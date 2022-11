Los hairstyles que vamos a estar viendo este verano 2023

¿Preparada para elegir tu favorito? Acá te dejamos los peinados más destacados que han sido furor en las pasarelas europeas para llenarte de inspiración y que éste verano te animes a probar.

El streetstyle mas jugado que nunca

Como ya sabemos los años 2000 nos han vuelto a invadir en la moda, y más que claro está decir, que los peinados no se quedan atrás de esta tendencia. Volvemos a ver colores en el pelo, con muchos accesorios y apliques que dan todo ese toque 2000 que va a reinar este verano en nuestras calles.

Rodetes tirantes jugando con las formas de la raya

Los rodetes con las puntas hacia afuera que veíamos a finales de los noventa y a principios de los dos mil, están más en tendencia que nunca y la prueba clara de esto son las miles de famosas que ya los llevan, desde Hailey Bieber hasta Dixie D’Amelio. El secreto está en hacer un rodete muy tirante normal sin enroscar las puntas y con ayuda de gel fijador peinar los extremos hacia afuera para lograr un efecto punk.

La innovación: jugar con la raya, hacer formas y arriesgarse a no solo llevar la raya al medio.

Elegancia y prolijidad en no más de 10 minutos con este peinado que lo podes usar para cualquier ocasión.

Trenzas largas con extensiones

El pelo largo vuelve a reinar en el streetstyle, y si no lo tenés largo, no te preocupes. Hoy se pueden conseguir en peluquerías o mercado libre unas buenas extensiones para cambiar tu look por algún tiempo, o en ciertas ocasiones. Las trenzas hechas con estas extensiones bien largas son el boom de la temporada dando un estilo bien marcado.

Extensiones de pelo natural o de pelo de fantasía y también mucho uso de canecalón para los peinados con trenzas

Trenzas jugadas

Hace muchos veranos venimos viendo las trenzas por todo el cabello, que han sido muy utilizadas por su comodidad. Pero la que se viene ahora es arriesgarse a jugar con las trenzas, empezarlas por el medio y terminarlas sobre la frente, de un costado hacia el otro, de atrás para adelante, todo es creatividad e imaginación para innovar.

Y para seguir en tendencia, agregarle accesorios va a elevar tu peinado en un 100%

Coletas con trenzas

Seguimos con el wet hair y los peinados bien tirantes, pero esta vez le agregamos más onda con unas cuantas trenzas en nuestra coleta.

Los famosos peinados de Tini Stoessel

Agregale onda a tus peinados con accesorios que llamen la atención

Ganchos de la ropa, hebillas de colores, vinchas anchas, perlas, brillos, argollas, cadenas, y todo lo que le agregue un look más chic a tus peinados. Animate y jugá con los accesorios de tus peinados también.

¿Habías pensado en agregar tus ganchos de la ropa a tus peinados? Hoy son la última moda y las podes agregar en la parte de tu peinado que más te guste

Color block también en el pelo: combiná hebillas, colines, vinchas y creá.

Los años 2000 en el pelo con estas hebillas de muchos colores y formas.

Lookeadas a la playa

Trenzas: el furor del verano y más en la playa

Indiscutible la comodidad de las trenzas en los días de calor y el pelo al natural para complementarlas.

Este peinado fácil y simple de hacer para estar despreocupada todo el día de tu pelo y lucirlo con una onda bien playera

Pañuelos para elevar tus looks

Sobre la cabeza, para cubrirla del sol y mantener tu cara despejada; o incluidos en tus trenzas y peinados para darles un toque más especial.

Gafas y pañuelos: la combinación perfecta de verano

Combiná trenzas y recogidos sueltos para un look bien playero

Pelo al natural con algunas trenzas sueltas y no tan prolijas, agarrado en un pequeño recogido que de ese estilo playero y bohemio de un look más relajado y natural.

trenzas y rodetes

Estilo bohemio: cadenas en el cabello

Los accesorios en la cabeza este verano son un gran SI para implementar y empezar a crear. Estas cadenas se pueden conseguir en tiendas de accesorios o las podes crear vos a tu gusto, y si querés reciclar algún collar que ya no uses, todo es válido.