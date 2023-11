El Chiqui Tapia votó y revivió un meme de sí mismo: “Vestido de urna”

Claudio “Chiqui” Tapia, presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), cumplió con su deber ciudadano al presentarse en los comicios para emitir su voto en el balotaje presidencial entre Javier Milei, candidato de La Libertad Avanza, y Sergio Massa, aspirante de Unión por la Patria. Tapia compartió en sus redes sociales una foto de su participación, acompañada de una frase que generó un revuelo en las redes.

“Vestido de urna, nuevamente, con orgullo y emoción, cumplí con nuestro deber ciudadano”, escribió Tapia en su cuenta oficial de Twitter. El presidente de AFA emitió su voto en la mesa 2468 del Club Oeste, situado en el barrio porteño de Caballito, entre las calles José María Moreno y Juan Bautista Alberdi.

La publicación del Claudio "Chiqui" Tapia en X que estalló a los usuarios de las redes sociales.

Las reacciones de los usuarios

La publicación generó risas entre los usuarios que vieron el video: “Nunca se me hubiera ocurrido ir ‘vestido de urna’”, “Vestido de urna, gracias por tanto Argentina”, y “Autobulling. Excelente” fueron algunos de los comentarios.

Las reacciones al tuit del Chiqui Tapia. Foto: captura.

Las reacciones al tuit del Chiqui Tapia. Foto: captura.

Las reacciones al tuit del Chiqui Tapia. Foto: captura.

TAPIA APOYÓ A MASSA

La jornada electoral no fue el único evento en el que participó Claudio Tapia. En una conferencia de prensa celebrada en el predio de AFA, en el marco de la confirmación de que Argentina será una de las sedes del Mundial 2030, Tapia compartió el escenario con Sergio Massa. Durante el evento, el presidente del fútbol argentino elogió el logro de “cristalizar un sueño” y sorprendió a todos al dirigirse al hoy ministro de Economía del país.

Chiqui Tapia y Sergio Massa

“A veces, cuando te miro, me hacés acordar cuando me tocó a mí y al Comité Ejecutivo que está acá presente, empezar a presidir la AFA en 2017. Nosotros éramos parte porque estábamos dentro de los diferentes Comités Ejecutivos, pero a partir del 29 de marzo me tocó ser presidente y empezar a conducir, y todos saben lo que era la AFA y ustedes bien saben cómo estaba el fútbol argentino. Por eso hay un enorme desafío... hay un enorme desafío cuando te toque seguramente conducir este país”, expresó Tapia, dejando abierta la puerta a especulaciones sobre su posible incursión en la política nacional en el futuro.

SEGUÍ LEYENDO: