Los detalles de la cumbre Scaloni-Tapia: ¿El DT campeón del mundo dirigirá a Messi en la Copa América 2024?

Lionel Scaloni estuvo en el centro de las noticias hace un par de meses cuando puso en duda su continuidad como entrenador de la Selección Argentina. Lo cierto es que en las últimas horas, estas dudas fueron saldadas con una imagen que recorrió el país.

El oriundo de Pujato ya puso en marcha la preparación del plantel para afrontar los amistosos previos a la Copa América 2024 que se disputará a partir de este 20 de junio en Estados Unidos. Los planes están en camino cuando este lunes mantuvo una reunión en el Predio Lionel Messi en Ezeiza, cuando el DT campeón del mundo se reunió con el presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Claudio Tapia, para diagramar los posibles rivales del equipo argentino en los amistosos internacionales que tendrán lugar en los próximos meses.

Luego de tomarse unas vacaciones en su Pujato natal, Scaloni quiso reunirse con el Claudio Tapia antes de regresar a su residencia en España. El DT acudió al hogar del Chiqui con su esposa y sus dos hijos. El saldo del encuentro fue muy positivo y así lo dio a conocer el propio dirigente en sus rede ssociales:“Qué bueno fue verte, Gringo”. A esta frase le sumo un emoji de un apretón de mano y el hashtag “Scaloneta en mode on”.

El posteo de Chiqui Tapia sobre la reunión con Scaloni

La serie de amistosos planeada podría realizarse el 18 y 26 de marzo, pero no serán ante selecciones de primer nivel, sino que se intentará conseguir oponentes europeos de un escalón más bajo al de las grandes potencias del Viejo Continente. Recordemos que en Europa las fechas FIFA se alternan entre eliminatorias para clasificar a Eurocopa o Mundial y el torneo de la Nations League.

Esto no quita que, de todas formas, la AFA trabaje para que sea un conjunto Clase A y el que suena es Croacia, al que eliminó en las semifinales de la pasada Copa del Mundo en Qatar. Aunque también aparecen en carpeta Turquía, Hungría o República Checa. Estos no son contrincantes de peso como los que hubiese querido enfrentar Scaloni, pero resulta la única posibilidad de jugar contra un combinado europeo en 2024.

Lionel Scaloni y Chiqui Tapia

En un primer momento se había pensado en Uruguay, en caso de no poder jugar ante selecciones europeas, pero los dirigidos por Marcelo Bielsa se enfrentarán a China por lo que no se dará el choque hasta, posiblemente, la Copa América. Por último, hay que mencionar que la AFA firmó un contrato hace unas semanas que no pudo interrumpir con China, por lo que esto llevó a que ambos amistosos se celebren en el mismo país asiático, específicamente, en las ciudades de Hangzhou y Beijing, repitiendo la dinámica que tuvo lugar en junio de 2023 cuando Argentina se enfrentó a Australia.