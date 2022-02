La Vela Puerca: “Hemos tocado en la gloria y en el infierno”

“Estuvimos casi dos años sin tocar el timbre”, dice con tono pícaro Sebastián Teysera sobre el periodo en cuarteles de invierno por la pandemia. Tiempo que, como otras bandas, aprovecharon para hacer música y pensar en un nuevo material.

Aunque apenas se dio luz verde, la banda uruguaya, una de las que forman parte del rock charrúa que rompió los moldes y cruzó el charco con soltura, cerraron el año con quince conciertos en un mes.

“Yo ya me había olvidado de cómo manejar emocionalmente los conciertos. E hicimos un show de 28 temas y entre tanta emoción me hacía acordar a los primeros años. Y saliendo con esas ganas, miré la lista de temas e iba por la mitad y no podía más (ríe). Arranque muy arriba, pero fue una especie de renacer en este tiempo, que fue horrible, pero no hay mal que por bien no venga por otro lado. Fue como esos primeros conciertos dejándolo todo desde el primer minuto, fue todo emotivo”, confiesa sobre los primeros kilómetros de la hoja de ruta de En el Limbo, la gira que comenzaron el año pasado y retoma este mes con un concierto el 13 de febrero, en el Cosquín Rock.

Y mientras tanto, el grupo se abocó a grabar el nuevo disco y participó en el nuevo single de Sharif “Somos los hijos del viento”, un tema con aire urbano y rock, que los pone en sintonía con los sonidos que hoy copan la escena.

Con el chip programado para disfrutar del presente sin proyectar demasiado, la banda transita 26 años de historia. Algo particular para un grupo con la popularidad que lograron y siempre manteniendo su estilo, su mensaje contestatario y el sonido rockero y poguero que cultivaron en su historia.

-26 años con subidas y bajadas. En todo ese tiempo ¿hubo una crisis que se replantearon seguir?

-Tan radical no. Siempre cuidamos mucho los tiempos, entonces cuando durante tres años estuviste tocando sin parar, viajando, te empezás a dar cuenta que tenés que parar, por lo menos un rato para valorar lo que tenés. O podes seguir tocando y quemar todo. Pero creo que esa fue la clave de estos 26 años de saber parar en el momento justo para no quemar el barco. Siempre tomé mi termómetro personal que es cuando antes de salir a tocar te dicen: “En cinco minutos salimos”. Y querés que sean dos. Pero después con el cansancio querés que sean quince.

Por eso no hubo nada radical, porque siempre descansamos, valoramos y eso nos salvó. Además hemos tocado en la gloria y en el infierno. Esto no es lineal, sino que hay que disfrutar cada momento. Una historia larga tiene todo, su euforia, sus bajones, sus peleas, creo que hay que disfrutar todo. Y está bueno que suceda eso a largo plazo. Estar siempre para arriba todo el tiempo, es como estar en Marte y no está bueno. A veces está bueno el auto boicot para bajar a tierra.

-Y a veces está bueno viajar en el tiempo y tener presente los comienzos.

-Viajar hacia atrás es toda una aventura y hay que ser valiente, te enfrentás con cosas que decís: “No puede ser que hice esto”. Pero es parte de la historia, además cuando mirás para atrás, que nos pasó cuando sacamos el DVD, todos pasamos por “Me quiero matar hasta que bueno eso”. Pero el viaje hacia atrás hace entender el presente, el porqué llegaste, de qué manera, qué fue lo que pasó. Entender eso es un gran aporte para el futuro y para el presente.

-¿Cuándo planean lanzar el nuevo disco?

-Lo terminamos de grabar, lo hicimos con Ale Vázquez, y parte de este parate muchas bandas se pusieron a componer, a crear. Qué es lo bueno que te da el tiempo, porque estando de gira yo no puedo componer nada. Y lo grabamos en un estudio que inauguramos en Montevideo hace poco, es el primer disco grabado en nuestro propio estudio que le da un plus. Y supongo que en mayo estará listo. Es una nueva aventura.

-¿Surgió algo nuevo en lo musical?

-Creo que cometimos el gran acierto y error de hacer un disco bastante bailable. Así que voy a tener que aprender a bailar a los 48 años (ríe). Tiene esa dualidad entre la música para arriba que te hace mover la patita, pero en las letras está todo mal. Surgió natural, en esa época sucedió que todo lo que pensás y proyectas no sucede, es una incertidumbre, si vas a tener que hacer otra cosa. Entonces para nosotros encerrarnos a hacer música nos salvó todo este tiempo. Y hacerlo era de dos maneras; o muy triste todo mal, o ponerle un poco de cachete pa arriba. Esa dualidad surgió natural, no todo mal como algo panfletario, sino sentir la inseguridad, la incertidumbre, en lo creativo es fundamental no saber qué va a suceder. Salir de la zona de confort, perdido en el ritmo de la vieja realidad y la nueva que no sabes cuál es. Y todo eso está en el disco de una manera introspectiva y filosófica.

-Participaron del último single de Sharif, que viene del género urbano, ¿Crees que el mensaje actual hoy está en ese género?

-Hay de todo, como lo hubo en el rock u otros géneros. Pero en esta nueva movida encuentro muchas cosas buenas y me interesa como se expresa la juventud, de qué manera crea. Y veo muchas cosas con base sólida honesta. Y otras cosas que no son buenas. Me gusta que suceda eso, que no tiene que ver con el género, me gusta que sea honesto, sincero, interesante, sólido, creíble, de los chicos convencidos de lo que dicen y expresan, con esa valentía. Después el tipo de música varía, pero mientras sea sincera, con alma me encanta.

-¿Hay algún anhelo pendiente en esta historia de 26 años como grupo?

-Sería muy atrevido pedirle más a esta historia. Si se da se da, pero sería tirar demasiado de la piola. Claro que hay sueños y cosas que nos gustaría hacer, por eso seguimos tocando. Pero ya exigirle a esta historia más de lo que nos dio en estos 26 años me parece muy atrevido de nuestra parte.