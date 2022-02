Simona, la artista mendocina que llegó con su música hasta el Times Square en Nueva York

Simona Saballi, más conocida como “Simona”, es una artista mendocina vocalista y compositora que dejó la provincia con 18 años, para luego instalarse en Barcelona. Simona define a su música como un collage, una mezcla de diferentes estilos, en donde ningún single que sacó se parece a otro. En las últimas horas, la cantante oriunda de Mendoza mostró en sus redes que su música llegó hasta el punto más alto de New York.

La artista mendocina de 26 años publicó en su cuenta de Instagram una fotografía donde se ve la promoción de su música en un cartel gigante del Times Square. La cantante expresó su asombro y su alegría por el gran cambio en su vida, de pasar de hacer música sola en su habitación, a estar en la calle más importante de Estados Unidos.

“Un día estaba haciendo canciones en mi habitación para cantárselas a mis amigas y hoy acá time square en #SpotifyEQUAL, representando la música de las mujeres. Gracias a mis amigas, mi hermana y mi mamá y a todes les que me apoyan en mis fantasías, que escuchen y reciban mis canciones con amor es el regalo más lindo de mi vida” escribió Simona, junto a unos emojis de corazón.

La cantante mendocina tiene gran influencia de la bossa nova y la música brasileña

La historia de Simona, una cantante que va por todo

Simona tiene 26 años, nació en Mendoza y cuando cumplió la mayoría de edad, dejó la provincia para instalarse en Buenos Aires, con la idea de ser coreógrafa y bailarina. Con 21 años, se trasladó a Barcelona para acompañar a su hermana en su embarazo, pero luego nunca más volvió a dejar la ciudad.

La fuente de inspiración de su música fue el movimiento “Manso Indie”, que luego de ser parte de una banda punk en su adolescencia, la artista empezó a identificarse con nuevos sonidos. Su música se convirtió en un collage de influencias de la música urbana, el jazz y la bossa nova.

La cantante tiene más de 12mil seguidores en Instagram

Simona, en entrevista con Neo2, habló sobre la relación con la música desde pequeña. “En mi casa se escuchaba música todo el día, no había televisión pero había un súper equipo de música y colecciones de discos. Cuando tenía 14 formé parte de una banda de punk, era muy divertido, la banda duró un par de años y después me alejé de hacer música” expresó la cantante.

"En mis canciones hablo de experiencias propias pero también de cosas que imagino" cuenta Simona

Por otro lado, la artista contó cómo fue su llegada a Europa. “Cuando llegué a Barcelona, me empecé a juntar con amigos mendocinos que también vivían acá y que estaban súper metidos en la producción de música electrónica, todo el día metidos en el estudio. Fue la primera vez que me animé a agarrar un micrófono e improvisar melodías y letras, cada vez que se juntaban quería ir. Me pasé todo el invierno del 2018 inventando canciones con tres acordes” relató Simona.

Primero debutó con BALI, el single que le llevó al éxito y que ya acumula más de 950.000 reproducciones en Spotify. No tiene miedo a mezclar, como tampoco a decir lo que siente y piensa: sus letras, libres de estereotipos, dibujan imágenes tan reales y naturales como la vida misma. En 2019 también publicó “Popular”, en dichos singles demuestra su impronta enérgica y la combina con pinceladas de sentimentalismo poético y de fortaleza.

En 2021, Simona sacó su nuevo single: “Rosa Pastel”. En una entrevista para Good2b, la artista explicó el contenido de la canción. “Rosa Pastel contrasta bastante con el color rosa asociado al género femenino. Para mí los colores no tienen género, ni los géneros tienen colores. En pleno 2021, a la mujer se la sigue reduciendo a este papel, y también los colores y los géneros tienen relevancia en cosas que a mi parecer no deberían tenerla. Por lo general, cuando escribo canciones no pienso en un mensaje que busque expresar, el mensaje está implícito, porque las escribo desde mi imaginario en el cual muchas de las cosas que hago, o me gustan, difieren con lo socialmente aceptado” expresó la artista.