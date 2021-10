Barbie Vélez desplegó su sensualidad en Tulúm mientras disfruta junto a su esposo la luna de miel

Luego de una esperada boda con su novio Lucas Rodríguez, Barbie Vélez decidió tomarse unos días para viajar a Tulúm, en México y disfrutar de su luna de miel.

A tan solo tres semanas de la celebración por la que se convirtieron en marido y mujer, la hija de Nazarena Vélez usó sus redes sociales para compartir con sus más de 3 millones de seguidores los momentos de relax junto a su marido.

Desde lugares increíbles, Barbie posó junto a Lucas y se maravilló con el lugar al que la joven calificó de “soñado”. Con muchas horas bajo el sol, música, tragos y baile los flamantes esposos disfrutan de un momento a solas y junto al mar.

Un detalle que llamó la atención a los seguidores de la pareja, es que la joven actriz no usa su anillo de casada y ella misma fue la encargada de comentar el por qué: “Me saco la alianza todos los días porque tengo que filmar. Ahora me lo puse porque tengo el día libre. Lo mismo que mis aros, siento que me falta algo”, expresó Barbie en un viaje de trabajo a Uruguay.