Respecto al gol anulado al “Moro” Morientes, en el país ibérico todavía hablan de “El Gran Robo español” cuando recuerdan ese mundial y ese partido. Ni siquiera la alegría de haber ganado su único mundial 8 años después (en Sudáfrica 2010) borró ni borrará esa mancha.

Tras 5 semanas de viaje de ida desde Málaga hasta Trinidad y Tobago, “Koke” completó los 6.000 kilómetros que separaban ambos destinos -casi 3.300 millas marinas- y pudo estar cara a cara con Ragoonath. Llegó a Trinidad y Tobago con su velero y dio con él tras hacer algunas mínimas averiguaciones. Y aunque nada le devolvió ese gol a su selección, al menos el portero no se quedó con nada por decirle. Eso sí, fue un encuentro de caballeros, con mucha cordialidad y respeto y en el que hasta “pegaron onda”.

“Desde el comienzo me encontré con una persona afable, abierta y, pasada la timidez del inicio, muy conversadora. ¡Coño, hasta me cayó bien el tipo!”, admitió Contreras luego del ansiado encuentro que dejaba entrever resignación. Fue cuando regresó a España y luego de su aventura, que no solamente incluyó el reencuentro con el línea, sino que se estiró durante casi 4 meses.

Un frasco de perfume llevó a “Koke” Contreras

Pedro “Koke” Contreras nació el 7 de enero de 1972, por lo que actualmente tiene 50 años. Fue arquero del Real Madrid, del Rayo Vallecano, del Málaga, del Betis y cerró su carrera en el Cádiz, donde se retiró. En 2002, cuando se jugó el Mundial en Corea y Japón, “Koke” atajaba en el Málaga Club de Fútbol.

El entonces entrenador de España era José Antonio Camacho, quien había armado un verdadero equipazo para viajar a Asia y buscar la primera Copa del Mundo para España. Iker Casillas (arquero titular y figura del Real Madrid) y Santiago Cañizares (por entonces en el Valencia) eran los dos arqueros que había elegido Camacho y que se disputaban la titularidad debajo de los 3 palos. ¿Pedro Contreras? Bien, gracias. Un arquero de gran presente en el Málaga, pero que ni el malagueño más optimista veía como parte de la delegación española que viajó al Mundial.

Sin embargo, “Koke” Contreras estaba en el lugar ideal y en el momento indicado. Porque cuando Camacho ya tenía cerrada la lista con sus jugadores para ir a España, un por demás absurdo accidente doméstico dejó sin Mundial a Cañizares: un frasco de colonia se le cayó al arquero mientras estaban en la concentración de La Roja (ya preparados para viajar a Corea y Japón), el arquero intentó amortiguar la caída con su pie derecho -descalzo- y los vidrios del frasco roto le rompieron el tendón.

El convocado de emergencia y de último momento ante esta insólita lesión fue el ya conocido Pedro “Koke” Contreras.

El partido de “El Gran Robo Español”

España viajó a la Copa del Mundo 2002 con un verdadero equipazo, quizás comparable con el que en 2010 ganó su primera y única copa en Sudáfrica. En ese Mundial integró el Grupo B, donde se quedó con el primer puesto y con puntaje ideal luego de derrotar a Eslovenia y a Paraguay -ambos partidos terminaron 3 a 1 para la selección roja- y de ganarle 3 a 2 a Sudáfrica. En Octavos de final, el equipo de Camacho se enfrentó a la sorprendente Irlanda y, tras igualar 1 a 1 en tiempo regular y prórroga, la victoria fue para los españoles por 3 a 2 en los penales.

El 22 de junio de 2002, por los Cuartos de Final del Mundial Corea Japón 2002, Corea del Sur y España se enfrentaron. España llegaba como la gran candidata para ese partido, mientras que la actuación de Corea del Sur ya daba que hablar (su cuarto puesto al culminar ese mundial es hasta el momento la mejor participación de los asiáticos, auqneu fue ayudada por los arbitrajes en todos los partidos claves). El dominio fue español durante casi todo el partido, pero Corea resistía y al término de los 90 minutos reglamentarios, no se había podido quebrar el 0 a 0 (con sabor a hazaña para los locales).

Para ese mundial se había decidido aplicar la modalidad de Gol de Oro en la prórroga y que consistía en que, si alguno de los dos equipos convertía, el partido terminaba en ese momento y el ganador era quien había anotado.

Cuando tan solo habían transcurrido 2 minutos del primer suplementario, el delantero español Fernando Morientes recibió un centro enviado desde la izquierda por Joaquín y, tras impactarla con la cabeza, la pelota entró al arco coreano. Sin embargo, casi ni pudieron festejar Morientes y toda la selección Roja, ya que el juez de línea -el ya mencionado Michael Ragoonath, nacido en Trinidad y Tobago- levantó su bandera marcando que la pelota había cruzado la línea final del campo de juego antes de que Joaquín enviara el centro. El árbitro acató lo que marcó el línea, por lo que se anuló el gol y se dio saque de arco para Corea del Sur.

La repetición confirmó después que la pelota no había salido, por lo que el gol era válido. Pero el VAR no existía y recién haría su debut mundialista 16 años después, en Rusia 2018. A partir de ese momento, los jugadores españoles –que reclamaron enérgicamente esa jugada- siguieron jugando el partido por los Cuartos de final del Mundial 2002 con muchos nervios, los mismos que invadieron al árbitro del partido (el egipcio Gamal al Ghandour, de olvidable actuación). Y los fallos arbitrales posteriores siguieron siendo beneficiosos para Corea del Sur. Tampoco hubo goles en el tiempo extra, por lo que el partido se definió por tiros desde el punto del penal, donde Corea derrotó 5 a 3 a España.

“En busca del línea perdido”, la misión que reencontró a Koke con el juez de línea

A comienzos de 2010, el mismo año en que España tendría su revancha mundialista (aunque todavía no se sabía ello), Pedro “Koke” Contreras se convirtió en el líder y capitán de una aventura náutica que tenía un único objetivo: encontrase cara a cara con el línea que arruinó lo que, de mínima, hubiera sido la clasificación a Semifinales del Mundial 2002 (finalmente lo ganó Brasil).

Un mes y medio le tomó el periplo de ida en su barco a vela a Contreras, quien partió desde Málaga con dirección a Trinidad y Tobago. Habían pasado 8 años de aquel partido, pero ni “Koke” ni el pueblo español habían logrado olvidarlo. Junto a Contreras, participó de la aventura el marino profesional Alfonso Manzaneque, mientras que el Ayuntamiento de Benalmádena (en Málaga) ayudó a financiar la misión. El viaje de ida partió el 24 de enero de 2010 e incluyó una única escala en Lanzarote, una de las islas Canarias. El regreso a España, en tanto, se dio el 26 de mayo, exactamente un mes después desde que emprendieron el regreso.

La charla entre el arquero “Koke” Contreras y el juez de línea que arruinó su sueño

Contreras siempre había sido un apasionado de la navegación, por lo que la posibilidad de dar con Ragoonath se convirtió en la excusa perfecta para cruzar el Océano Atlántico en un bote a vela.

Luego de casi 45 días de navegación, Contreras y Manzaneque llegaron a Trinidad y Tobago, no sin antes tener que sortear y atravesar tormentas de películas y temporales que, por lo general y en las producciones cinematográficas, derivan en naufragios y otro tipo de tragedias. La Embajada de España en Trinidad y Tobago y el aporte de dirigentes del Comité de árbitros de la FIFA intercedieron para que el encuentro entre Contreras y el inefable -al menos para el pueblo español- Ragoonath pudiera concretarse en este país insular de la parte más alta de América del Sur.

El encuentro entre Contreras y el juez de línea -o “linier” como le llaman en España- fue más que cordial. Quizás los 8 años que ya habían pasado le permitieron al tercer arquero de ese equipo de España estar más tranquilo. Según contó el mismo “Koke”, Ragoonath le reconoció de inmediato el error y hasta se detuvo en las atroces consecuencias para su carrera: fue su última participación en mundiales y prácticamente no volvió a ser convocado para partidos internacionales.

Incluso, Contreras contó -ya de regreso en España- que, luego de esa fatídica jugada y cuando comenzó la tanda de penales entre Corea y España en el Mundial 2002, el juez de línea reconstruyó lo que le dijo al árbitro Al Ghandour en el momento: que estaba preparado para alzar su bandera cada vez que considerara que alguno de los dos arqueros se había adelantado. “Ni se te ocurra. No hagas nada, que es responsabilidad mía”, le contestó el juez central con una mezcla de temor y nervios.

Como si se tratara de un partido de fútbol -quizás una necesaria revancha-, la reunión entre el tercer arquero español del Mundial 2002 y el juez de línea que había anulado lo que -hasta entonces- era el gol más importante de España en mundiales, duró 90 minutos. De hecho, “Koke” Contreras llevaba el mismo buzo que usó en aquel partido en el que solo abandonó el banco de suplentes para reclamar -junto a todo el equipo- el gol increíblemente anulado.

Como intentando hacer las paces, Ragoonath envió -a través de Contreras y luego de ese encuentro a comienzos de 2010- un mensaje de aliento para el pueblo y el equipo español. “España, favorito número uno to win the World Cup” aventuró el línea en una mezcla de inglés con español. Y su pronóstico se cumpliría, ya que el 11 de julio de ese año, en Johannesburgo (Sudáfrica) se alzaría con su primera Copa del Mundo.

“For Koke, always friendly” (“Para Koke, amigos para siempre”), escribió el juez de línea en un banderín que le entregó a Contreras. “Yo no diría tanto que seremos amigos para siempre, pero le agradezco no sólo el detalle, sino que haya participado en este encuentro”, escribió Pedro Contreras en su diario de viaje, que lo compartió en forma de blog mientras duró la aventura.

En ese mismo blog, el tercer arquero de España en 2002 compartió algunas de las sensaciones del viaje también. “Han sido cuatro meses inolvidables, y aunque sé que voy a echar muchísimo de menos esta vida en el mar, no dejo de desear arribar y ponerme al tanto de todo lo que tengo por delante, tanto personal como laboral. Deberé tomar muchas decisiones que marcarán mi camino y ello será duro y estresante en muchos sentidos, pero por otro lado tengo la ilusión y la determinación de elegir acertadamente por el bien de mi familia y el mío propio”, describió en una de las publicaciones.

“Para todo ello no he podido tener una mejor preparación mental que en este medio marino, con los mejores asesores posibles: el embrujo de las estrellas, la luna y el sol, la alegría y elegancia de los delfines, ballenas y cachalotes, la picardía de los peces voladores, el veneno de las carabelas portuguesas, la intimidación de los tiburones, la nobleza de las tortugas, las caracolas con su ermitaño a cuestas, la libertad de las aves y, por qué no, también el granito de arena gastronómico aportado por atunes y dorados. Estoy seguro que de esto sólo puede salir algo bueno… ¡Amén!”, compartió en otro de sus reportes.