Eduardo López: “El acueducto es fundamental para la producción y sobre todo porque hay campos que no tienen agua”

Eduardo López (35) es ganadero desde la cuna y así como siguió el ejemplo de Eduardo, padre, en la parte productiva, también lo hizo dentro de la comunidad y se insertó en la Cámara de Comercio de San Rafael donde asumió al frente de la específica de ganadería.

Además combina sus viajes al campo en la zona de Monte Comán, La Horqueta, y Guadales, con la actividad comercial. Hace una década atrás se animó a poner en marcha una maderera.

Desde la entidad, continuó impulsando una obra fundamental para la región, el acueducto ganadero Monte Comán-La Horqueta, y cuenta las horas y los minutos para ver concluido ese proyecto que reemplazará el agua con alta concentración salina que por estos días consumen los animales, por una de buena calidad.

“Esto no solo nos permitirá mejorar los rodeos, nos dará mayor productividad y, además, campos que no directamente no tienen agua, puedan tenerla”, sentenció el joven dirigente.

Eduardo López (centro) junto a dirigentes de la Cámara de Comercio de San Rafael.

- ¿Cómo está la actividad hoy en día después de la tremenda sequía que afectó a gran parte del país?

- Está pasando un momento bastante crítico, si bien ya se anunció que se retiraba La Niña y venía El Niño (con más lluvias) todavía no se está reflejando. Hay campos en los que llovió un poco más pero en otros sectores todavía no. La sequía nos ha perjudicado mucho al todo el sector ganadero. Hubo mortandad de animales o se sacan animales con mucho menos peso de lo normal.

Además, hay una sobre oferta de hacienda y esto también hace que se caigan mucho los precios, te diría que estamos vendiendo a precios tal vez de la mitad del semestre del año pasado o anterior, está muy caído el tema de la ganadería, no sólo en esta zona, en general en el país.

- Como han adelantado los analistas, que la salida de la sequía en la zona de La Pampa Húmeda va a ser beneficiosa para la cría ya que van a necesitar terneros. ¿Ahí está puesto el foco?

-Mira, más allá de todo es fundamental que haya consumo porque si no hay consumo de carne, si no nos abrimos al mundo a exportar carne, vamos a seguir teniendo serios problemas porque vamos a tener una oferta grande y no vamos a tener donde ubicar nuestros animales.

También obviamente si el clima nos acompaña, donde la Pampa Húmeda o en otras zonas que son más productivas que la nuestra, con mejor comida, mejores pastizales, por supuesto que esa gente va a llevar nuestros terneros lo que nos va a favorecer. Pero también va acompañado de que haya más consumo, que la gente pueda adquirir más carne.

También hay determinados cortes que acá no se consumen tanto o determinadas categorías de vacunos que acá no se consumen y eso estría bueno por ahí abrirnos al mundo y poderlo exportar.

- ¿Cuáles serían las categorías para exportar?

- La vaca de conserva se exporta toda a China y hay veces que nos encontramos con la exportación está cortada y sin ir más lejos, unos días atrás se cerró otra vez la exportación y automáticamente bajaron los precios alevosamente. No tenemos una política específica en la que nos podamos proyectar a largo plazo, vamos viviendo el día a día.

A ver, hoy en día nos levantamos pensando que nos conviene tener vaca de cría y de un momento a otro cambió una política o una decisión y ya deja de ser negocio eso y tenemos que rápidamente evolucionar y buscar dentro de la actividad ganadera otra actividad que nos sea rentable, que se nos justifique.

Hay que tratar que las exportaciones se abran, que podamos volver a ser los grandes exportadores de carne, que éramos antiguamente.

- ¿Se entiende que cierren las exportaciones de la vaca vieja, hay algún por qué razonable?

- No sabría darte una explicación. Hablo con gente del rubro y tampoco se explican por qué, algo que acá finalmente no se consume, porque no permiten exportarlo y sacarlo a otros países donde sí hay demanda y poder defender nosotros bien nuestros animales, sobre todo las vacas viejas, de conserva, que ya están en desuso para cría.

- ¿Qué perspectiva les da el acueducto ganadero Monte Comán-La Horqueta?

- Es una obra muy esperada por todos los ganaderos, estamos muy ansiosos que podamos empezar a disfrutar esta obra. Ese acueducto nos va a permitir, primero que les llegue agua de buena calidad a los animales, la mayoría de los campos tienen agua muy mala, muy salada, con lo cual el acueducto beneficiará al animal.

Pero también hay campos que actualmente no tienen agua en las napas. Con toda esta sequía y el cambio climático que se está dando no consiguen agua. En muchos campos están haciendo perforaciones nuevas,más profundas para conseguir agua, pero sigue siendo agua de mala calidad.

Por eso esta obra es fundamental pata todo ya que a esos campos les llegaría la red de agua. Esto también nos ayudaría a aumentar la producción, conseguir animales de mayor kilaje, poder realizar mayores destetes.

- ¿Qué opinas de las quemas controladas?

- Hay que hacerlo, por supuesto con todos los controles correspondientes para no originar un desastre. Las quemas nos ayudarían, primero a ir controlando o bajando el riesgo de incendios que tenemos en cada verano, y en segundo lugar ayuda para mejorar las pasturas.

Hay campos que están llenos de mucha maleza y no deja que nazca el pasto que sería aprovechable por los animales. Con una quema controlada erradicas esas malezas y le das la posibilidad al pasto nuevo, que es de la zona, que crezca.

- ¿Necesitan algo con urgencia?

- Si bien se está trabajando en caminos ganaderos, hay muchos que hoy en día están prácticamente intransitables. Se vienen haciendo trabajos, pero sí se requiere de urgencia.

Con esta sequía, uno necesita mover animales muy delgados y los transportamos por un camino donde necesitamos pasar con mucha velocidad para no enterrarnos con el camión o el tráiler, y termina ocurriendo que se caen los animales, se nos muerden en el camión, y todo porque no tenemos un buen acceso a los campos.

Hay rutas ganaderas que están un poquito mejor, hay otros que no y hay otras que están deplorables. Este tema sí tiene mucha importancia y que a la brevedad se puedan ir haciendo los trabajos correspondientes y con velocidad, porque realmente se ponen intransitables.

Y no solo para los animales, hay gente también que se tiene que movilizar, niños que van a la escuela, y es imposible, tiene que entrar una ambulancia o la policía y realmente es una odisea.