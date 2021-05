Maru Botana: fin de semana en la montaña con video viral incluido

Aunque hace cuatro años que Maru Botana dejó la televisión por cable tras el fallido programa “Cocinando para vos”, que hizo junto a Sergio Lapegüe, la cocinera goza de gran popularidad entre la gente y es una referente de la gastronomía.

Como pocas, Botana supo capitalizar su imagen como conductora durante dos décadas en la pantalla nacional y todo lo que dice o hace llama la atención. Su familia numerosa, tiene siete hijos (y el pequeño Facundo que falleció en 2008), su simpatía y ánimo hacen que sea un personaje peculiar y querido por el público.

Hoy, su cuenta de Instagram cuenta con más de un millón y medio de seguidores, y desde ese canal comparte a diario su rutina, sus cualidades gastronómicas y encuentros de cocina.

Una estadía en Mendoza con un fallido video sensual

Maru Botana estuvo dos semanas en nuestra provincia y llegó por varios motivos. En primer lugar, la convocó su compromiso con el médico Abel Albino y la Fundación Connin, de la cual es madrina e impulsa una campaña para terminar el primer Hospital de Desnutrición Infantil, que se encuentra en construcción en el departamento de Las Heras.

Desde hace muchos años, Botana es amiga de Albino y se sumó a la causa contra la desnutrición infantil, que lleva durante décadas el reconocido médico mendocino. A partir de ese compromiso, la conductora visitó nuestra provincia y aprovechó para descansar unos días en Uspallata, además de compartir recetas e intercambios culinarios con el chef Santiago Maestre, quien es una cara conocida por su trabajo en Canal 9 Televida.

Fiel a su estilo, Maru Botana refleja su vida cotidiana por Instagram. Desde su riguroso entrenamiento que no abandona ni los domingos, hasta rutinas de cuidado de belleza, las vivencias con sus hijos y promociona sus Restó y Pastelerías. Y justamente su estadía en Mendoza no pasó desapercibida.

Junto a su esposo Bernardo y sus hijos se hospedó durante el fin de semana largo en un complejo de lujo, en el corazón de Uspallata. Pese al confinamiento que regía en todo el país, la cocinera se quedó en Mendoza para descansar en familia y tener contacto con la naturaleza. Sin pensar que un video iba a levantar polémica.

Estancia Uspallata es un complejo exclusivo, que se ubica a 2000 metros sobre el nivel del mar, emplazado en el valle de la cordillera mendocina. Esta finca de cuatro hectáreas tiene 10 km de costa sobre el Río Mendoza, lo que conforma un territorio de características únicas donde convergen valles, arroyos de deshielo, y picos de más de 5.000 metros de altura. Ideal para descansar en familia y conectarse con la naturaleza.

Amante de los deportes extremos, la playa, el campo y la montaña, Maru Botana disfrutó su estadía desde el amanecer hasta la noche, en el que hizo trekking, cabalgatas con los chicos y cocinó varias delicias. Pero entre sus apariciones en la red social hubo un hecho que llamó mucho la atención.

La cocinera se volvió tendencia, cuando el domingo por la mañana mientras caía una helada en la montaña mendocina, maravillada por la escarcha que se hizo entre los viñedos, la cocinera tomó un pedazo de hielo y comenzó a chuparlo como si fuese un helado. Tal imagen despertó la atención de sus seguidores, que notaron una intención sugerente y sensual en el video, y no tardaron en viralizarse las imágenes.

La cocinera tomó una escarcha en la montaña y comenzó a chuparlo de una manera sugerente, que llamó la atención de los seguidores. Gentileza.

Luego de convertirse en tendencia, el video desapareció de Instagram, aunque Botana aclaró lo que sucedió. “No lo borré yo, lo borró uno de los chicos que trabaja conmigo que se asustó cuando se viralizó”, aclaró en diálogo con el portal Teleshow.

La situación no resultó escandalosa para la cocinera, al contrario, lo tomó con naturalidad y simpatía. “Me causó mucha gracia y me divirtió mucho. En realidad, me enteré tarde, así que me divertí más hoy porque estoy en medio de la montaña, no tenía ni idea. Me morí de risa con las ratoneadas de los hombres”.

Incluso, al día siguiente volvió a compartir el video con la leyenda “Hoy no hubo heladito” y lo acompañó con varios emojis, para despejar dudas que la situación la tomó con humor y no pensó en despertar polémica.

La altura de la montaña, el frío y el viento helado en pleno otoño y la inmensidad del paisaje parece que despierta suspicacias en los famosos que visitan Mendoza. No es la primera vez que los viñedos y la geografía local es protagonista de un registro sensual y polémico. Lo cierto es que Maru Botana después de una entretenida estadía en nuestra provincia, el miércoles pasado regresó a su mansión en Buenos Aires y sigue haciendo de las suyas en Instagram.