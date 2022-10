El delantero Pablo Solari confesó que siente tras el alejamiento del Muñeco: “Es muy difícil asimilar la salida de Gallardo”

Marcelo Gallardo se despidió entre lágrimas de los hinchas de River en el Monumental hace un par de semanas, aunque todavía debe dirigir un par de amistosos. Esto será en el Triangular que disputará el Millonario contra Betis de España y Colo-Colo de Chile. Este mediodía fue presentado oficialmente y allí estuvo Pablo Solari, quien se refirió a este desafío y también le dedicó unas palabras al adiós del Muñeco.

“Es muy especial porque Marcelo me trajo al club, estoy agradecido como persona y como hincha. Son partidos muy especiales, a Colo Colo lo podemos enfrentar en Copa Libertadores pero contra el Betis es diferente, es de otra calidad. Estoy contento por enfrentar a mis ex compañeros y los quiero felicitar por el título”, abrió el delantero.

Pablo Solari reconoció su admiración por Marcelo Gallardo.

Y volvió sobre la decisión del DT de marcharse por la puerta grande de Núñez: “Es difícil asimilar que una persona que le dio tanto al club se vaya, estoy agradecido a Marcelo porque me trajo, estoy agradecido también como hincha. Es muy difícil de asimilar una noticia como esa, nos conmovió a todos, es duro y va a seguir siendo duro. Trato de disfrutar el momento, todavía hay tiempo. Vivimos el día a día, queremos disfrutar estos dos partidos que quedan”.

Por último, el exacatante del Cacique ahondó sobre su gran arranque en River y explicó su merma futbolística: “Yo no me imaginaba un comienzo como el que tuve, me encantaría poder hacerlo siempre. Lamentablemente la lesión contra Barracas Central me costó volver y ahora siento que no terminé de la mejor manera el torneo, quedan estos dos amistosos y ya pensar en lo que viene, pienso ponerme de la mejor manera en la pretemporada para volver de la mejor manera”.