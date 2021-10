“Bake Off”: un participante estalló y acusó al jurado de tener favoritismos

Este jueves se vivió un nuevo capítulo de “Bake Off Argentina” en el que los participantes se enfrentaron a un desafío sorpresa pero al revés de todo lo que pasa habitualmente, esta vez, quienes se llevaron una sorpresa fueron los tres integrantes del jurado: Damián Betular, Pamela Villar y Dolli Irigoyen.

Y es que Emiliano, el joven de 21 que avanza firme en la competencia se descargó ante las cámaras y compartió su sensación de injusticia. El pastelero amateur dijo notar ciertas diferencias en las devoluciones y mientras preparaba la masa para sus bizcochuelos lanzó: “Es lo que se ve de afuera”.

Los participantes debieron dividirse en dos equipos para preparar dos tortas gigantes de diez porciones individuales. Todas las tortas debían tener la misma altura, aunque los sabores y la decoración fuera diferente. Fue en este contexto de estrés para los participantes que Betular pasó por la estación del joven que trabaja como empleado administrativo.

“MEGA SPLIT OPEN CAKE”😂

El equipo número dos presentó su mega torta y las risas no faltaron🤣 ¿Qué dirá el jurado al respecto? ¡Qué dificil! 🥲 #BakeOffArgentina🍰 pic.twitter.com/Yl0GxWQi3L — #BakeOffArgentina (@CocinaTelefe) October 15, 2021

Visiblemente enojado, el jurado le preguntó: “¿Qué es lo que te molesta a vos y te saca de tu eje?”. “Que no cumplan una consigna, si hay una consigna y te la dan clara, y no la cumplís, para mí no va; la verdad es que me enojo”, soltó.

“¿Ustedes vieron algunas veces que no cumplió consignas y el jurado no lo notó?”, se sumó Paula Chaves a la charla. Sin dudarlo, Emiliano expuso: “No sé si no cumplir la consigna, pero quizá que no se enmarca tanto”.

“Vos sentís que estamos siendo muy exigentes con algunos y con otros no”, aclaró Damián y el concursante insistió: “Es lo que se ve de afuera”. “No no, de afuera no, es lo que ves vos”, remarcó el jurado y el morocho se resignó: “Bueno, es lo que veo yo”.

😱EMILIANO SE ENOJÓ😱



El pastelero de #BakeOffArgentina se descargó con el jurado y no pudieron evitar sorprenderse 🥲 ¿Tiene razón? ¿Cómo lo ven ustedes? 🤯 pic.twitter.com/t6mkCjdSNH — #BakeOffArgentina (@CocinaTelefe) October 15, 2021

“Bake Off” y una final con nombres ¿viralizados?

Este lunes 11 de octubre, la producción de “Bake Off” terminó de grabar su último ciclo y, para evitar que se filtre el participante que resultó ser el pastelero amateur más famoso de Argentina, se grabaron dos finales tal como ocurrió en “MasterChef Celebrity”.

El programa conducido por Chávez tendrá su última emisión el 7 de noviembre.

Como era de esperarse, muchos usuarios de las redes y fanáticos del ciclo comenzaron a especular sobre quién resultó ganador y, una cuenta de Instagram llamada “Show Trivia” adelantó: “Ellos son los cuatro finalistas de Bake Off. La final ya fue grabada”, comentó un posteo del sitio con las fotos de Carlos, Emiliano, Kalia y Ximena.