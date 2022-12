Siete trucos para revitalizar tu cara y lucir menos cansada

Los signos de cansancio en el rostro como ojeras oscuras, párpados hinchados y bolsas bajo los ojos. En todos estos casos es posible que nuestra piel haya perdido hidratación durante la noche y no se haya regenerado correctamente.

Son los efectos del estrés lo que Noella Gabriel, cofundadora y presidenta global de Elemis, argumenta que estamos notando en nuestra piel. ‘Necesitamos entender que el estrés no es solo algo por lo que pasamos, sino algo con lo que nuestra piel tiene que lidiar a diario’, dice. ‘Nuestra piel se enfrenta a factores estresantes externos todos los días, un hecho que luego se ve agravado por nuestro propio estrés emocional.’

Entonces, aunque estemos durmiendo bien, el constante zumbido de estrés que muchos de nosotros estamos experimentando en este momento nos hace sentir cansados y hace que nuestra piel se vea fatigada en este proceso.

Los signos de cansancio los tenemos todos, hasta las modelos y actrices más reconocidas buscan disimilarlos.

Desde trucos para disimular que no has dormido en tu mirada, a estrategias y contornos de ojos para que se te vea lo menos cansada posible en tiempo récord por no haber descansado lo suficiente. En este post te dejamos otras recomendaciones para poner en práctica este fin de año y disimular los grandes rasgos de cansancio en nuestro rostro.

1. Aplicar bien la hidratante

El punto de partida para tratar una piel cansada empieza en la hidratante, lo confirma el maquillador David Molina, que insiste en la importancia de tener la piel hidratada para que también parezca descansada. Por eso, además de dedicar un ratito a aplicar la hidratante en movimientos ascendentes, otro truco para rehidratarla durante el día es volver a aplicar un poquito de sérum sobre el rostro y un poquito de contorno de ojos.

2. Hidrata la zona de los ojos

Al creer que nos vemos cansados, casi siempre nos referimos a cambios en el tercio superior de la cara, especialmente alrededor de los ojos. Las preocupaciones pueden variar desde la pigmentación o las ojeras esas sombras que nos perseguirán todo el día si no las cuidamos desde el primer momento; hasta las arrugas finas o profundas, pasando por el ahuecamiento debido a la pérdida de volumen.

Esta opción de Lóreal es muy buena en relación precio-calidad y la podés encontrar en cualquier farmacia o perfumería.

Según el Dr. Mahto, la hidratación es clave para lucir más vivaz. ‘Asegurarse de que el área de los ojos esté bien hidratada y usar una buena crema hidratante para los ojos con cafeína o péptidos puede mejorar temporalmente la apariencia de las líneas finas al suavizar la superficie de la piel y hará que mejore el flujo sanguíneo.’

3. Frío para descongestionar el rostro

El frío contrae y tensa el rostro, por lo que vas a parecer menos cansada al instante. Una buena idea sería usar infusiones de té en cubitos, y ponerlos cuidadosamente sobre la zona de las ojeras, aunque debes tener cuidado de usar una gasa o toalla para separar el hielo de la piel y de esta manera, no quemarla.

Aplicar pepino para deshinchar la zona de los ojos es una conocida y buena opción de tratamiento.

El truco de la cuchara: Una sencilla manera de revitalizar el rostro, reduciendo la hinchazón de los ojos, es con la técnica de la cuchara fría: Dejá una cuchara metálica por la noche en el freezer, y por la mañana solo tienes que presionar cuidadosamente la cuchara en la zona hinchada durante unos 40 segundos.

Todos los beneficios de aplicar hielo sobre tu piel.

4. Limpieza: muy importante

Podrás pensar que si no has salido de casa en todo el día no necesitas limpiarte la piel antes de acostarte, pero el aire dentro de tu casa también puede estar contaminado y es importante eliminar los aceites y la piel muerta que se acumulan por todas partes durante el día.

Cuando pensamos que nos vemos cansadas, es la opacidad y la falta de brillo de nuestra piel lo que nos llama la atención. El uso de exfoliantes químicos suaves puede ayudar a eliminar la capa superior de células muertas de la piel y revelar un tono y una tez más brillantes.

5. Respiración

Quizás la opción más fácil de todas. La respiración profunda ayuda a relajar y suavizar la piel. ‘Debido a que muchos de nosotros pasamos nuestros días encorvados sobre un escritorio, trabajando a todas horas, nuestra respiración es bastante superficial. Respirar, realmente respirar, es clave para que nuestros cuerpos funcionen correctamente.’

Desde la digestión hasta la desintoxicación, sin oxígeno, nuestras células simplemente no pueden hacer su trabajo lo mejor que pueden, y eso incluye las células de nuestra piel. Cuando respiramos profundamente, el diafragma desciende hacia el abdomen, lo que permite que los pulmones se expandan y se llenen. En los pulmones, el oxígeno se reemplaza en sangre desoxigenada, que luego se redistribuye por todo el cuerpo, apoyando todos nuestros procesos vitales. Esto es lo que nuestra piel necesita en este momento’, sostiene el Dr. Mahto.

6. Cuida tu rostro también desde dentro

De la misma manera que buscamos remedios externos como la aplicación de cremas hidratantes, también podemos contribuir a reducir nuestro cansancio por dentro.

Por ejemplo, beber más agua durante el día y cambiar el café de la mañana por las infusiones. Las infusiones naturales te proporcionarán una menor cantidad de cafeína y una mejor hidratación. La pérdida de hidratación, aparte de afectar al funcionamiento del metabolismo, puede provocarnos una disminución directa de los niveles de agua en nuestra piel, con la aparición de arrugas, pérdida de volumen y rigidez.

Cambiar el café de las mañanas puede ser de gran ayuda. E incluir bastante agua en nuestra dieta.

7. El maquillaje: gran ayuda

Te revelamos también los secretos de los maquilladores que van a ayudarte a disimular tu cansancio con la magia del maquillaje.

Gotitas de colirio o suero fisiológico hidratante: en los ojos para así aliviar la rojez y, por lo tanto, conseguir una mirada más limpia y descansada. Que los ojos estén hidratados y sin rojeces te hará parecer mucho menos cansada.

Blush: Aplicar un poco más del blush que acostumbras y hacerlo por encima de los pómulos y sobre el párpado inferior. Esto no sólo le da un toque de color sano y natural a tu piel, sino que también ayuda a disimular las ojeras y, por ende, lo que más delata el cansancio. Recuerda hacerlo de la mejilla hacia abajo y difuminarlo bien para mostrar una piel sana y llena de vida.

Diferentes formas de aplicar colorete

Cejas con gran protagonismo: Es impresionante el efecto que causa una ceja bien delineada y con el tono adecuado. El tipo de ceja que mejor se te verá es aquel que posees naturalmente. Definirlas con un lápiz para cejas y creá una forma increíble que ayudará a que tu mirada se vea más despierta.

Delineador blanco o beige: Aplícalo en la línea interior del ojo , tanto arriba como abajo. Este sencillo paso iluminará tus ojos haciéndolos ver más grandes y despiertos.

Labial: Dos minutos antes de salir de tu casa, aplica un labial colorido . Aquellos con base rosa le darán un aspecto radiante a tu piel ¡y menos cansada! y los tonos nude y rosa fuerte le dan vida a tu cara y hacen que los ojos no sean el foco de atención.

Ilumina tu rostro: La luz es uno de los elementos que habitualmente no tenemos en cuenta a la hora de maquilarnos. Gracias al iluminador es posible llevar la luz a la zona del rostro que más lo necesite. Aplicarlo en la zona superior del pómulo aporta tensión y juventud.

Dónde aplicar el iluminador.

Coleta alta: Además de tratarse de un peinado sencillo, tiene un efecto lifting que es capaz de rejuvenecer al instante, que además llena el rostro de vitalidad.

¡Te invitamos a poner en práctica estos trucos en tu día a día y que vos también notes estos cambios realmente visibles!