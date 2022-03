Se realizó la primera exportación argentina de uva en fresco sin bromurar

El Iscamen (Instituto de Sanidad y Calidad Agropecuaria de Mendoza) informó que, recientemente, se certificó la primera exportación sin bromurar de dos cargamentos de uva en fresco de San Juan y Mendoza, con destino a Brasil. A través de la implementación de un Sistema de Integrado de Medidas Fitosanitarias para la Mitigación del Riesgo (SMR), se pudo comercializar la fruta sin la aplicación de bromuro de metilo para el control de las enfermedades cuarentenarias.

El bromuro es un compuesto que mata cualquier tipo de larva existente en la fruta. Su aplicación se utiliza para el control de plagas y la exigen tanto Brasil como la Patagonia para la uva en fresco. Si bien no afecta el sabor, sí disminuye la calidad y la vida útil del producto, reduciéndola entre un 30 y un 50 % (si una fruta en estado normal duraba 15 días, después del bromurado solo duraría entre 10 y 7 días y medio).

El Iscamen presta este servicio en dos cámaras de fumigación, una en Santa Rosa y otra en San Martín. Tiene un costo por bulto o por envase donde esté la uva, y lo debe afrontar el interesado. El proceso se tiene que realizar apenas se completa la cosecha, ya que el fruto debe estar a una temperatura de entre 6 y 10 grados, por lo que no se puede guardar en frío primero para bromurar después. Y cuando el producto aún no tiene un destino asegurado, los productores deben afrontar la inversión, aunque tal vez luego no la exporten.

En agosto del año pasado, Argentina y Brasil firmaron un acuerdo para implementar un Sistema integrado de medidas fitosanitarias (SMR) para la mitigación del riesgo de la plaga Lobesia botrana en la exportación de uva fresca desde nuestro país sin el tratamiento con bromuro de metilo. El acuerdo fue fruto del intercambio técnico entre el Senasa (Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria) y la DSV (Departamento de Sanidad Vegetal del Ministerio de Agricultura, Pecuaria y Abastecimiento, de Brasil).

Durante el procedimiento, se desarrollaron una serie de acciones combinadas a campo y, finalmente, el Senasa constató que la fruta no presentaba estadios inmaduros o adultos de la plaga Lobesia botrana. Los análisis de laboratorio demostraron también ausencia de trips y ácaros. Des esta manera, se completaron los requisitos para el envío del cargamento que abre interesantes posibilidades a futuro para la producción local de uva en fresco.