Sira, la última novela de María Dueñas que promete ser tan exitosa como su precuela

María Dueñas es una de las escritoras contemporáneas de habla hispana más reconocidas de la última década. Su primera novela, El tiempo entre costuras, la llevó a la fama en 2009, convirtiéndose en una de las obras más vendidas de la literatura española en los últimos años y traducida a más de veinticinco idiomas. Pero además, Dueñas es autora de otras novelas, como Misión Olvido, del 2012; La templanza, de 2015; Las hijas del Capitán, de 2018 y la muy reciente Sira, una historia tan atrapante como realista, que continúa el recorrido en la vida de la protagonista de El tiempo entre costuras.

.

Su primera novela, además, fue llevada a la pantalla chica por Antena 3, convirtiéndose en un suceso televisivo, una de las producciones con mayor presupuesto, superando el medio millón de euros por capítulo, muy superior al costo de cualquier serie española de televisión de aquella época, (2014). Quienes estuvieron a cargo de la producción, justificaron el gasto por el gran trabajo que requerían los escenarios y el vestuario de la novela, ambientada en la Segunda Guerra Mundial. El programa obtuvo muy buenas reseñas de la crítica y recibió premios en distintas categorías.

Por esta obra, Dueñas recibió su primer galardón, el Premio Ciudad de Cartagena de Novela Histórica, en 2010 por su citado debut; al año siguiente ganó el de Cultura 2011 de la Comunidad de Madrid, categoría Literatura.

María Dueñas es doctora en Filología Inglesa y profesora titular de filología inglesa (en excedencia) en la facultad de Letras de la Universidad de Murcia y vive en Cartagena. A lo largo de su carrera profesional ha impartido docencia en universidades norteamericanas y ha participado en múltiples proyectos educativos, culturales y editoriales.

Su antepenúltimo, La templanza, también obtuvo el primer lugar en ventas durante el año de lanzamiento y se hizo una versión en serie, para Amazon Prime, que se estrenó en marzo de este año.

El 12 de abril de 2018 salió a la venta el libro Las hijas del Capitán, en el que se rinde homenaje a una de las colonias españolas que vivió en Nueva York en las primeras décadas del siglo XX. Esta publicación fue galardonada con el Premio de Honor del Festival Aragón Negro. Recientemente, como parte del evento “Ciclo de escritores” de Editorial Planeta y Grupo América, María Dueñas participó de una charla vía streaming, que se podrá ver hoy por Canal 7.

En esta entrevista con Los Andes, la escritora habla de su última novela, Sira; de cómo incorpora la figura de Eva Perón en la historia, y los pormenores de una secuela inesperada para sus seguidores, como también de sus proyectos futuros.

¿Qué te motivó a escribir nuevamente acerca de Sira, la protagonista de tu primera novela?

En un principio, tras el éxito de El tiempo entre costuras, yo no tenía intención de volver a Sira y a su vida. Todo lo que ocurrió con esta primera novela publicada en 2009 fue magnífico, pero también muy inesperado, intenso y casi abrumador. Así que, al enfrentarme a una segunda novela, sentí que mi protagonista y yo necesitábamos un distanciamiento, y por ello me aventuré a escribir una novela radicalmente distinta, Misión Olvido, que se publicó en 2012. Después vinieron La Templanza en 2015 y Las hijas del Capitán en 2018. La acogida de los lectores con todas estas obras volvió a ser excelente, así que la idea de volver a Sira nunca fue una tentación. Hasta que, hace unos tres años, durante unos de mis frecuentes viajes a Tánger, volví a pensar que aquel escenario en los momentos posteriores a la Segunda Guerra Mundial era un lugar fascinante que me encantaría volver a integrar en una novela. Y de inmediato supe que, si volvía a Tánger y a Marruecos, habría de ser de la mano de Sira: no podía traicionarla con otra protagonista.

Esta historia es atrapante, aunque augura tragedia. ¿Qué se encontrará el lector más allá de las reseñas que hizo la editorial para la prensa?

Encontramos otro tramo de la vida de Sira, que recorre los años 1945, 46 y 47, una etapa de reconstrucción y reajuste para el mundo. De la mano de Sira viajaremos a Jerusalén durante los últimos tiempos del Mandato Británico en Palestina, justo en los momentos duros y tensos previos al nacimiento del estado de Israel. Viviremos también el Londres austero y frío de la posguerra mundial y, tras él, la España franquista, empobrecida, reprimida y aún con las heridas abiertas tras la Guerra Civil. En España, la acción transcurre en torno a la visita de Eva Perón en junio de 1947, un acontecimiento que marcó la época. El último tramo de la novela transcurrirá en Tánger y, en líneas generales, seremos testigos de las aventuras y desventuras de una Sira más madura y escéptica, con nuevas prioridades puesto que ahora tiene un hijo. No obstante, el personaje mantiene su atractivo y su carisma, y ha vuelto a seducir a los lectores.

¿En qué te inspiras y cuáles son puntos de la realidad, más allá de lo histórico, para darle vida a los personajes?

No suelo inspirarme en personajes ni coyunturas concretas, sino en cosas más abstractas: las impresiones, las sensaciones o las reflexiones que han ido despertando en mí tanto personas reales como personajes históricos, o escenarios diversos, o lecturas, o vivencias… A partir de ahí, realizo una labor minuciosa de documentación para trazar las coordenadas de tiempo y espacio, y sobre ellas acabo construyendo una ficción.

¿Te sorprendió el éxito mundial que tuvo “El tiempo entre costura”, tanto el libro como la serie?

Absolutamente. Era mi primera novela, yo era por entonces una profesora de universidad del todo desconocida en la escena literaria y editorial. Pero el libro cautivó a los lectores desde el principio y, gracias a ese entusiasmo contagioso, al célebre “boca-oreja”, comenzó a crecer como una bola de nieve. Las ediciones se multiplicaron en España y vino el salto a América Latina —Argentina fue el primer país en publicarla—. Después llegaron las traducciones a un montón de lenguas y la serie de televisión, que resultó también fantástica porque cautivó a muchísima serie en países muy diversos.

¿Siempre quisiste ser escritora o apareció la necesidad a partir de algún hecho?

No, nunca tuve esa ambición, pero siempre fui una buena lectora, me moví en el mundo de las letras, y tuve una imaginación fértil. Sumando todo ello, cuando llegó un momento de mi vida en que tenía mi vida profesional y personal encauzadas, decidí escribir una novela sin tener la menor idea de qué vendría después; mi único objetivo era terminarla y encontrar una editorial que apostara por ella.

¿Cómo se reparte tu tiempo actualmente? ¿Estás trabajando en algún proyecto?

Aunque ya con un ritmo más pausado, sigo con la promoción presencial de Sira en España, y en remoto para otros países porque —desgraciadamente— aún no hemos podido viajar con ella. En paralelo, estoy implicada en diversas cosas. Estamos preparando la adaptación a televisión de Las hijas del Capitán, y desarrollando también una serie original de ficción para la nueva plataforma en streaming de Univisión que está a punto de lanzarse. También ando muy ilusionada con el próximo estreno en diciembre de un musical basado en El tiempo entre costuras, que está quedando maravilloso. Hace un par de meses lanzamos Jodidísimas, una serie en podcast para Amazon Audible, algo muy fresco, divertido y actual, en un registro muy distinto al de mis novelas. Y voy ya pensando en mi próximo libro, en el que espero embarcarme a partir de enero. Así que mi tiempo anda bastante ocupado; ¡demasiado, a veces!