Vero Lozano será la encargada de conducir la nueva edición de Bake Off y crece la tensión con Wanda Nara

La disputa por el horario central en Telefe sumó un nuevo capítulo con una decisión que reordena su grilla: Vero Lozano será la encargada de conducir Bake Off Famosos, desplazando a Wanda Nara , quien había estado al frente de la edición anterior. El movimiento no solo impacta en los nombres, sino que abre una disputa estratégica por el futuro del prime time.

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El canal enfrenta una definición estructural: elegir entre el regreso de MasterChef Celebrity o el estreno de una nueva temporada de Bake Off. Ambos formatos compiten por el mismo espacio y no pueden convivir en simultáneo. La lógica interna es clara: solo uno ocupará el lugar más fuerte de la programación.

La decisión no es menor. MasterChef Celebrity ya demostró su capacidad de liderazgo en audiencia, incluso superando en ocasiones a Gran Hermano Generación Dorada. Ese antecedente lo posiciona como una opción sólida para volver primero al aire.

Sin embargo, la apuesta por Bake Off con Lozano introduce una variable distinta: renovar la propuesta con una figura histórica del canal. Esto redefine el equilibrio interno y obliga a evaluar no solo números, sino también posicionamiento de marca.

Wanda Nara amplía su agenda

Mientras se define la grilla, Wanda Nara avanza con múltiples proyectos. Su agenda incluye desarrollos audiovisuales y una posible nueva temporada de MasterChef, lo que mantiene abierta la posibilidad de su regreso al prime time, aunque en otro formato o momento.

La imposibilidad de asumir Bake Off por compromisos previos terminó de inclinar la balanza a favor de Lozano, aunque no desactiva la competencia entre ambas figuras.

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Reconfiguración de la programación

El movimiento también impacta en las tardes del canal. La salida temporal de Lozano de Cortá por Lozano obliga a definir un reemplazo, con nombres en evaluación para sostener el ciclo.

A nivel general, la programación posterior al final de Gran Hermano será el punto de inflexión. Allí se definirá qué formato ocupará el centro de la pantalla y cómo se reorganiza el resto de la grilla.

Una interna que trasciende los programas

La tensión entre Lozano y Wanda no se limita a un casting o a un proyecto puntual. Expone una disputa más amplia por liderazgo, visibilidad y peso dentro del canal. En ese contexto, cada decisión adquiere un valor estratégico.