Quién era Tayda, la hija de David Lebón que falleció en New York

El jueves por la tarde llegó a la Argentina la triste noticia del fallecimiento de Tayda Lebón, la hija mayor de David Lebón, el músico que integró Serú Girán y que continúa recorriendo escenarios con su proyecto solista. Pero no todos conocíamos a la amante del arte, de la música y los tatuajes.

En 1972, Pescado Rabioso brillaba en una incipiente escena del rock argentino; Luis Alberto Spinetta, Black Amaya, Carlos Cutaia y David hacían de cada presentación un show único. De hecho, Lebón se ponía vestidos de mujer para deslumbrar a sus fanáticas.

Y así hechizó a Liliana Lagardé, quien se convirtió en su esposa y también en su socia creativa en la composición de las canciones del disco debut como solista del músico, su homónimo: “David Lebón”. “Componíamos juntos porque éramos una familia y yo estaba embarazada de Tayda. Había mucha inspiración en ese tiempo”, reveló Liliana en una entrevista de 2017.

Tayda nació en un cuerpo de varón pero desde niña supo que algo no le cuadraba. “Cuando tenía uno o dos años, me acuerdo que me miré entre las piernas y yo estaba tan segura, tan segura de que era una mujer. Vi que tenía un pito, pero estaba tan seguro de que era nena, que mi razón y mi lógica pensó: ‘Bueno, todos nacemos así y a las nenas, se nos cae’”, reveló ella misma cuando su transición ya estaba completa, la cual comenzó en 2016.

Al nacer de padres creativos y artísticos, de pequeña estuvo vinculada con distintas aristas del arte: “Mi pasión más grande es la música y el arte en todas sus formas”. En la década del 90 formó su propia banda llamada Gurunta en la que combinaba rock, punk y hip-hop; una formación de la que también participó el guitarrista Gaspar Benegas.

Durante más de quince años se dedicó a hacer tatuajes, toda una experiencia que profesionalizó en Nueva York, ciudad que eligió para ser su hogar en el mundo ya que allí vive su madre. Se mudó a mediados del 2000 y sobre su decisión reveló en alguna oportunidad: “Una de las razones por las que me fui de Argentina es porque estaba cansada de salir en los medios como ‘hija de’, y nunca ser reconocida por lo que yo hacía. Me cansé de la prensa, me quería ir a un lugar donde nadie me conociera y que lo que yo lograse hacer fuese por mí y no por ser ‘hija de’”.

“El tatuaje siempre lo disfruté mucho porque tiene que ver con una parte de una subcultura de la que yo pertenezco, que no tiene nada que ver con la sexualidad, sino con la vida que una ha llevado”, definió y en su cuenta de Instagram mostraba con pasión y orgullo cada uno de los diseños que llevaba en su piel.

Siempre lució extravagante y se autodefinía como “pansexual”, es decir, una persona que deseaba sexual y románticamente a personas sin importar su genitalidad, su orientación sexual ni su identidad de género.

La vida de Tayna en Nueva York, cerca de su madre y lejos de su padre

Tayna y Liliana no tenían una relación muy cercana porque la mujer no había aceptado su transición, dicen. Ellas eran vecinas en la ciudad de Estados Unidos ya que la joven alquilaba un departamento ubicado en un complejo de su padrastro.

Sobre su relación con David Lebón, la artista comentó: “Mi papá es una persona que siempre me ha apoyado. Las cosas que yo recibí de mi papá son las cosas que un hijo o una hija pueden recibir: el soporte, el apoyo, el respeto por las cosas que él no comprende, pero acepta. Y con el tiempo termina comprendiendo”.

En la última publicación de Tayna en Instagram se puede ver el dibujo de un delfín, el sol y unos túneles, el cual aparece acompañado por la frase: “Como viajar en el espacio sin interrupción de evolución , solo cuando los planetas alinean... Y como hacer un túnel en el espacio”.

“Te estabas preparando para el viaje a la otra dimensión”, le escribió en los comentarios una amiga suya tras conocer la noticia de su fallecimiento.