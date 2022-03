Simona: “Desde Argentina es muy difícil crecer”

Compone, canta, produce y a paso firme trabaja a diario en la música. Para Simona, la mendocina que rompe los esquemas del latin pop y hace un tiempo da que hablar desde Barcelona al mundo, siempre se relacionó con el arte.

Primero la danza, después la música, y ahora todo confluye en su estilo performático. Desde “Bali” su single debut en 2019 hasta su reciente lanzamiento “Amarillo mi corazón”, la joven alza su voz como parte de una nueva generación de chicas que pisan fuerte en la escena y cada vez más logran visibilizar su trabajo.

Unas semanas atrás, Simona recibió con sorpresa la posibilidad de ser parte de la campaña Spotify Equal Global y Equal España, que buscan promover el empoderamiento de las mujeres en la industria musical. Un cartel gigante con su foto en el Times Square, en el corazón de Nueva York, visibilizó su trabajo y llegó a uno de los puntos más altos que promueve la plataforma.

“Siempre hay un trabajo mucho atrás. Si bien es más fácil llegar a que tu música se escuche y tenés un espacio de visibilidad más amplio, es un montón de trabajo porque hay que llenar todos los espacios. Generando contenidos para las redes, entrevistas, la misma música que no tiene un tiempo de oficina. Y ahora a los artistas se les exige ser 360, bailar, cantar, producir y es un montón de trabajo. Somos performance”, confiesa la cantante que a sus 18 años se mudó a Barcelona y hasta ahora no volvió a suelo argentino.

Pero su regreso al país estará marcado por el show que dará el próximo 20 de marzo, en el Hipódromo de San Isidro, en la edición 2022 del Lollapalooza Argentina. La mendocina debutará en el encuentro internacional tras otras presentaciones en España como fue el festival Sonar.

“Tocar en escenarios como el Sonar o Lollapalooza ha sido una sorpresa para mí. Tener ese espacio para tocar es muy loco, pero en definitiva uno viene trabajando por ello. Pero también es una cuestión de mucho apoyo, de suerte, de tener un equipo que trabaja conmigo. De un montón de factores que hacen que camine, no todo es azar”.

-¿Qué vas a presentar en el Lollapalooza?

-El show será corto, es al medio día. Pero es diferente porque voy a ir con bailarinas y uno mi otro costado que es la danza, en este formato es más performance. Con nuevas coreografías, es una puesta en escena y no tan banda. Solo he hecho un show con este formato, pero iré con un show fresco.

-También esta presentación marca tu vuelta a la Argentina después de años.

-No volví a la Argentina desde que me fui por los papeles. De hecho el mismo día retiro los papeles en España y luego viajo a Argentina. No es sencillo vivir en otro país, indocumentados y cinco años sin papeles es muy duro. Con esta situación dimensioné como somos en Argentina con los migrantes, con los latinos, el racismo con los sudamericanos. Y eso mismo lo he vivido del otro lado y eso te hace tomar consciencia del problema que tienen todos los migrantes, sea a donde sea. Los argentinos creen que somos re aceptados y somos europeos. Y eso no sucede, no somos europeos.

-¿Pensás que este camino lo podrías haber logrado también en la Argentina?

-Creo que no lo podría haber logrado. Trabajar en un proyecto musical es muy caro, si bien tengo un sello que me apoya y hago música, no vivo de eso. Tengo otros trabajos para continuar con el proyecto. Desde Argentina es muy difícil crecer porque no hay gente que invierta en un proyecto underground y además tenés que tener mucho privilegios para llevar tu carrera artística con la vida. Siempre estuve cerca de mucha gente que hace música y muy pocos llegan a ese lugar sin ayuda o con algunos recursos solucionados. Desde el comienzo por suerte tuve apoyo del sello, de mi manager, quizá fue un poco de suerte, pero en cuanto a lo económico y social es difícil. Porque veo un montón de chicas que hacen música y no tienen oportunidades de crecer en la industria.

-Formar parte de la campaña de Spotify para promover la música de las mujeres ¿es una señal que la industria le da más espacio a las mujeres?

-No sé si cuesta igual que antes ser mujer en la industria de la música, pero sigue costando mucho. Con respecto a lo de Equal nunca me lo imaginé y me parece un honor y estoy muy agradecida del espacio. Pero me siento bien de ser la cara de un espacio que visibilice la música, en un playlist donde haya solo música de mujeres. Hay mucho espacio ganado, pero falta muchísimo. Y donde se ve reflejado es en los carteles de los festivales y en el estudio, porque vas a un estudio y son todos varones. Ahí te das cuenta que no hay un espacio seguro y real de las mujeres trabajando en la música.

La mujer sigue siendo juzgada más que un varón. Les preguntan si es compositora, si es coreógrafa o productora. En cambio un varón se sube al escenario y nadie le pregunta nada, ni por su lucha, ni por su discurso, ni por la ropa o el cuerpo. En cambio, todo lo que hace la mujer es político y decisivo.

La cantante mendocina estará por primera vez en el Festival Lollapalooza Argentina.

-Después de participar en el Lollapalooza ¿harás una gira por Argentina?

-Sí. Estamos armando una gira para tocar en Córdoba, Santa Fe, San Juan y Mendoza. Girar es un desafío y es una especie de debut para mí, para ver cómo está la escena en otros lugares. Será una gira chica, en escenarios menores, pero estamos muy entusiasmados.