Vero Lozano será la encargada de conducir la nueva edición de Bake Off y crece la tensión con Wanda Nara

La disputa por el horario central en Telefe sumó un nuevo capítulo con una decisión que reordena su grilla: Vero Lozano será la encargada de conducir Bake Off Famosos, desplazando a Wanda Nara, quien había estado al frente de la edición anterior. El movimiento no solo impacta en los nombres, sino que abre una disputa estratégica por el futuro del prime time.
El canal enfrenta una definición estructural: elegir entre el regreso de MasterChef Celebrity o el estreno de una nueva temporada de Bake Off. Ambos formatos compiten por el mismo espacio y no pueden convivir en simultáneo. La lógica interna es clara: solo uno ocupará el lugar más fuerte de la programación.
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Un escenario condicionado por el rating
La decisión no es menor. MasterChef Celebrity ya demostró su capacidad de liderazgo en audiencia, incluso superando en ocasiones a Gran Hermano Generación Dorada. Ese antecedente lo posiciona como una opción sólida para volver primero al aire.
Sin embargo, la apuesta por Bake Off con Lozano introduce una variable distinta: renovar la propuesta con una figura histórica del canal. Esto redefine el equilibrio interno y obliga a evaluar no solo números, sino también posicionamiento de marca.
Wanda Nara amplía su agenda
Mientras se define la grilla, Wanda Nara avanza con múltiples proyectos. Su agenda incluye desarrollos audiovisuales y una posible nueva temporada de MasterChef, lo que mantiene abierta la posibilidad de su regreso al prime time, aunque en otro formato o momento.
La imposibilidad de asumir Bake Off por compromisos previos terminó de inclinar la balanza a favor de Lozano, aunque no desactiva la competencia entre ambas figuras.
El movimiento también impacta en las tardes del canal. La salida temporal de Lozano de Cortá por Lozano obliga a definir un reemplazo, con nombres en evaluación para sostener el ciclo.
A nivel general, la programación posterior al final de Gran Hermano será el punto de inflexión. Allí se definirá qué formato ocupará el centro de la pantalla y cómo se reorganiza el resto de la grilla.
Una interna que trasciende los programas
La tensión entre Lozano y Wanda no se limita a un casting o a un proyecto puntual. Expone una disputa más amplia por liderazgo, visibilidad y peso dentro del canal. En ese contexto, cada decisión adquiere un valor estratégico.